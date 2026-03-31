Artemis II: Eis como o retorno histórico da humanidade à Lua se desenrolará dia a dia

A missão Artemis II levará quatro astronautas em uma jornada de dez dias ao redor da Lua. A NASA detalhou o plano completo de atividades, manobras e testes que a tripulação realizará para validar todos os sistemas da espaçonave Orion.

Toda a missão Artemis II terá duração de 10 dias. Imagem gerada com inteligência artificial.

Oito minutos após o lançamento, a espaçonave Orion e sua tripulação — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — estarão no espaço. Lá, eles iniciarão uma jornada de quase dez dias repleta de manobras críticas, verificações técnicas e momentos históricos.

Embora o cronograma possa ser ajustado de acordo com as necessidades operacionais, a NASA delineou um roteiro geral para a missão Artemis II, dia a dia.

O itinerário completo está abaixo.

Dia do lançamento/Dia 1: Primeiras órbitas e verificação dos sistemas

Após o desligamento dos motores do foguete SLS, a Orion se separará juntamente com o estágio criogênico ICPS.

49 minutos após o lançamento , o ICPS acionará seu motor para atingir o perigeu a 160 km de altitude.

, o ICPS acionará seu motor para Uma hora depois, quando a Orion atingir esse ponto, o estágio realizará uma segunda queima para elevar a espaçonave à órbita terrestre alta.

A tripulação terá quase 23 horas para verificar minuciosamente os sistemas antes de deixar a Terra.

antes de deixar a Terra. Entre as primeiras tarefas estão: testar o dispenser de água, o sistema de remoção de CO₂, o banheiro e reconfigurar o interior da cápsula para transformá-la em um espaço habitável.

O sexto dia será o mais emblemático da missão: a Orion se aproximará da superfície lunar a uma distância entre 6.400 e 9.700 km.

Os astronautas poderão trocar seus trajes laranja por roupas mais confortáveis.

Três horas após o lançamento, os testes de manobra da Orion começarão.

O ICPS será usado como um "alvo" para praticar manobras de aproximação, simulando futuros acoplamentos com outras espaçonaves.

Em seguida, o estágio será descartado em direção ao Pacífico . A Orion continuará sozinha em órbita alta.

. A Orion continuará sozinha em órbita alta. Após aproximadamente oito horas de voo, a tripulação dormirá brevemente.

brevemente. Eles acordarão quatro horas depois para realizar outra queima que posicionará a espaçonave para a manobra translunar no segundo dia.

Eles também farão uma verificação do sistema de comunicações de emergência com a Deep Space Network.

Finalmente, eles dormirão por mais quatro horas e meia, concluindo o primeiro dia.

Dia 2: Rumo à Lua

Wiseman e Glover começarão o dia instalando e testando o aparelho de exercícios Orion ; Koch e Hansen treinarão à tarde.

; Koch e Hansen treinarão à tarde. O exercício também serve para reavaliar os sistemas de suporte à vida antes de deixar a órbita da Terra.

antes de deixar a órbita da Terra. Koch será responsável por preparar a espaçonave para a injeção translunar (TLI), a principal queima que levará a Orion à Lua.

O motor principal do Módulo de Serviço Europeu fornecerá até 2.722 quilogramas de empuxo para esta manobra crítica.

A Ignição Translunar (TLI) não apenas direciona a espaçonave para a órbita lunar, mas também define a trajetória de retorno livre que a trará de volta à Terra no décimo dia.

não apenas direciona a espaçonave para a órbita lunar, mas também define a trajetória de retorno livre que a trará de volta à Terra no décimo dia. Após a manobra, o resto do dia será mais tranquilo: haverá tempo para adaptação ao ambiente espacial e para a primeira comunicação por vídeo com a Terra.

Dia 3: Correções de rota e testes médicos

A primeira correção de trajetória será realizada para garantir que a Orion mantenha o curso correto.

será realizada para garantir que a Orion mantenha o curso correto. Hansen preparará essa manobra, agendada para depois do almoço.

O dia incluirá várias demonstrações, como ressuscitação cardiopulmonar em microgravidade (Glover, Koch e Hansen) e uma revisão do kit médico da Orion (Wiseman e Glover).

