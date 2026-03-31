Artemis II: Eis como o retorno histórico da humanidade à Lua se desenrolará dia a dia
A missão Artemis II levará quatro astronautas em uma jornada de dez dias ao redor da Lua. A NASA detalhou o plano completo de atividades, manobras e testes que a tripulação realizará para validar todos os sistemas da espaçonave Orion.
Oito minutos após o lançamento, a espaçonave Orion e sua tripulação — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — estarão no espaço. Lá, eles iniciarão uma jornada de quase dez dias repleta de manobras críticas, verificações técnicas e momentos históricos.
Embora o cronograma possa ser ajustado de acordo com as necessidades operacionais, a NASA delineou um roteiro geral para a missão Artemis II, dia a dia.
O itinerário completo está abaixo.
Dia do lançamento/Dia 1: Primeiras órbitas e verificação dos sistemas
- Após o desligamento dos motores do foguete SLS, a Orion se separará juntamente com o estágio criogênico ICPS.
- 49 minutos após o lançamento, o ICPS acionará seu motor para atingir o perigeu a 160 km de altitude.
- Uma hora depois, quando a Orion atingir esse ponto, o estágio realizará uma segunda queima para elevar a espaçonave à órbita terrestre alta.
- A tripulação terá quase 23 horas para verificar minuciosamente os sistemas antes de deixar a Terra.
- Entre as primeiras tarefas estão: testar o dispenser de água, o sistema de remoção de CO₂, o banheiro e reconfigurar o interior da cápsula para transformá-la em um espaço habitável.
- Os astronautas poderão trocar seus trajes laranja por roupas mais confortáveis.
- Três horas após o lançamento, os testes de manobra da Orion começarão.
- O ICPS será usado como um "alvo" para praticar manobras de aproximação, simulando futuros acoplamentos com outras espaçonaves.
- Em seguida, o estágio será descartado em direção ao Pacífico. A Orion continuará sozinha em órbita alta.
- Após aproximadamente oito horas de voo, a tripulação dormirá brevemente.
- Eles acordarão quatro horas depois para realizar outra queima que posicionará a espaçonave para a manobra translunar no segundo dia.
- Eles também farão uma verificação do sistema de comunicações de emergência com a Deep Space Network.
- Finalmente, eles dormirão por mais quatro horas e meia, concluindo o primeiro dia.
Dia 2: Rumo à Lua
- Wiseman e Glover começarão o dia instalando e testando o aparelho de exercícios Orion; Koch e Hansen treinarão à tarde.
- O exercício também serve para reavaliar os sistemas de suporte à vida antes de deixar a órbita da Terra.
- Koch será responsável por preparar a espaçonave para a injeção translunar (TLI), a principal queima que levará a Orion à Lua.
- O motor principal do Módulo de Serviço Europeu fornecerá até 2.722 quilogramas de empuxo para esta manobra crítica.
- A Ignição Translunar (TLI) não apenas direciona a espaçonave para a órbita lunar, mas também define a trajetória de retorno livre que a trará de volta à Terra no décimo dia.
- Após a manobra, o resto do dia será mais tranquilo: haverá tempo para adaptação ao ambiente espacial e para a primeira comunicação por vídeo com a Terra.
Dia 3: Correções de rota e testes médicos
- A primeira correção de trajetória será realizada para garantir que a Orion mantenha o curso correto.
- Hansen preparará essa manobra, agendada para depois do almoço.
- O dia incluirá várias demonstrações, como ressuscitação cardiopulmonar em microgravidade (Glover, Koch e Hansen) e uma revisão do kit médico da Orion (Wiseman e Glover).
- Koch terá tempo para testar novamente o sistema de comunicações de emergência.
- A tripulação também ensaiará a "coreografia" do trabalho científico planejado durante o sobrevoo lunar no sexto dia.
Dia 4: Novas correções e preparação científica
- Uma segunda correção de trajetória será feita em direção à Lua.
- Cada astronauta passará uma hora revisando os locais a serem fotografados durante a passagem próxima. Esta é uma revisão crucial, pois os objetivos variam dependendo da data final de lançamento.
- Serão dedicados 20 minutos exclusivos para capturar imagens de corpos celestes através das janelas de Orion, uma prática útil para o 6º dia.
Dia 5: Entrada na esfera lunar e teste do traje espacial
- Orion entrará na esfera de influência lunar quando a gravidade da Lua for maior que a da Terra.
- A manhã será dedicada quase inteiramente ao teste dos novos trajes laranja do sistema de sobrevivência da Orion.
- A terceira e última correção de trajetória será feita na tarde anterior à passagem da aeronave.
Dia 6: Sobrevoo lunar e imagens históricas
- Este será o dia mais emblemático da missão: a Orion se aproximará a uma distância entre 6.400 e 9.700 km da superfície lunar e poderá até mesmo quebrar o recorde de distância da Terra, superando a Apollo 13.
- A tripulação dedicará grande parte do dia a tirar fotos, gravar vídeos e coletar observações científicas.
- Vista da espaçonave, a Lua parecerá tão grande quanto uma bola de basquete segurada à distância de um braço.
- As condições de iluminação permanecerão incertas até o lançamento. Dependendo do ângulo solar, a tripulação usará diferentes padrões de sombra para estudar crateras, relevos e variações da superfície.
- Durante a passagem para o lado oculto, as comunicações serão interrompidas por 30 a 50 minutos, após os quais tudo será gravado para posterior sincronização com as imagens coletadas.
Dia 7: Saída da esfera lunar e descanso
- A Orion deixará a órbita lunar e retomará sua trajetória em direção à Terra.
- Antes de se afastar muito, cientistas em solo se reunirão com a tripulação para registrar suas impressões imediatas.
- Na segunda metade do dia, o motor da Orion realizará a primeira de três correções de reentrada.
- O restante do dia será livre, permitindo que a tripulação descanse.
Dia 8: Abrigo contra radiação e teste piloto
- Os astronautas construirão um abrigo contra radiação usando materiais disponíveis a bordo.
- Este exercício é crucial para futuras missões no espaço profundo.
- Ao final do dia, eles testarão as capacidades de pilotagem manual da Orion com manobras de orientação e alinhamento com alvos visíveis pelas janelas.
Dia 9: Preparativos finais para a viagem de retorno
- A tripulação irá rever os procedimentos de reentrada e amerissagem, bem como comunicar com o controlo de voo.
- Uma nova correção de trajetória confirmará o curso correto.
- Os testes restantes serão concluídos, incluindo o uso do sistema alternativo de descarte de resíduos em caso de falha do vaso sanitário e a avaliação de vestimentas de compressão que ajudam a tratar a intolerância ortostática.
- Os astronautas irão medir a si mesmos, avaliar o conforto dessas vestimentas e registrar suas sensações.
Dia 10: Retorno para casa
- O último dia será inteiramente dedicado à reentrada segura.
- Uma correção orbital final posicionará a Orion em sua trajetória final em direção ao Pacífico.
- A tripulação retornará a cabine à sua configuração inicial e vestirá seus trajes espaciais novamente.
- A Orion se separará do módulo de serviço, expondo o escudo térmico que a protegerá durante a reentrada, quando as temperaturas ultrapassarão 1.650°C.
- Após atravessar a atmosfera, a cobertura frontal será descartada e os paraquedas se abrirão: dois paraquedas de frenagem, três paraquedas piloto e três paraquedas principais.
- A cápsula descerá a aproximadamente 27 km/h até amerissar no Oceano Pacífico, onde será recuperada por equipes da NASA e da Marinha dos EUA, concluindo a primeira missão tripulada do programa Artemis.
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