As mudanças climáticas causaram incêndios florestais em toda a Europa em tempos pré-históricos

O que os incêndios florestais do passado podem nos ensinar sobre os incêndios futuros? Uma nova pesquisa que examina pólen e esporos antigos em toda a Europa busca descobrir.

Representação artística do período de proliferação de samambaias no final do Triássico. Samambaias invasoras e pioneiras cobrem solos perturbados e remanescentes de florestas de coníferas. Crédito: Mark Garlick.

As mudanças climáticas desencadearam incêndios florestais intensos em toda a Europa durante a extinção em massa do final do Triássico (ETME), há 201 milhões de anos, queimando savanas de samambaias, destruindo florestas e alterando radicalmente o ecossistema.

A análise de pólen e esporos antigos escurecidos, coletados em toda a Europa, sugere que esses incêndios pré-históricos se espalharam por milhares de quilômetros, de Luxemburgo à Groenlândia.

Explicação dos esporos escurecidos

Uma equipe internacional de pesquisa, liderada pela Universidade de Utrecht, coletou amostras de testemunhos de sondagem em toda a área do ETME, na Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca e Reino Unido.

A análise revelou um escurecimento extraordinário do pólen e dos esporos, incompatível com a simples maturação térmica.

Para descobrir o motivo, os pesquisadores realizaram experimentos de combustão controlada com esporos de plantas modernas de licopódio. Eles descobriram que o escurecimento provavelmente se devia a incêndios com temperaturas de combustão mais altas, resultando em esporos mais escuros.

Essa explicação é corroborada por análises subsequentes nas quais microcarvão e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) pirolíticos foram recuperados dessas rochas, fornecendo evidências de atividade frequente e generalizada de incêndios florestais em toda a Europa durante o ETME.

O Dr. Bas van de Schootbrugge, da Universidade de Utrecht, afirmou: "As samambaias são plantas verdadeiramente notáveis que resistiram a inúmeras crises ao longo da história da Terra, e algumas espécies conseguem se adaptar a alguns dos ambientes mais extremos da atualidade. Elas podem ser consideradas verdadeiras sobreviventes em situações de desastre."

Um mundo infernal

Algumas espécies de samambaias são robustas e capazes de se espalhar rapidamente por terrenos perturbados; os incêndios florestais contribuem para sua rápida e extensa disseminação. Embora as samambaias queimem, seus sistemas radiculares subterrâneos permitem que elas se regenerem rapidamente, superando outras plantas.

É provável que esse efeito tenha desempenhado um papel significativo na duração do intervalo entre o surgimento das samambaias; estimativas sugerem que ele durou de 40.000 a talvez 300.000 anos.

“Compreender como o mundo mudou no passado revela processos fundamentais que podem acontecer novamente”, explicou Barry Lomax, professor de paleobiologia vegetal da Universidade de Nottingham.

“O nosso cenário para o ETME apresenta semelhanças com estudos sobre incêndios florestais modernos, onde, como resultado das altas temperaturas, das mudanças no défice hídrico climático e das alterações nos tipos de vegetação, verifica-se um aumento do risco e da gravidade dos incêndios.”

Pesquisadores realizaram experimentos de combustão controlada com esporos de plantas modernas do gênero Lycopodium. Imagem: Adobe.

Van de Schootbrugge acrescentou: "Quando as samambaias secam, suas densas massas atuam como combustível ideal para incêndios florestais de grandes proporções. Ao desmatar e colonizar a terra, as samambaias formaram extensas savanas, onde algumas espécies atuaram como escadas de fogo, sufocando outras vegetações. As samambaias reagiram às chamas e as alimentaram, causando repetidos incêndios florestais de grandes proporções. Um mundo verdadeiramente infernal."

“A lição que podemos tirar disso é que a combinação de mudanças climáticas, desmatamento e a disseminação de espécies oportunistas pode fornecer todos os ingredientes para uma tempestade perfeita.”