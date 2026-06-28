Ar polar pode provocar novo episódio de frio intenso na próxima semana

Uma massa de ar polar avança na virada de junho para julho, derruba temperaturas em quatro regiões e pode provocar geada no Sul, com frio mais intenso entre quinta e sexta-feira nas áreas de serra do país.

Massa de ar polar avança pelo Brasil na transição de junho para julho, derruba as temperaturas no Centro-Sul e aumenta o risco de geada nas áreas mais frias do Sul e do Sudeste.

Uma frente fria avança pelo Sul e Centro-Sul entre segunda-feira (29) e terça-feira (30), abrindo caminho para duas entradas de ar frio na transição de junho para julho. A primeira reduz as temperaturas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas a segunda, entre quarta (1º) e quinta-feira (2), será a mais importante, com mínimas perto de 0°C nas serras gaúcha e catarinense.

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O frio não ficará restrito ao Sul. A massa de ar polar deve alcançar São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, oeste de Mato Grosso, Acre e Rondônia, provocando friagem. A atenção maior fica para quinta e sexta-feira (3), quando ar frio, vento mais fraco e céu mais aberto podem favorecer geada em serras, baixadas e áreas rurais.

Segunda e terça: primeira massa fria entra após a frente fria

Na segunda-feira, a frente fria ainda organiza chuva, nebulosidade e vento sobre parte do Sul, mas a retaguarda do sistema já começa a puxar ar mais frio. No Rio Grande do Sul, Bagé pode amanhecer perto de 2°C, enquanto Porto Alegre deve ficar em torno de 10°C, com tarde próxima de 16°C. Em Santa Catarina, São Joaquim e Urubici ainda ficam úmidas, com mínimas entre 10°C e 11°C.

Temperaturas mais baixas avançam pelo Sul na manhã de terça-feira, com ar frio mais evidente sobre o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, enquanto Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul ainda sentem queda mais gradual.

Na terça-feira, o ar frio avança de forma irregular, porque parte do Sul ainda terá muita nebulosidade. Curitiba deve ter mínima próxima de 14°C e máxima perto de 22°C, enquanto General Carneiro fica entre 12°C e 18°C. A queda mais clara aparece no extremo sul gaúcho, na Campanha, no oeste catarinense e em áreas de maior altitude. O mapa mostra o frio entrando por trás da instabilidade, da Argentina e do Uruguai em direção ao Sul.

Quarta e quinta: segunda massa polar derruba temperaturas em 4 regiões

A virada mais forte ocorre entre quarta e quinta-feira. O ar polar ganha reforço e se espalha pelo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte. Em São Joaquim, a previsão indica mínima perto de 0°C na quinta; em Urubici, perto de 1°C; em Vacaria, cerca de 3°C; e em General Carneiro, no sul do Paraná, perto de 2°C. Esses valores já colocam serras e baixadas em condição favorável para geada localizada a moderada.

Os principais pontos de atenção são:

• Serra Gaúcha e Serra Catarinense, com risco de mínimas entre 0°C e 3°C;

• Campanha e sul do Rio Grande do Sul, com Bagé entre 3°C e 4°C;

• sul do Paraná, incluindo General Carneiro, com marcas perto de 2°C;

• Mato Grosso do Sul, onde Campo Grande pode cair de 31°C na quarta para 23°C na sexta;

• Acre e Rondônia, com friagem e queda das máximas no fim da semana.

Na sexta-feira, a massa de ar polar atinge seu auge, com anomalias negativas de temperatura sobre o Sul, Mato Grosso do Sul, Paraguai e parte do Norte, reforçando a friagem e o risco de geada nas áreas mais frias do Centro-Sul.

No Centro-Oeste, o impacto será mais sentido na temperatura da tarde. Campo Grande ainda deve passar de 28°C na quinta, mas a máxima cai para perto de 23°C na sexta. No Norte, Rio Branco sai de tardes próximas de 31°C a 32°C no início da semana para cerca de 27°C na sexta-feira, sinal típico de friagem.

Sexta-feira mantém risco de geada e frio muda de área

A sexta-feira deve concentrar o frio mais sensível no leste e nas áreas altas do Sul, com mínimas baixas em Santa Catarina, no Paraná e no norte do Rio Grande do Sul. São Joaquim pode ficar perto de 1°C, Urubici perto de 3°C e Curitiba ao redor de 8°C. Em São Paulo e no sul de Minas, a queda será menos extrema, mas Campos do Jordão e Maria da Fé podem registrar mínimas entre 6°C e 8°C até sábado.

Temperaturas baixas predominam na manhã de sexta-feira no Sul e avançam pelo Centro-Sul, mantendo maior risco de geada nas áreas de serra, baixadas e pontos de maior altitude entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O risco de geada segue maior onde as mínimas ficarem próximas de 4°C ou 5°C, principalmente em baixadas, vales, áreas rurais e pontos de altitude. A tendência é de enfraquecimento gradual no fim de semana, mas ainda com manhãs frias e tardes amenas no Sul e no leste do Sudeste.