Como se desenvolve o fenômeno El Niño? Um meteorologista italiano analisa o papel fundamental das ondas equatoriais

As ondas equatoriais são um dos mecanismos mais fascinantes e determinantes da dinâmica climática tropical. Desempenham um papel fundamental na fase de desenvolvimento do fenômeno El Niño.

Previsão das temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico para os próximos dias.

O El Niño é um fenômeno climático periódico (a cada 3-7 anos) caracterizado por um aquecimento acentuado das águas superficiais no Pacífico centro-oriental, em resultado do enfraquecimento dos ventos alísios.

O termo espanhol refere-se ao Menino Jesus, uma vez que este fenómeno costuma começar a manifestar-se ao largo da costa do Peru por volta do Natal.

Tudo começa com as ondas equatoriais

As ondas equatoriais são um dos mecanismos mais fascinantes e cruciais da dinâmica climática tropical. Formam-se precisamente perto do equador e, à medida que se deslocam para norte ou para sul, perdem intensidade e a sua propagação abranda, mantendo-se mais persistentes nas zonas tropicais.

Estas ondas não são apenas um fenômeno atmosférico. Na verdade, existem tanto ondas atmosféricas como oceânicas, e desempenham um papel decisivo na evolução do El Niño e da La Niña, os dois extremos do fenómeno ENSO (Oscilação Sul El Niño).

As ondas de Kelvin oceânicas são frequentemente o sinal precursor do início de um fenómeno El Niño.

Estudos recentes demonstraram que, mesmo ao longo do cinturão equatorial entre a troposfera superior e a camada inferior da estratosfera, são geradas ondas planetárias semelhantes às clássicas ondas de Rossby das latitudes médias. Estas ondas equatoriais propagam-se principalmente de leste para oeste, criando áreas de perturbação que influenciam a circulação atmosférica e o clima à escala regional e global.

As principais ondas equatoriais: Kelvin, Rossby e Yanai

As ondas equatoriais dividem-se em vários tipos. Entre as mais importantes encontram-se as ondas de Kelvin, as ondas de Yanai e as mais conhecidas ondas de Rossby. As ondas equatoriais de Kelvin (oceânicas e atmosféricas) propagam-se rapidamente para leste ao longo do equador.

As ondas equatoriais de Rossby movem-se para oeste, a uma velocidade mais lenta. Além disso, existem também as ondas de Yanai, um tipo híbrido característico do cinturão equatorial.

Estas ondas enfraquecem rapidamente à medida que se afastam do equador, mas é precisamente esta característica que as torna fundamentais para confinar os efeitos dos fenômenos ENSO à região tropical.

O papel das ondas de Kelvin no desencadeamento do El Niño

As ondas de Kelvin oceânicas são frequentemente o sinal precursor do início de um episódio de El Niño. Um estudo clássico de McPhaden (1999) sobre o poderoso episódio de 1997-98 mostrou como a ativação de rajadas intensas de vento de oeste, frequentemente relacionadas com a passagem da Oscilação Madden-Julian (MJO), gera ondas de Kelvin descendentes (que aprofundam a termoclina) que se propagam para leste através do Pacífico a cerca de 2,5 m/s.

Um aumento superior a +1,5°C acima da média durante três meses consecutivos marca oficialmente o início de um fenómeno El Niño.

A MJO, uma oscilação intra-sazonal com um ciclo de 30 a 60 dias, atua como um gatilho quando está ativa no Oceano Índico ou no Pacífico ocidental, produzindo intensa atividade convectiva que libera calor latente e gera ventos anômalos de oeste. Esses ventos inibem os ventos alísios (ventos regulares de leste) e empurram uma grande faixa de água quente para leste, a profundidades de cerca de 150 metros.

Quando esta onda de Kelvin atinge as costas da América do Sul (Equador e Peru), a água quente sobrepõe-se à fria Corrente de Humboldt, reduzindo a afloramento de água fria e profunda.

O resultado é um rápido aumento das temperaturas da superfície do mar no Pacífico oriental. Um aumento superior a +1,5 °C acima da média durante três meses consecutivos marca oficialmente o início de um fenômeno El Niño, de acordo com dados recolhidos pelo sistema de boias TAO/TRITON, gerido pela NOAA.

A olho nu, a onda apresenta-se como uma ligeira subida do nível do mar (cerca de 8 a 10 cm) e uma expansão das águas quentes para norte, atingindo o Golfo do Panamá e as costas da Califórnia e do México, o que favorece um aumento da atividade convectiva e da precipitação.

A contrapartida: as ondas de Rossby e a transição para o La Niña

Enquanto as ondas de Kelvin desencadeiam o El Niño, as ondas de Rossby equatoriais desempenham um papel fundamental no seu fim e na transição para o La Niña.

Estas ondas atingem a fronteira ocidental do Pacífico (perto da Indonésia e da Nova Guiné), refletem-se e geram ondas de Kelvin que regressam para leste após alguns meses. Este "atraso" (normalmente de 6 a 9 meses para completar o ciclo) faz com que a termoclina suba no Pacífico oriental, favorecendo o regresso das águas frias e o estabelecimento de La Niña.

Enquanto as ondas de Kelvin desencadeiam o El Niño, as ondas de Rossby equatoriais desempenham um papel fundamental no seu fim e na transição para a La Niña.

Por seu lado, um modelo complementar, o oscilador de recarga-descarga de Jin (1997), destaca o papel da «recarga» de calor no Pacífico ocidental durante o fenómeno La Niña (através de ondas de Rossby descendentes) e a subsequente «descarga» equatorial durante o fenômeno El Niño. Ambas as teorias demonstram que as ondas equatoriais constituem o mecanismo que liga as anomalias eólicas à resposta oceânica numa escala interanual.

Por que razão estas ondas são tão importantes para as previsões?

As ondas equatoriais permitem que os modelos de previsão antecipem a evolução do ENOS com vários meses de antecedência. A monitorização através de bóias oceanográficas, satélites altimétricos e conjuntos de dados de reanálise (como os do Serviço Meteorológico Australiano ou da NOAA) detecta a propagação destas ondas em tempo real.

Além disso, as interações com outros fenómenos, como o Modo Meridional do Pacífico ou os ventos intra-sazonais modulados pelo MJO, podem amplificar ou modular estes processos, tornando alguns episódios costeiros do El Niño especialmente intensos.