A missão Artemis em suas diversas fases. A Fase 2 começa nesta quarta-feira, 1º de abril.

Koch terá tempo para testar novamente o sistema de comunicações de emergência.

de emergência. A tripulação também ensaiará a "coreografia" do trabalho científico planejado durante o sobrevoo lunar no sexto dia.

Dia 4: Novas correções e preparação científica

Uma segunda correção de trajetória será feita em direção à Lua.

será feita em direção à Lua. Cada astronauta passará uma hora revisando os locais a serem fotografados durante a passagem próxima . Esta é uma revisão crucial, pois os objetivos variam dependendo da data final de lançamento.

. Esta é uma revisão crucial, pois os objetivos variam dependendo da data final de lançamento. Serão dedicados 20 minutos exclusivos para capturar imagens de corpos celestes através das janelas de Orion, uma prática útil para o 6º dia.

Dia 5: Entrada na esfera lunar e teste do traje espacial

Orion entrará na esfera de influência lunar quando a gravidade da Lua for maior que a da Terra.

A manhã será dedicada quase inteiramente ao teste dos novos trajes laranja do sistema de sobrevivência da Orion.

de sobrevivência da Orion. A terceira e última correção de trajetória será feita na tarde anterior à passagem da aeronave.

Dia 6: Sobrevoo lunar e imagens históricas

Este será o dia mais emblemático da missão : a Orion se aproximará a uma distância entre 6.400 e 9.700 km da superfície lunar e poderá até mesmo quebrar o recorde de distância da Terra, superando a Apollo 13.

: a e poderá até mesmo quebrar o recorde de distância da Terra, superando a Apollo 13. A tripulação dedicará grande parte do dia a tirar fotos, gravar vídeos e coletar observações científicas .

. Vista da espaçonave, a Lua parecerá tão grande quanto uma bola de basquete segurada à distância de um braço.

Emblema da missão Artemis II no ombro direito dos trajes de sobrevivência da tripulação da Orion. Crédito: NASA/Joel Kowsky.

As condições de iluminação permanecerão incertas até o lançamento. Dependendo do ângulo solar, a tripulação usará diferentes padrões de sombra para estudar crateras, relevos e variações da superfície.

Durante a passagem para o lado oculto, as comunicações serão interrompidas por 30 a 50 minutos, após os quais tudo será gravado para posterior sincronização com as imagens coletadas.

Dia 7: Saída da esfera lunar e descanso

A Orion deixará a órbita lunar e retomará sua trajetória em direção à Terra.

e retomará sua trajetória em direção à Terra. Antes de se afastar muito, cientistas em solo se reunirão com a tripulação para registrar suas impressões imediatas.

Na segunda metade do dia, o motor da Orion realizará a primeira de três correções de reentrada .

. O restante do dia será livre, permitindo que a tripulação descanse.

Dia 8: Abrigo contra radiação e teste piloto

Os astronautas construirão um abrigo contra radiação usando materiais disponíveis a bordo.

usando materiais disponíveis a bordo. Este exercício é crucial para futuras missões no espaço profundo.

Ao final do dia, eles testarão as capacidades de pilotagem manual da Orion com manobras de orientação e alinhamento com alvos visíveis pelas janelas.

Dia 9: Preparativos finais para a viagem de retorno

A tripulação irá rever os procedimentos de reentrada e amerissagem , bem como comunicar com o controlo de voo.

, bem como comunicar com o controlo de voo. Uma nova correção de trajetória confirmará o curso correto.

Os astronautas da NASA Victor Glover e Reid Wiseman, juntamente com o astronauta da CSA Jeremy Hansen, durante uma simulação da missão Artemis II. Crédito: NASA/James Blair.

Os testes restantes serão concluídos , incluindo o uso do sistema alternativo de descarte de resíduos em caso de falha do vaso sanitário e a avaliação de vestimentas de compressão que ajudam a tratar a intolerância ortostática.

, incluindo o uso do sistema alternativo de descarte de resíduos em caso de falha do vaso sanitário e a avaliação de vestimentas de compressão que ajudam a tratar a intolerância ortostática. Os astronautas irão medir a si mesmos, avaliar o conforto dessas vestimentas e registrar suas sensações.

Dia 10: Retorno para casa