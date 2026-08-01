O cristal nascido do fogo atômico: o misterioso material de Hiroshima que desafia as leis da geologia

O bombardeio atômico de Hiroshima não apenas mudou drasticamente a história, mas também criou materiais nunca antes observados na natureza, surgidos sob condições físicas impossíveis de reproduzir por meio de processos geológicos convencionais.

A bola de fogo gerada pela explosão da bomba atômica sobre Hiroshima ultrapassou os 6.000 graus Celsius.

Na manhã de 6 de agosto de 1945, quando a história mundial mudou para sempre, a detonação da bomba atômica Little Boy sobre Hiroshima liberou energia equivalente a cerca de 15 quilotons de TNT. Em apenas alguns segundos, a temperatura dentro da bola de fogo atingiu vários milhares de graus, vaporizando prédios, veículos, aço, concreto, vidro, solo e até mesmo parte da água da superfície.

Essa explosão causou uma tragédia humana sem precedentes — provocou a morte de cerca de 140.000 pessoas entre o momento da detonação e os meses seguintes —, mas também desencadeou um fenômeno físico extraordinário cujos efeitos ainda surpreendem a comunidade científica.

Mais de oito décadas depois, uma equipe internacional de pesquisadores identificou uma estrutura cristalina e uma liga metálica nunca antes descritas em minúsculas partículas de material provenientes de Hiroshima. A descoberta, publicada na revista Science Advances, demonstra que as condições extremas geradas por uma explosão nuclear podem produzir materiais inteiramente novos, impossíveis de serem obtidos por meio de processos geológicos comuns.

Os "Hiroshimaitas", o legado microscópico da devastação

A descoberta teve origem em minúsculas partículas vítreas conhecidas como hiroshimaítas. Esses minúsculos fragmentos foram identificados pela primeira vez em 2019 nas areias da Baía de Hiroshima, a vários quilômetros ao sul do hipocentro da explosão. Durante anos, permaneceram despercebidos entre os grãos de areia até que uma análise detalhada revelou que não se tratavam de minerais naturais, mas sim de remanescentes condensados da imensa nuvem de material vaporizado gerada pela bomba.

Hiroşima'ya atılan atom bombası yeni bir madde oluşturdu.



Atom bombasının oluşturduğu aşırı sıcaklık, daha önce bilinmeyen silisyum zengini bir kristal alaşım meydana getirdi.



Yeni yapı, beş veya daha fazla temel metal elementinden oluşan çok bileşenli kristal alaşım pic.twitter.com/s8CdzsPI9f — DonanımHaber (@donanimhaber) July 31, 2026

Essas partículas exibem uma grande variedade de formas: algumas são esféricas, outras alongadas, ou assemelham-se a gotículas solidificadas. Sua composição também é extraordinariamente complexa, pois contêm misturas de vidro, minerais e metais da cidade destruída.

Os pesquisadores acreditam que elas constituem um verdadeiro registro fóssil dos segundos após a detonação, quando a matéria foi submetida simultaneamente a temperaturas extremas, pressões enormes e resfriamento quase instantâneo.

Uma liga completamente nova

O novo estudo analisou 34 amostras de hiroshimaítas usando microscópios eletrônicos de alta resolução e difratômetros de raios X, instrumentos que permitem o estudo da estrutura interna de materiais cristalinos.

Imagem de elétrons retroespalhados de uma amostra esferoidal de hiroshimaíta contendo ligas de ferro-cromo. LUCA BINDI, HANS-RUDOLF WENK, MARIO WANNIER E TERESA SALVATICI.

Entre milhares de minúsculos grãos metálicos, um se destacava. Sua composição incluía ferro, cromo, níquel, manganês, molibdênio, silício e alumínio, mas o que era realmente surpreendente não era a mistura de elementos, e sim a forma como seus átomos estavam dispostos. Os cientistas descobriram que essa disposição cristalina não correspondia a nenhuma estrutura conhecida até então, nem na natureza nem em materiais industriais.

Em outras palavras, a explosão resultou em uma liga completamente nova, formada sob condições físicas impossíveis de reproduzir por meio de processos geológicos convencionais. Segundo os autores, a descoberta demonstra que fenômenos extremos causados pelo homem também podem gerar minerais e materiais inteiramente novos, ampliando o catálogo de estruturas cristalinas conhecidas.

Partículas originadas de uma nuvem de átomos

A chave está na velocidade do processo. Quando a bomba explodiu a uma altitude de cerca de 600 metros, a imensa bola de fogo vaporizou praticamente tudo em seu caminho. Por alguns instantes, prédios inteiros, metais, concreto, vidro e solo foram transformados em uma nuvem de átomos e moléculas a temperaturas superiores a 6.000°C.

A bomba atômica lançada pelos EUA sobre a cidade japonesa de Hiroshima causou a morte de mais de 140.000 pessoas.

Então, um processo de resfriamento extraordinariamente rápido teve início. À medida que a nuvem se expandia, os vapores metálicos começaram a se condensar em apenas alguns segundos. Esse resfriamento ultrarrápido "congelou" os átomos antes que pudessem se rearranjar em suas estruturas cristalinas usuais. Como resultado, eles ficaram presos em uma configuração diferente de qualquer outra conhecida anteriormente.

Os pesquisadores comparam esse fenômeno ao revenimento extremo de alguns materiais industriais, embora realizado sob condições muito mais elevadas de pressão, temperatura e taxa de resfriamento.

Um material sem equivalente conhecido

A natureza produz processos capazes de gerar temperaturas muito elevadas, como erupções vulcânicas ou o impacto de grandes meteoritos. No entanto, muito poucos eventos combinam a vaporização massiva de materiais urbanos com o resfriamento praticamente instantâneo.

Portanto, os meteoritos de Hiroshima constituem um tipo de material sem equivalente conhecido. Pesquisas anteriores já haviam demonstrado que esses vidros se formaram por condensação direta dentro da nuvem nuclear e que exibem até mesmo assinaturas isotópicas (uma espécie de impressão digital atômica que revela sua origem e os processos pelos quais passaram) comparáveis às observadas em certos meteoritos primitivos chamados condritos, que são os materiais sólidos mais antigos conhecidos no sistema solar.

Essa semelhança impressionante transformou as partículas de Hiroshima em um modelo inesperado para o estudo de processos que ocorreram há mais de 4,5 bilhões de anos, durante a formação dos planetas.