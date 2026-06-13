Geleiras colossais, vida selvagem e paisagens extremas: por dentro do maior parque nacional do mundo

Ursos polares, bois-almiscarados, fiordes gelados e montanhas esculpidas pelo gelo fazem parte da paisagem deste vasto parque nacional. Descubra como sua imensidão e notável estado de conservação o tornaram uma das áreas naturais mais singulares do mundo.

O nordeste da Groenlândia abriga o maior parque nacional do mundo, com uma área de quase um milhão de quilômetros quadrados.

Uma vasta extensão de gelo, tundra e montanhas cobre o nordeste da Groenlândia. É lá que se encontra o maior parque nacional do mundo. Abrangendo quase um milhão de quilômetros quadrados, sua dimensão é difícil de compreender, mesmo em um lugar tão imenso quanto a Groenlândia.

Longe de cidades e estradas, a paisagem muda muito pouco de um ano para o outro. Grandes áreas deste canto remoto do planeta permanecem praticamente como eram séculos atrás.

O parque protege montanhas, geleiras, fiordes e extensas paisagens de tundra que preservaram grande parte de suas características originais.

Aqueles que chegam até aqui encontram uma região selvagem moldada pelo gelo, pelo vento e pelos ritmos sazonais do Ártico, muito diferente das transformações vivenciadas por muitas outras regiões do mundo.

Uma paisagem moldada pelo gelo

A paisagem está em constante mudança, alternando entre vastos campos de gelo, montanhas escarpadas, fiordes profundos e extensas planícies de tundra. Em toda a região, picos de granito, vales esculpidos por geleiras ancestrais e amplas extensões de tundra se estendem por quilômetros praticamente sem interrupção.

Quando a neve derrete e as temperaturas sobem, partes do terreno perdem sua aparência branca e revelam um mosaico de cores que variam do verde ao marrom.

Essa transformação quebra a uniformidade do gelo e muda completamente a aparência da paisagem.

Os fiordes estão entre as características marcantes da região. Essas enseadas profundas, esculpidas por antigas geleiras, cortam o litoral e criam paisagens espetaculares cercadas por montanhas íngremes e icebergs flutuantes.

Algumas geleiras se estendem até a costa e terminam perto dos fiordes. Essas formações estão entre os elementos mais icônicos da paisagem da região.

A vida selvagem do nordeste da Groenlândia

O frio, o gelo e os longos invernos não impediram que diversas espécies prosperassem aqui. Os ursos polares estão entre os animais mais reconhecíveis da região e ocupam o topo da cadeia alimentar do Ártico.

Os bois-almiscarados são outro dos habitantes mais peculiares da área. Esses mamíferos de aparência pré-histórica percorrem as planícies da tundra e suportam temperaturas extremamente baixas graças à sua pelagem espessa.

Em algumas partes da região, é comum ver bois-almiscarados atravessando paisagens abertas.

As águas costeiras abrigam diversas espécies de focas árticas que dependem do gelo marinho para descansar, reproduzir e se alimentar. Dependendo da época do ano, os visitantes também podem avistar morsas e várias espécies de baleias migrando pelos fiordes e mares da região.

A observação da vida selvagem varia bastante dependendo da localização e da época do ano. Os animais estão presentes, mas não são encontrados em todos os cantos do parque.

Os avistamentos podem ser esporádicos e dependem da estação do ano, das condições do gelo e da localização. Os ursos polares são vistos com mais frequência em áreas de gelo marinho, onde passam grande parte do tempo em busca de alimento.

Coisas importantes a saber antes de planejar uma visita

Este não é um destino de fácil acesso, fator que contribuiu para preservar seu caráter selvagem ao longo dos séculos. Muitas visitas são feitas por via marítima, a bordo de embarcações de expedição que percorrem o litoral e os fiordes desta região isolada da Groenlândia.

As condições meteorológicas nesta região podem mudar rapidamente. Nevoeiro, condições do mar e a presença de gelo afetam frequentemente os planos de viagem e os cronogramas das expedições.

Outro fator crucial é a proteção do ecossistema. O isolamento desta região contribuiu para a preservação de ecossistemas relativamente intocados, o que explica as precauções tomadas em cada expedição e desembarque.

A conservação desta região selvagem do Ártico depende, em grande medida, da minimização do impacto humano, por menor que ele possa parecer.

Referência da notícia

The World’s Largest National Park Is 100 Times Bigger Than Yellowstone—and It Has Glaciers, Polar Bears, and Fjord Views. 1 de junho, 2026. Staff Author.

