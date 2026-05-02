Como se desenvolve o fenômeno El Niño? Um meteorologista italiano analisa o papel fundamental das ondas equatoriais
As ondas equatoriais são um dos mecanismos mais fascinantes e determinantes da dinâmica climática tropical. Desempenham um papel fundamental na fase de desenvolvimento do fenômeno El Niño.
O El Niño é um fenômeno climático periódico (a cada 3-7 anos) caracterizado por um aquecimento acentuado das águas superficiais no Pacífico centro-oriental, em resultado do enfraquecimento dos ventos alísios.
O termo espanhol refere-se ao Menino Jesus, uma vez que este fenómeno costuma começar a manifestar-se ao largo da costa do Peru por volta do Natal.
Tudo começa com as ondas equatoriais
As ondas equatoriais são um dos mecanismos mais fascinantes e cruciais da dinâmica climática tropical. Formam-se precisamente perto do equador e, à medida que se deslocam para norte ou para sul, perdem intensidade e a sua propagação abranda, mantendo-se mais persistentes nas zonas tropicais.
Estas ondas não são apenas um fenômeno atmosférico. Na verdade, existem tanto ondas atmosféricas como oceânicas, e desempenham um papel decisivo na evolução do El Niño e da La Niña, os dois extremos do fenómeno ENSO (Oscilação Sul El Niño).
Estudos recentes demonstraram que, mesmo ao longo do cinturão equatorial entre a troposfera superior e a camada inferior da estratosfera, são geradas ondas planetárias semelhantes às clássicas ondas de Rossby das latitudes médias. Estas ondas equatoriais propagam-se principalmente de leste para oeste, criando áreas de perturbação que influenciam a circulação atmosférica e o clima à escala regional e global.
As principais ondas equatoriais: Kelvin, Rossby e Yanai
As ondas equatoriais dividem-se em vários tipos. Entre as mais importantes encontram-se as ondas de Kelvin, as ondas de Yanai e as mais conhecidas ondas de Rossby. As ondas equatoriais de Kelvin (oceânicas e atmosféricas) propagam-se rapidamente para leste ao longo do equador.
Estas ondas enfraquecem rapidamente à medida que se afastam do equador, mas é precisamente esta característica que as torna fundamentais para confinar os efeitos dos fenômenos ENSO à região tropical.
O papel das ondas de Kelvin no desencadeamento do El Niño
As ondas de Kelvin oceânicas são frequentemente o sinal precursor do início de um episódio de El Niño. Um estudo clássico de McPhaden (1999) sobre o poderoso episódio de 1997-98 mostrou como a ativação de rajadas intensas de vento de oeste, frequentemente relacionadas com a passagem da Oscilação Madden-Julian (MJO), gera ondas de Kelvin descendentes (que aprofundam a termoclina) que se propagam para leste através do Pacífico a cerca de 2,5 m/s.
A MJO, uma oscilação intra-sazonal com um ciclo de 30 a 60 dias, atua como um gatilho quando está ativa no Oceano Índico ou no Pacífico ocidental, produzindo intensa atividade convectiva que libera calor latente e gera ventos anômalos de oeste. Esses ventos inibem os ventos alísios (ventos regulares de leste) e empurram uma grande faixa de água quente para leste, a profundidades de cerca de 150 metros.
O resultado é um rápido aumento das temperaturas da superfície do mar no Pacífico oriental. Um aumento superior a +1,5 °C acima da média durante três meses consecutivos marca oficialmente o início de um fenômeno El Niño, de acordo com dados recolhidos pelo sistema de boias TAO/TRITON, gerido pela NOAA.
A olho nu, a onda apresenta-se como uma ligeira subida do nível do mar (cerca de 8 a 10 cm) e uma expansão das águas quentes para norte, atingindo o Golfo do Panamá e as costas da Califórnia e do México, o que favorece um aumento da atividade convectiva e da precipitação.
A contrapartida: as ondas de Rossby e a transição para o La Niña
Enquanto as ondas de Kelvin desencadeiam o El Niño, as ondas de Rossby equatoriais desempenham um papel fundamental no seu fim e na transição para o La Niña.
Estas ondas atingem a fronteira ocidental do Pacífico (perto da Indonésia e da Nova Guiné), refletem-se e geram ondas de Kelvin que regressam para leste após alguns meses. Este "atraso" (normalmente de 6 a 9 meses para completar o ciclo) faz com que a termoclina suba no Pacífico oriental, favorecendo o regresso das águas frias e o estabelecimento de La Niña.
Por seu lado, um modelo complementar, o oscilador de recarga-descarga de Jin (1997), destaca o papel da «recarga» de calor no Pacífico ocidental durante o fenómeno La Niña (através de ondas de Rossby descendentes) e a subsequente «descarga» equatorial durante o fenômeno El Niño. Ambas as teorias demonstram que as ondas equatoriais constituem o mecanismo que liga as anomalias eólicas à resposta oceânica numa escala interanual.
Por que razão estas ondas são tão importantes para as previsões?
As ondas equatoriais permitem que os modelos de previsão antecipem a evolução do ENOS com vários meses de antecedência. A monitorização através de bóias oceanográficas, satélites altimétricos e conjuntos de dados de reanálise (como os do Serviço Meteorológico Australiano ou da NOAA) detecta a propagação destas ondas em tempo real.
Além disso, as interações com outros fenómenos, como o Modo Meridional do Pacífico ou os ventos intra-sazonais modulados pelo MJO, podem amplificar ou modular estes processos, tornando alguns episódios costeiros do El Niño especialmente intensos.
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