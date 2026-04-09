Entenda o fenômeno que gerou a impressão de 'três sóis' no céu de Teresina, no Piauí

Durante o entardecer na capital do Piauí, um registro feito por drone revelou múltiplos pontos luminosos que são detalhados pela ciência como resultados de reflexão atmosférica.

Imagens dos 'três sóis' no céu de Teresina (PI) — Foto: Reprodução/ Afonso Celso/Redes Sociais

Um vídeo registrando o que parecem ser três sóis no horizonte de Teresina ganhou repercussão nas redes sociais. O fenômeno óptico surpreendeu internautas pela clareza das imagens capturadas durante o entardecer na capital do Piauí, gerando diversas teorias sobre a origem daquelas luzes.

As imagens foram feitas por meio de um drone operado pelo empresário Afonso Celso na última terça-feira (7), e mostravam um efeito visual diferenciado gerado pela interação da luz solar com os elementos presentes nas camadas superiores da atmosfera terrestre.

O fenômeno crepuscular e a refração da luz

O evento observado se enquadra no que a física define como fenômeno crepuscular, onde partículas em altas altitudes refletem a luz solar. Esse processo ocorre quando o observador já está na sombra da Terra, mas as camadas superiores ainda recebem iluminação direta do astro.

Muitas vezes, cristais de gelo ou umidade suspensos funcionam como pequenos prismas naturais que espalham os raios em diferentes direções. Esse mecanismo de dispersão é responsável por criar halos e outros efeitos ópticos que simulam a presença de fontes de luz adicionais no céu.

Um vídeo gravado no entardecer de terça-feira (7), na Zona Leste de Teresina, chamou a atenção nas redes sociais ao registrar um efeito visual incomum que dava a impressão de três sóis no céu da capital piauiense.

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Além das nuvens naturais, outros elementos podem intensificar esse visual, como os aerossóis e gases que permanecem estacionados na estratosfera. Quando a luz solar atinge esses componentes em ângulos específicos, a refração pode projetar imagens que parecem sóis reais para quem vê de baixo.

Essa interação física desmistifica a ideia de que o evento seja algo sobrenatural ou extremamente raro no cotidiano das grandes cidades. A combinação correta de umidade, ângulo solar e posição do observador é o que determina a visibilidade dessas "miragens" atmosféricas de fim de tarde.

A dinâmica das fases do crepúsculo no céu

A ciência explica que o momento de transição entre o dia e a noite não ocorre de forma súbita, mas através de três etapas distintas. Essas fases são conhecidas como crepúsculo civil, náutico e astronômico, cada uma definida pela posição angular do sol em relação à linha do horizonte.

No crepúsculo civil, o sol está até 6 graus abaixo do horizonte, permitindo que a luz ainda ilumine o céu de forma difusa. É durante este período que as cores vibrantes, como o laranja e o rosa, ficam mais evidentes para os observadores localizados na superfície do planeta.

Fenômeno crepuscular em Teresina (PI) — Foto: Reprodução/ Cláudia Brandão e Raphael Victor

Já nas fases seguintes, o ângulo aumenta para 12 e 18 graus, respectivamente, fazendo com que a escuridão avance gradualmente no firmamento. Essas variações na inclinação solar alteram a forma como os raios atravessam a atmosfera, possibilitando a ocorrência de fenômenos visuais complexos.

O entendimento sobre a "hora dourada" e a "hora azul" também ajuda a explicar as tonalidades registradas nas imagens de Teresina. Esses termos se referem a intervalos específicos do crepúsculo onde a luz solar assume características suaves e cores saturadas devido ao longo caminho percorrido na atmosfera.

Compreender a ciência por trás do crepúsculo permite que a população aprecie esses espetáculos naturais com um olhar mais analítico e menos fantasioso. A atmosfera terrestre atua como uma lente gigante, constantemente transformando a percepção da realidade através da física da luz e do movimento planetário.

Referências da notícia

'Três sóis'? Fenômeno no céu de Teresina chama atenção de internautas; veja vídeo. 08 de abril, 2026.

Fenômeno crepuscular – Wikipédia, a enciclopédia livre. 28 de dezembro, 2025.

Entenda o crepúsculo: vespertino e matutino, hora dourada e azul. 17 de outubro, 2025.