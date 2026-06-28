Frente fria avança e mantém risco de chuvas extremas de 200 mm entre RS, SC e o PR

Frente fria mantém atuação do Sul do Brasil e traz elevado risco de chuvas intensas e acumulados que podem passar dos 150 mm no RS, SC e no PR na próxima semana. Mais informações: Ar seco ganha força no Brasil Central: umidade chega abaixo de 20%

A frente fria que se formou sobre o Sul do Brasil neste sábado (27), mantém continua atuando sobre a Região levando potencial de mais eventos de chuvas intensas, volumosas e granizo nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

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Neste domingo (28), as chuvas continuam intensas e diminuem a partir da tarde em boa parte do Rio Grande do Sul a partir da tarde. No entanto, o tempo instável deixa em alerta o norte gaúcho, o sul e o meio-oeste de Santa Catarina, o sudoeste e oeste do Paraná até o período da noite. Nos próximos dias, os alertas continuam para os três estados até a quinta-feira (2).

Frente fria avança com alerta de chuvas extremas e tempestades com granizo

Os alertas deste domingo (28) a noite se estendem para a madrugada de segunda-feira (29). Há diminuição em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com chuvas de fraca a moderada intensidade no norte e nordeste do estado. Já em Santa Catarina e no Paraná, há alerta de chuva forte no meio-oeste catarinense no sul e oeste paranaenses. Nas demais regiões de Santa Catarina e no leste do Paraná, as chuvas ocorrem com fraca a moderada intensidade.

Previsão de chuva para a madrugada da segunda-feira, 29 de julho.

Na manhã da segunda-feira (29), as chuvas diminuem no oeste e regiões de Santa Catarina que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Já as demais regiões catarinenses tem previsão de chuvas pontualmente fortes na porção central e de fraca a moderada intensidade no leste e norte. No Paraná, há alerta de chuva forte que pode ocorrer como tempestades e queda de granizo, no oeste e sudoeste.

A partir da tarde, com o deslocamento da frente fria, as instabilidades se espalham pelo Paraná e ganham intensidade no norte e leste de Santa Catarina, com redução do potencial das chuvas no sul e oeste do estado. Assim, há alertas de chuvas intensas e de tempestades no centro, leste e norte de Santa Catarina e em todo o Paraná, com maior risco para o centro-sul e leste do estado.

Previsão de chuva para a tarde da segunda-feira, 29 de julho.

No período da noite, alerta de chuvas intensas e de tempestades que podem provocar transtornos e ocorrer com granizo no entre o centro e norte de Santa Catarina, o sul e leste do Paraná.

Na terça-feira (30), o potencial de chuvas intensas continua na madrugada. Após uma tarde e noite de segunda-feira (29) chuvosa, o risco de transtornos aumenta no centro e norte de Santa Catarina e no leste do Paraná.

De segunda (29) até a noite da quinta-feira (2), os acumulados em Santa Catarina e no Paraná podem chegara próximo aos 200 mm. Somados aos deste domingo (28), podem chegar aos 230 e 250mm.

No período da manhã, há o afastamento da frente fria para o oceano e, com isso, a dispersão das instabilidades, o que resulta na diminuição das chuvas que ocorrem de forma pontual no centro-sul e leste do Paraná, no sul, oeste e norte de Santa Catarina e voltam a atingir o extremo norte e nordeste do Rio Grande do Sul.

No período da tarde, novas instabilidades se desenvolvem entre o oeste da Região Sul, o sul do Paraguai e a Argentina. Assim, os alertas retornam por volta do fim do dia e início da noite ao norte do Rio Grande do Sul, sul e meio-oeste de Santa Catarina e ao oeste e sudoeste do Paraná para o risco de chuvas intensas e de tempestades.

Previsão de chuva para a noite da terça-feira, 30 de julho.

No período da noite, há o maior risco para transtornos. Alerta de chuva forte, elevado acumulado e de tempestades, que podem provocar granizo para o norte do Rio Grande do Sul, para todo o estado de Santa Catarina, leste, sul e oeste do Paraná. Essa condição se mantém na madrugada da quarta-feira (1).

Na quarta-feira (1), o tempo instável e as chuvas intensas continuam intercalando com período sem chuva e de chuva fraca, mas os alertas continuam para o potencial de transtornos no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no extremo oeste do Paraná.

Acumulado de precipitação de domingo (28) até a quinta-feira (2).

A quinta-feira (2) é o último dia da semana com alerta de chuva. As instabilidades se concentram nos estados de Santa Catarina e do Paraná, com riscos de chuvas intensas e de tempestades para o leste e norte catarinenses e para o leste do Paraná, que ocorrem a partir do fim da tarde e ao longo da noite.