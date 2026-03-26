Bauru registra mais de 33 mm de chuva em uma hora e cratera no asfalto ‘engole’ moto; veja imagens

Na tarde da última quarta-feira (25), moradores de Bauru protagonizaram cenas de heroísmo ao resgatar mulheres presas em um carro submerso e um homem arrastado pela força da enxurrada que tomou conta da região central.

Asfalto cedeu na Avenida Nações Unidas, em frente ao Teatro Municipal — Foto: Gabriel Pelosi/TV TEM

Uma forte tempestade atingiu a cidade de Bauru na tarde da última quarta-feira (25), provocando uma série de incidentes graves em diversos pontos. Em menos de uma hora, o volume de água transformou vias importantes em rios e mobilizou a vizinhança em ações de socorro.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp (IpMet), o município registrou 33,3 mm de chuva entre 17h35 e 18h20. Esse intervalo curto foi suficiente para causar inundações e colocar em risco a vida de motoristas e pedestres na região central da cidade.

Resgates dramáticos e mobilização popular na Nações Unidas

Na quadra 17 da Avenida Nações Unidas, o momento mais tenso envolveu duas mulheres que ficaram presas dentro de um automóvel durante a subida da água. O veículo foi quase coberto pela enxurrada, restando apenas as luzes visíveis em meio à força da correnteza que avançava rapidamente.

Moradores de um prédio próximo e pessoas que passavam pelo local agiram prontamente, arriscando a própria segurança para retirar as ocupantes do interior do carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram salvas com vida e não apresentaram ferimentos, apesar do choque emocional provocado pela situação.

Ruas se transformaram em rios em #Bauru, Brasil. Chuvas torrenciais ️ causaram graves inundações. pic.twitter.com/dIPWiQFIxf — Meteored Brasil (@MeteoredBR) March 26, 2026

Um pouco mais adiante, próximo ao terminal rodoviário, outro resgate mobilizou populares que observavam a força das águas que tomavam a via pública. Um homem foi arrastado pela enxurrada e precisou ser içado por pessoas que se posicionaram na parte superior da grade de proteção que separa a calçada.

Danos estruturais e o impacto na infraestrutura urbana

Além dos salvamentos, a infraestrutura de Bauru sofreu danos consideráveis, especialmente na altura da quadra 8 da mesma avenida, em frente ao Teatro Municipal. A pressão da enxurrada arrancou parte do asfalto, criando uma cratera que chegou a "engolir" uma motocicleta estacionada na via.

Este trecho já havia registrado problemas semelhantes durante um temporal ocorrido em 2024, indicando uma vulnerabilidade recorrente no sistema de drenagem local. Pedaços de pavimentação ficaram espalhados pela pista, dificultando ainda mais o tráfego de veículos após o recuo do nível da água.

Outros incidentes foram registrados em estabelecimentos privados, como no Jardim Estoril, onde o forro de gesso de uma academia cedeu devido ao excesso de peso. O estouro de um cano de água pluvial, sobrecarregado pelo volume da tempestade, inundou o pavimento térreo do edifício de forma súbita.

Teto de supermercado caiu durante chuva intensa em Bauru (SP) — Foto: Arquivo pessoal

No Jardim Ferraz, parte do teto de um supermercado também desabou sobre um dos caixas, que felizmente estava desativado no momento da queda. Alagamentos expressivos também atingiram a Avenida Nuno de Assis, levando ao cancelamento da feira livre que ocorreria no Parque Vitória Régia.

Resposta municipal e o monitoramento da defesa civil

A Prefeitura de Bauru mobilizou as secretarias de Infraestrutura e Serviços Urbanos para percorrer os pontos críticos e realizar a limpeza necessária. O reparo emergencial do asfalto na Avenida Nações Unidas deve começar nesta quinta-feira (26), caso as condições climáticas permitam o trabalho das equipes.

A Defesa Civil do Estado emitiu alertas para a continuidade de chuvas intensas nas regiões de Bauru, Jaú e Pederneiras durante os próximos dias. Existe o risco de novos temporais acompanhados de raios, ventos de forte intensidade e eventual queda de granizo em áreas isoladas do interior.

Referências da notícia

VÍDEO: moradores salvam mulheres de carro tomado pela enxurrada. 25 de março, 2026.

Chuva forte causa alagamentos e danos em Bauru; asfalto cede novamente. 25 de março, 2026.