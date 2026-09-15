Após comer, devemos esperar para entrar na água? O mito que a ciência continua tentando derrubar

A recomendação é repetida há gerações. No entanto, os especialistas apontam que o principal risco não está relacionado à digestão, mas sim a uma reação do organismo à água fria.

O "choque térmico" durante a digestão: é mito ou realidade?

Embora o inverno já tenha chegado ao Hemisfério Sul, uma velha discussão voltou a ganhar espaço na mídia internacional a partir de uma série de alertas sobre acidentes ocorridos em águas abertas durante as primeiras ondas de calor no Hemisfério Norte.

A pergunta é conhecida por qualquer pessoa que já tenha passado uma tarde em uma piscina, praia ou rio: é realmente preciso esperar uma hora depois de comer para entrar na água?

A crença está tão enraizada que muitas pessoas a consideram uma verdade indiscutível. Durante décadas, pais, avós e professores de natação repetiram a mesma recomendação: sair da água para almoçar e esperar um tempo prudente antes de voltar a nadar.

No entanto, as evidências científicas atuais indicam que o problema não é exatamente o que se acreditou durante anos.

O famoso "choque da digestão"

A explicação tradicional sustentava que entrar na água logo após comer poderia interromper a digestão e provocar tonturas, perda de consciência ou até mesmo afogamento.

A teoria baseava-se em uma observação real: durante a digestão, o organismo aumenta o fluxo sanguíneo para o aparelho digestivo a fim de processar os alimentos. A partir dessa ideia, consolidou-se a crença de que o contato com a água poderia gerar uma alteração brusca capaz de afetar esse processo.

Com o tempo, estudos médicos começaram a mostrar que a relação não era tão direta. Comer antes de nadar não representa, por si só, um risco significativo para uma pessoa saudável. De fato, milhões de pessoas entram na água após uma refeição sem sofrer qualquer consequência, além de uma possível sensação de peso caso a refeição tenha sido farta.

Isso não significa que não existam acidentes relacionados ao mergulho. O que acontece é que eles geralmente decorrem de outro mecanismo.

O que é a hidrocussão e por que ela preocupa os especialistas

O fenômeno que realmente concentra a atenção médica é conhecido como hidrocussão, síndrome de imersão ou choque térmico por água fria. Trata-se de uma resposta fisiológica que pode ocorrer quando uma pessoa entra repentinamente em água consideravelmente mais fria do que a temperatura do seu corpo. A reação é quase instantânea.

O organismo reage com uma inspiração involuntária e profunda, acompanhada de arquejos, sensação de falta de ar e uma perda momentânea do controle da respiração. Ao mesmo tempo, a frequência cardíaca acelera e a pressão arterial aumenta.

Em determinadas circunstâncias, especialmente em pessoas com problemas cardiovasculares preexistentes, esse estresse súbito pode desencadear complicações graves. No entanto, mesmo em indivíduos jovens e saudáveis, o choque térmico pode provocar desorientação, pânico e dificuldades para nadar, fatores que aumentam o risco de afogamento.

Por essa razão, os especialistas consideram que a temperatura da água é um fator muito mais importante do que o tempo decorrido desde a última refeição.

Um risco que aumenta quando o ar está muito quente

A hidrocussão costuma receber mais atenção durante episódios de calor intenso. À primeira vista, isso pode parecer contraditório. No entanto, as altas temperaturas do ar geralmente geram uma falsa sensação de segurança.

Desde o início do verão, 12 pessoas morreram no Reino Unido por hidrocussão.

Enquanto a temperatura do ar pode ultrapassar facilmente os 30°C, a água de lagos, rios, pedreiras ou até mesmo do mar reage muito mais lentamente às mudanças atmosféricas e pode permanecer vários graus mais fria. É precisamente essa diferença térmica que pode desencadear a reação fisiológica.

Durante ondas de calor recentes registradas na Europa, equipes de resgate aquático alertaram para um aumento de acidentes relacionados a mergulhos repentinos em águas abertas. A preocupação surgiu porque muitas pessoas buscavam se refrescar sem levar em conta que a temperatura da água continuava baixa, apesar do calor do ambiente.

Como reduzir o risco ao entrar na água

A principal recomendação é evitar mudanças bruscas de temperatura. Os especialistas aconselham entrar na água de maneira gradual e lenta, permitindo que o corpo se adapte progressivamente. Molhar primeiro as pernas, os braços, o tronco e a nuca ajuda a reduzir o impacto fisiológico inicial.

Também é importante prestar atenção a qualquer sensação de tontura, dificuldade para respirar ou perda de controle corporal durante os primeiros segundos do mergulho. Caso sinta algum desses sintomas, a recomendação é tentar manter a calma e boiar.

A Royal National Lifeboat Institution, organização britânica especializada em resgate aquático, recomenda inclinar a cabeça para trás, manter as orelhas submersas e concentrar-se em retomar uma respiração lenta e regular. Assim que a respiração se estabiliza, fica mais fácil recuperar o controle dos movimentos.