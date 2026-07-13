A Antártica atingiu 15,4°C em pleno inverno: como ocorreu uma onda de calor excepcional

Nos primeiros dias de junho de 2026, a Península Antártica registrou temperaturas excepcionalmente altas para esta época do ano. Quão excepcional foi esse evento e quais condições atmosféricas permitiram sua ocorrência?

A Antártica é, geralmente, uma região extremamente fria, mas as temperaturas às vezes sobem a níveis excepcionais.

A Antártica é geralmente associada a temperaturas extremamente baixas, mas isso não significa que esteja imune a períodos de aquecimento significativo. Sob certas condições atmosféricas, as temperaturas podem subir bruscamente e atingir níveis surpreendentemente elevados — chegando, por vezes, a superar os registrados no mesmo dia em muitas regiões habitadas do planeta.

Embora esses episódios continuem sendo raros, eles fazem parte da variabilidade natural do clima antártico. Eles também oferecem uma oportunidade valiosa para compreender melhor os mecanismos atmosféricos que impulsionam esses picos extremos de temperatura.



Os primeiros dias de junho de 2026 foram marcados por um evento de calor excepcional na Península Antártica. Em pleno inverno austral, quando as temperaturas normalmente permanecem abaixo de 0°C, várias estações meteorológicas registraram valores incomumente elevados. Isso levanta uma questão: como pode ocorrer uma onda de calor dessa magnitude em meio ao inverno antártico?

Um recorde em pleno inverno austral

As anomalias de temperatura observadas durante os primeiros dez dias de junho indicam que esse não foi um fenômeno isolado que afetou apenas uma estação meteorológica.

Grande parte da Península Antártica registrou temperaturas muito acima das normas sazonais, com anomalias que, localmente, ultrapassaram 10°C acima da média climatológica. Considerando que junho marca o início do inverno austral, trata-se de um evento verdadeiramente excepcional.

Uma das medições mais notáveis foi registrada na Base Esperanza, localizada na extremidade norte da Península Antártica. A temperatura máxima no local atingiu 15,4°C, estabelecendo um novo recorde para o mês de junho desde o início das observações na estação.

Dados históricos mostram que, embora as temperaturas máximas apresentem variabilidade significativa de um ano para outro, o valor registrado em 2026 se destaca claramente dos níveis habitualmente observados nesta época do ano.

Anomalias de temperatura observadas durante os primeiros dez dias de junho de 2026 e a tendência das temperaturas máximas diárias registradas na Base Esperanza entre 1973 e 2026. Fonte: Climate Pulse, Copernicus (imagem à esquerda) e dados do NOAA ISD.

É importante ressaltar que um evento desse tipo não significa que toda a Antártica tenha registrado temperaturas próximas a 15°C.

A onda de calor concentrou-se principalmente na Península Antártica, uma região particularmente exposta à influência de massas de ar provenientes de latitudes médias e onde tais fenômenos geralmente ocorrem com maior intensidade do que no interior do continente.

A circulação atmosférica na origem deste episódio

Este evento de calor extremo está associado a uma configuração atmosférica muito específica. Durante os primeiros dias de junho, um padrão de circulação facilitou o transporte de ar relativamente ameno das latitudes médias para a Península Antártica.

A presença de um sistema de alta pressão excepcionalmente forte no Atlântico Sul e de um sistema de baixa pressão igualmente incomum no Pacífico Sul criou um verdadeiro corredor de fluxo, permitindo que ar mais quente chegasse à Península Antártica.

É provável que o efeito Foehn tenha se somado a esse padrão de circulação em larga escala, potencialmente intensificando o aquecimento em nível local. À medida que uma massa de ar úmido ascende pelas encostas ocidentais da cadeia de montanhas da península, ela perde parte de sua umidade por meio de precipitação.

Ao descer, na sequência, pelas encostas orientais, o ar sofre compressão e aquece rapidamente, elevando as temperaturas a níveis excepcionalmente altos. Esse mecanismo já foi identificado anteriormente como um fator responsável por alguns dos episódios de calor mais intensos observados na região.

Anomalias do vento zonal em 850 hPa e da pressão média ao nível do mar observadas durante a primeira dezena de junho de 2026 em relação à média de 1991–2020. Dados: ERA5.

Outra hipótese levantada após esse evento diz respeito ao papel do gelo marinho. Nos primeiros dias de junho, o Mar de Bellingshausen apresentou um déficit acentuado de gelo marinho de inverno, com uma área ausente de quase 650.000 km².

Essa redução na cobertura de gelo pode ter limitado o resfriamento das massas de ar que se deslocavam para o norte, em direção à Península Antártica, permitindo assim que elas mantivessem temperaturas mais elevadas antes de chegar ao continente. Embora essa hipótese ainda esteja sendo investigada, ela oferece uma explicação potencialmente significativa para a intensidade atingida por essa onda de calor em pleno inverno austral.