Cidades de São Paulo avaliam impactos após chuva arrastar veículos e causar morte; veja imagens

O interior de São Paulo enfrenta um cenário de destruição nesta quarta-feira (25) após um temporal com ventania de 45 km/h derrubar estruturas e causar alagamentos generalizados.

Posto de combustível desabou em Mirassol (SP) — Foto: Monize Poiani/TV TEM

Um forte temporal atingiu as regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo na noite de terça-feira (24), deixando um rastro de destruição em diversos municípios. A tempestade causou o desabamento de estruturas, alagamentos severos e a morte de um idoso na cidade de Martinópolis.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros trabalharam durante toda a madrugada para atender ocorrências de quedas de árvores e postes. Moradores de várias cidades receberam alertas via celular sobre o risco severo de chuvas intensas acompanhadas de descargas elétricas e ventania.

Impactos e destruição nas cidades do noroeste paulista

Em Mirassol, o acumulado de chuva chegou a 68 mm e causou o desabamento da cobertura de um posto de combustíveis às margens da Rodovia Washington Luís. No momento do incidente, caminhões estavam sendo abastecidos, mas os funcionários e motoristas conseguiram escapar sem ferimentos, apesar dos danos materiais significativos.

Estrutura de posto de combustível desabou em Mirassol (SP) na noite da última terça-feira (24). Foto: Arquivo Pessoal/ G1

A força da enxurrada na cidade também arrastou veículos em vias públicas e provocou a queda de um muro no Cemitério Municipal. A prefeitura mobilizou equipes para a limpeza das ruas e relatou danos na fachada do Poupatempo e em trechos de asfalto no bairro Vale do Sol.

São José do Rio Preto registrou um dos maiores volumes de chuva do estado, com média de 50 mm em apenas uma hora. O temporal causou a queda de oito árvores e quatro postes, resultando na interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica em pontos da Zona Sul.

Já em Neves Paulista, a tempestade derrubou árvores sobre a fiação, deixando moradores do centro da cidade e uma usina sem eletricidade. A Defesa Civil estimou que as rajadas de vento na região atingiram aproximadamente 45 km/h durante o pico da chuva na noite de terça.

Tragédia e alagamentos na região oeste do estado

A situação mais grave ocorreu em Martinópolis, onde o volume de chuva atingiu 120 mm, valor próximo à média esperada para todo o mês. Um idoso de 66 anos morreu após ser arrastado pela correnteza para dentro de um bueiro enquanto tentava enfrentar a força das águas.

Na mesma rua da fatalidade, uma viatura da Polícia Militar foi completamente submersa e arrastada pela enxurrada, mas os policiais conseguiram sair a tempo. Além dos danos em veículos, a cidade registrou queda de muros e o deslizamento de terra no quilômetro 542 da rodovia SP-284.

Chuva em Martinópolis, SP, não poupou nem o carro da polícia! pic.twitter.com/bWJRRSXEdF — Luiz Ricardo (@excentricko) March 24, 2026

Em Presidente Prudente, o Parque do Povo voltou a sofrer com inundações, assim como a Rua Domingos de Moraes, no Jardim Bela Daria. A prefeitura informou que a limpeza das galerias pluviais havia sido feita recentemente, mas o volume de água superou a capacidade de escoamento.

A Defesa Civil mantém o estado de atenção para as próximas horas, prevendo a possibilidade de novas pancadas de chuva isoladas com rajadas de vento. O órgão orienta que a população evite áreas de alagamento e não se abrigue debaixo de árvores ou estruturas metálicas durante temporais.

Referências da notícia

Temporal no noroeste de SP: posto desaba e carros são arrastados. 25 de março, 2026.

Chuva arrasta viatura da PM e deixa idoso desaparecido em Martinópolis. 24 de março, 2026.

Idoso morre após ser arrastado para bueiro durante chuva no interior de SP. 25 de março, 2026.