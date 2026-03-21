Enormes cascatas surgem no meio do Deserto Arábico: o espetacular efeito das chuvas torrenciais em Al-Ula

As fortes chuvas que caíram recentemente no deserto da Arábia deram origem a um fenómeno surpreendente: cascatas efémeras que descem em cascata por desfiladeiros e dunas. Um espetáculo natural tão belo quanto perigoso, que revela a dinâmica extrema do clima nas regiões áridas.

Nos últimos dias, vídeos impressionantes de cascatas a emergir no meio do deserto da Arábia Saudita têm captado a atenção mundial. Este fenómeno, registado em zonas como Al-Ula - localizada na região de Medina, no lado ocidental do país, na costa do Mar Vermelho - demonstra a capacidade de eventos meteorológicos extremos transformarem temporariamente paisagens áridas em cenários praticamente irreconhecíveis.

Embora possa parecer insólito, o aparecimento de cascatas no deserto não é um fenómeno impossível. Pelo contrário, está diretamente ligado à própria natureza do terreno e à dinâmica da precipitação nestas regiões áridas.

Cascatas no meio do deserto?

Sim. E há uma explicação: o solo do deserto é extremamente compacto e tem uma baixa capacidade de infiltração, pelo que mal absorve a água quando ocorre uma chuva forte. Como resultado, a água que não consegue penetrar no solo escorre rapidamente para a superfície, gerando um escoamento muito potente.



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الخميس ٣٠ رمضان ١٤٤٧هـــ

19 مارس 2026م

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Nas regiões montanhosas com desfiladeiros, como é o caso de Al-Ula, este processo intensifica-se. As chuvas torrenciais direcionam grandes volumes de água para as zonas mais baixas, formando rios temporários, cascatas e cheias repentinas. Este tipo de fenômeno é conhecido como inundações rápidas ou flash floods, e é particularmente perigoso devido à rapidez com que se forma e à sua grande força.

Além disso, as condições meteorológicas na Península Arábica estão a mostrar uma variabilidade crescente nos últimos anos. Recentemente, foram documentados episódios de chuva forte, granizo e até queda de neve, um sinal de mudanças nos padrões atmosféricos da região. Eventos que, embora pouco frequentes, podem deixar acumulações de água suficientes para transformar temporariamente a paisagem do deserto.

O papel dos wadis ou rios secos

Do ponto de vista geomorfológico, os wadis (ou uadi) - canais secos típicos do deserto que transportam água apenas durante as chuvas sazonais - desempenham um papel fundamental no desenvolvimento destes fenómenos. Durante a precipitação, estes canais naturais são ativados, transportando a água a grande velocidade e gerando cascatas ao longo de desníveis rochosos.

Wadi perto da cidade de Tinerhir, Marrocos.

Assim, a combinação de um terreno acidentado e de chuvas intensas cria um espetáculo visual impressionante, mas também um risco significativo para as populações locais, que estão expostas aos perigos de inundações repentinas, que podem causar perdas de vidas e danos materiais.

O fenómeno observado em Al-Ula destaca-se também pela sua relevância científica. Estas cascatas repentinas permitem estudar a forma como os ecossistemas áridos respondem a fenômenos extremos e como a água molda o território, mesmo em ambientes aparentemente inóspitos.