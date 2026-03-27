Cientistas detectaram e mediram a potência dos raios em Júpiter associados a tempestades que duram séculos

As maiores e mais poderosas tempestades de Júpiter produzem raios mais fortes do que os da Terra. Novas medições podem lançar luz sobre os fenômenos elétricos associados às tempestades em nosso planeta.

A sonda Juno da NASA sobrevoou a atmosfera de Júpiter de norte a sul (trajetória amarela) em 17 de agosto de 2022, detectando um conjunto de pulsos de rádio provenientes de raios (símbolos ciano indicando a direção do instrumento para cada pulso). Um mapa de fundo do Telescópio Espacial Hubble identificou a fonte dos raios como uma "supertempestade furtiva" isolada. Michael Wong et al. (2026, AGU Advances; HST e Juno MWR)

Júpiter, o planeta mais massivo do nosso sistema solar, possui tempestades igualmente gigantescas, algumas das quais duram séculos. De acordo com um novo estudo realizado por cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, algumas dessas tempestades também geram raios poderosos. Alguns raios são 100 vezes mais potentes do que os da Terra, e possivelmente muito mais fortes.

Os resultados provêm da análise de dados da sonda Juno da NASA, que orbita o planeta desde 2016 e examina a atmosfera com seu radiômetro de micro-ondas, capaz de detectar emissões de rádio de raios semelhantes à interferência de rádio gerada por raios na Terra. As micro-ondas encontram-se na extremidade de alta frequência do espectro de rádio.

Segundo a Universidade da Califórnia em Berkeley, os raios em Júpiter são mais de 100 vezes mais potentes do que os raios na Terra.

Estudar tempestades em outros planetas nos ajuda a entender melhor aquelas que ocorrem em nosso próprio planeta, as quais ainda não são totalmente compreendidas, disse o autor principal do estudo, Michael Wong, cientista planetário do Laboratório de Ciências Espaciais da Universidade da Califórnia. O estudo foi publicado em 20 de março de 2026 na revista AGU Advances.

“Ainda há muito que não sabemos sobre os raios na Terra”, disse ele, observando que, na última década, os cientistas descobriram vários novos tipos de eventos luminosos transitórios, ou TLEs, associados a tempestades terrestres. Esses TLEs (fenômenos elétricos de milissegundos na troposfera acima de grandes tempestades) incluem sprites, jatos, halos e um fenômeno chamado ELVE.

Tempestades e raios em Júpiter

Em Júpiter, os relâmpagos "nos informam sobre a convecção, que é como a atmosfera se agita e transporta calor das camadas mais baixas da atmosfera", explicou Wong. "A convecção funciona de maneira um pouco diferente na Terra e em Júpiter porque Júpiter tem uma atmosfera dominada por hidrogênio, então o ar úmido é mais pesado e tem mais dificuldade para subir".

O ar na Terra é composto principalmente de nitrogênio, que é mais pesado que a água, então a adição de água torna o ar úmido mais leve. O ar mais denso e úmido de Júpiter não só significa que é necessária muito mais energia para a formação de uma tempestade, como também libera muito mais energia ao atingir a alta atmosfera, resultando em ventos fortes e relâmpagos intensos entre as nuvens.

Uma câmera a bordo da sonda Juno da NASA capturou esta imagem de uma tempestade em alta altitude — uma pluma de supertempestade oculta — na faixa equatorial norte de Júpiter, em 12 de janeiro de 2022. A cabeça da tempestade é branca devido aos cristais de amônia congelados. As nuvens mais vermelhas encontram-se em camadas mais profundas da atmosfera. Michael Wong, da Universidade da Califórnia, Berkeley, analisou os raios produzidos por quatro supertempestades ocultas como esta entre 2021 e 2022. NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Björn Jónsson © cc nc sa

Segundo Wong, quase todas as espaçonaves que passaram perto de Júpiter detectaram raios, principalmente porque eles se destacam no lado noturno do planeta como um vaga-lume na escuridão. Com base em dados de missões anteriores, que só conseguiam detectar relâmpagos superpotentes no lado escuro, Júpiter ganhou a reputação de concentrar mais energia em seus raios do que a Terra.

Isso mudou quando uma câmera de rastreamento estelar altamente sensível a bordo da Juno levantou dúvidas ao detectar inúmeros raios mais fracos, semelhantes aos da Terra. O problema de obter imagens do lado noturno, em geral, é que as nuvens podem bloquear a visão dos raios e dificultar a determinação de sua verdadeira potência óptica, explicou Wong.

O principal instrumento da Juno, um radiômetro de micro-ondas, proporcionou uma maneira mais precisa de medir a potência dos raios sem ser afetado pelas nuvens na atmosfera de Júpiter. Embora o instrumento não tenha sido projetado para estudar raios, o radiômetro apontado para baixo consegue detectar emissões de micro-ondas de tempestades próximas.

