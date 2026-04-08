Como ocorre a formação do raro arco-íris duplo visto no céu de São Paulo
Um espetáculo de cores tomou conta do céu paulistano, quando um arco-íris duplo se formou sobre vias importantes, encantando quem passava pela região da Avenida Faria Lima.
Moradores da Grande São Paulo foram surpreendidos na manhã da última terça-feira (7) por um espetáculo natural logo após uma chuva rápida. Um raro arco-íris duplo surgiu no céu, atraindo os olhares de quem passava por vias importantes como a Avenida Faria Lima.
O fenômeno, que levou muitas pessoas às janelas de prédios, apresentou um arco principal de cores vivas acompanhado por um segundo arco mais suave. Registros em fotos e vídeos rapidamente se espalharam pelas redes sociais, celebrando o momento que coloriu o início do dia na capital.
A ciência por trás do segundo arco
De acordo com especialistas, o arco-íris duplo é formado quando a luz solar sofre uma reflexão adicional dentro das gotículas de água. Enquanto no fenômeno simples a luz reflete apenas uma vez, no duplo ela rebate duas vezes antes de sair da gota.
Consequentemente, o segundo arco é sempre menos intenso, pois parte da energia luminosa é dispersa em cada uma das reflexões internas. Para que o observador consiga visualizar o espetáculo, ele precisa estar posicionado de costas para o sol no momento exato.
A nitidez do fenômeno depende muito da intensidade do arco principal, que deve apresentar cores bastante fortes para que o secundário apareça. Estudos apontam que o arco-íris é, na verdade, um círculo completo, embora vejamos apenas metade devido à linha do horizonte.
Características e a banda de Alexander
Uma particularidade fascinante do arco-íris secundário é que suas cores aparecem invertidas em relação ao arco primário. No arco principal, o vermelho ocupa o topo, enquanto no arco externo, o violeta assume a posição mais alta da curva.
Entre esses dois arcos coloridos, existe uma região do céu visivelmente mais escura, tecnicamente conhecida como banda de Alexander. Essa área ocorre porque a luz refletida pelas gotas de chuva naquele ângulo específico não consegue atingir os olhos do observador.
Além disso, os ângulos de visão são precisos, ocorrendo geralmente em torno de 42 graus para o primeiro arco e 50 graus para o segundo. O interior do arco primário também costuma parecer mais claro do que o restante do céu devido à sobreposição de luz.
Curiosamente, o arco-íris pode aparecer com uma única cor predominante, como o vermelho, se ocorrer durante o nascer ou pôr do sol. Isso acontece porque as frequências próximas ao vermelho sofrem menos espalhamento na atmosfera ao percorrerem longas distâncias.
Além da explicação física, o fenômeno carrega profundos significados espirituais e mitológicos em diversas civilizações ao redor do mundo. O próprio nome deriva da mitologia grega, em homenagem à deusa Íris, considerada a mensageira divina entre os céus e a terra.
Referências da notícia
Dois potes de ouro? Arco-íris duplo é formado no céu de SP. 7 de abril, 2026.
VOCÊ JÁ VIU UM ARCO ÍRIS?. 20 de novembro, 2019. Ana Elisa D. Barioni, Daniel S. Bertini e Shirley M. V. da R. Hossack.
Não perca as últimas novidades da Meteored e aproveite todos os nossos conteúdos no Google Discover, totalmente GRÁTIS+ Siga a Meteored