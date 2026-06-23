Como podes melhorar o solo para obter plantações bonitas?

Cultivar uma horta é uma excelente ideia, desde que o solo não seja excessivamente argiloso, por exemplo! Aqui ficam algumas dicas para o enriquecer de forma natural e eficaz durante os próximos meses.

Um bom solo garante bons legumes durante toda a época!

Florian Pasiecznik Meteored França 23/06/2026 09:07 4 min

A qualidade do solo desempenha um papel fundamental no crescimento das plantas, seja numa horta de legumes ou num pomar. No entanto, os solos pesados podem impedir o desenvolvimento ideal das culturas, especialmente nas hortas de legumes. A seguir, apresentam-se algumas dicas para melhorar a estrutura do solo e favorecer o crescimento das plantas.

Contribuição de nutrientes

Para tornar os solos argilosos mais soltos, é essencial incorporar matéria orgânica que altere a sua estrutura. Por exemplo, recomenda-se aplicar uma camada generosa de folhas caídas no outono para enriquecer e arejar o solo.

No final de março, quando as folhas caídas escasseiam, pode utilizar-se estrume de cavalo bem decomposto. Graças à sua composição, este estrume é ideal para tornar o solo mais solto e decompõe-se mais rapidamente do que o estrume de vaca; além disso, ajuda a aquecer o solo.

A argila é útil para a olaria, mas muito menos para a jardinagem.

Para facilitar a incorporação do estrume (já decomposta), recomenda-se revolver a terra com uma pá ou uma ferramenta adequada. Em seguida, aplique o estrume seguindo as doses indicadas na embalagem (evite o excesso). Aguarde um ou dois dias antes de misturar o estrume com o solo argiloso, a menos que ambos estejam relativamente secos; nesse caso, não é necessário esperar.

Plantação de vegetais de raiz

Depois de enriquecer o solo com estrume, pode plantar vegetais de raiz, como cenouras, pastinacas ou rabanetes. Os seus sistemas radiculares irão trabalhar o solo em profundidade e ajudarão a arejá-lo ainda mais.

Tenha em conta que certas variedades de cenoura são mais adequadas para solos pesados. Não hesite em pedir conselhos no seu centro de jardinagem para escolher a variedade que melhor se adapta ao seu terreno. Esta informação costuma constar na embalagem.

Um adubo verde simples para obter bons resultados: a facélia! É possível semeá-la até ao início do outono.

Em solos argilosos, as cenouras podem ter dificuldade em crescer direitas. Existem variedades selecionadas especificamente para estas condições que, além disso, ajudam a melhorar a estrutura do solo.

Também pode semear facélia. Esta planta melhora a estrutura do solo graças ao seu sistema radicular e enriquece-o quando utilizada como adubo verde. Para tal, basta cortá-la e incorporá-la no solo, se assim o desejarem, antes de produzir sementes.

Manutenção contínua

Embora esta tarefa possa parecer trabalhosa, é fundamental para manter um solo arejado e fértil. Por isso, recomenda-se adicionar matéria orgânica regularmente, como folhas caídas ou, em certos anos, estrume, respeitando sempre as doses de aplicação recomendadas por metro quadrado.

O seu solo irá recompensá-lo com plantas vigorosas e, com o tempo, tornar-se-á mais propício para uma grande variedade de hortaliças.