Mas as tempestades em Júpiter frequentemente ocorrem simultaneamente nas faixas que circundam o planeta, dificultando a determinação de qual tempestade produziu o raio. E sem a localização precisa da tempestade, é impossível determinar a potência do raio usando apenas medições de micro-ondas. Wong comparou isso a ouvir uma série de estalos em um desfile do Ano Novo Chinês e não saber se eram pipoca estourando a poucos metros de distância ou fogos de artifício a um quarteirão de distância.

Supertempestades furtivas

Felizmente, em 2021 e 2022 houve uma calmaria nas tempestades na Faixa Equatorial Norte, e Wong pôde se concentrar em apenas uma grande tempestade por vez, localizando-a com o Telescópio Espacial Hubble, a câmera da Juno e imagens compartilhadas por astrônomos amadores. Ele as chamou de supertempestades "furtivas".

Assim como as supertempestades verdadeiras, seu padrão de atividade persistiu por meses e transformou globalmente a estrutura de nuvens ao redor. Mas, diferentemente das supertempestades verdadeiras, suas torres de nuvens atingiram apenas as alturas modestas de pequenas tempestades. “Como tínhamos a localização precisa, pudemos dizer: ‘Ok, sabemos onde está. Estamos medindo a potência diretamente’”, disse ele.

Mesma imagem que a anterior, mas com um detalhe mostrando uma pluma de fumaça de uma supertempestade furtiva diferente, capturada pela JunoCam em 12 de janeiro de 2022 (ampliada 3 vezes). NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Björn Jónsson (JunoCam); Wong et al. (2026, AGU advances; HST e Juno MWR)

Durante esse período, a sonda Juno realizou 12 passagens sobre tempestades isoladas e, em quatro delas, aproximou-se o suficiente para medir a estática de micro-ondas dos raios. Os raios ocorreram em média três vezes por segundo durante essas passagens; em um dos sobrevoos, a sonda detectou 206 pulsos distintos de radiação de micro-ondas. A partir de um total de 613 pulsos medidos, Wong calculou que a potência variava da potência de um raio até 100 vezes ou mais a potência de um raio terrestre. Como ele comparou as emissões de raios terrestres em um comprimento de onda de rádio com as emissões de raios de Júpiter em um comprimento de onda diferente, há alguma incerteza na comparação.

De acordo com um estudo sobre emissões de rádio de raios na Terra, os raios de Júpiter poderiam ter sido um milhão de vezes mais potentes do que os raios terrestres.

Converter a potência das micro-ondas dos raios em potência total não é uma tarefa simples, observou a coautora do estudo Ivana Kolmašová, física espacial da Universidade Carolina em Praga, e membro da Academia Tcheca de Ciências. Os raios não apenas emitem em comprimentos de onda de rádio e ópticos, mas também geram energia térmica, acústica e química. Na Terra, estima-se que um único raio libere cerca de 1 gigajoule de energia total, ou um bilhão de joules — o suficiente para abastecer 200 residências médias por uma hora. Wong estima que a energia dos raios em Júpiter varia de 500 a talvez até 10.000 vezes a energia dos raios na Terra.

Os raios em Júpiter provavelmente se formam de maneira semelhante aos raios na Terra, onde o vapor d'água ascendente se condensa em gotículas líquidas e cristais de gelo eletricamente carregados, produzindo grandes diferenças de voltagem entre as nuvens ou entre as nuvens e o solo. É por isso que as tempestades terrestres são associadas à queda de granizo. Em Júpiter, enquanto o vapor d'água impulsiona as nuvens de tempestade para a alta atmosfera, os cristais de gelo carregados são compostos de água e amônia. Uma teoria sugere que a água e a amônia se combinam para formar "bolas de gelo" que caem como granizo mole.

Embora raios mais potentes impliquem voltagens mais altas entre as nuvens, os detalhes de como eles são gerados em Júpiter em comparação com a Terra permanecem um mistério, explica Wong.

“É aqui que os detalhes começam a ficar interessantes, onde podemos perguntar: ‘A principal diferença poderia estar nas atmosferas de hidrogênio versus nitrogênio, ou poderia ser que as tempestades em Júpiter ocorrem em altitudes maiores e, portanto, envolvem distâncias maiores?’”, disse ele. As tempestades em Júpiter atingem altitudes superiores a 100 quilômetros, em comparação com os 10 quilômetros na Terra.

"Ou será que há mais energia disponível porque, com a convecção úmida em Júpiter, é necessária uma maior acumulação de calor antes que a tempestade que produz raios se desenvolva?", acrescentou. "É uma área ativa de pesquisa".