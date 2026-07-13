Ar quente aumenta em 10°C as temperaturas do Sudeste e Centro-Oeste; confira a previsão

Massa de ar quente e seco vai deixar o tempo firme com sol e calor nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil nos próximos dias, com as máximas aumentando até 10°C até o fim desta semana.

Esta semana está começando com temperaturas amenas no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, mas isso vai mudar nos próximos dias. Uma massa de ar quente e seco vai deixar o tempo firme, com sol e calor de até 35°C em ambas as regiões ao longo desta semana.

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As temperaturas se elevam gradualmente e as máximas podem aumentar até 10°C entre hoje (13) e a sexta-feira (17) em várias localidades, especialmente no Centro-Oeste, como por exemplo, em Rio Brilhante (de 21°C para 31°C) e em Ribas do Rio Pardo (de 22°C para 32°C) , ambas no Mato Grosso do Sul.

E atenção também para a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir níveis entre 30% e 20% durante as tardes, especialmente no interior do Centro-Oeste, impactando a saúde das pessoas mais vulneráveis. Por isso, os órgãos responsáveis recomendam manter hidratação constante e evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h.

Acompanhe abaixo mais detalhes da previsão do tempo.

Temperaturas acima dos 30°C em parte do CO e do SE

Primeiramente, em relação às chuvas, nesta terça-feira (14) até pode chover de forma fraca e mais isolada na faixa litorânea dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entre a manhã e a tarde, devido à circulação, mas o tempo fica estável e com predomínio de sol em toda a Região Sudeste e Centro-Oeste pelo menos até a sexta-feira (17).

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade (tons brancos/acinzentados) para terça-feira (14) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Apesar desta semana estar começando com temperaturas amenas no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil, o calor vai ganhar força nos próximos dias em ambas as regiões, com máximas de 30°C e até mesmo acima disso em várias localidades, principalmente no Centro-Oeste.

No mapa abaixo podemos observar a abrangência desta massa de ar quente sobre boa parte do Brasil, pegando além da Região Sul, também o Centro-Oeste e parte do Sudeste, onde vai manter as temperaturas mais elevadas para esta época.

Anomalias de temperatura do ar (em °C) no nível de 850hPa mostram a atuação da massa de ar quente e seco nos próximos dias em várias regiões do Brasil.

A partir da tarde de quarta-feira (15) a massa de ar quente já atinge toda a Região Centro-Oeste. Com isso, a segunda metade desta semana será de muito calor, com temperaturas máximas acima dos 30°C na maior parte da região.

Mas as máximas podem chegar aos 35°C no leste de Goiás, no norte e leste do Mato Grosso do Sul e no sul e leste do Mato Grosso nos próximos dias.

Entre as capitais, Cuiabá terá máxima de 34°C, e Campo Grande e Goiânia em torno de 30°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para quinta-feira (16), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na Região Sudeste, o calor começa a ser mais presente a partir da quinta-feira (16), atingindo especialmente o leste de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Nestas áreas, as temperaturas máximas vão variar entre 28°C e 31°C na segunda metade desta semana.

A segunda metade desta semana terá muito calor no leste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e na Região Centro-Oeste, com temperaturas máximas entre 30°C e 35°C.

Algumas localidades de destaque são, por exemplo, Guararapes (SP): 30°C; Tabajara (SP): 31°C; Campina Verde (MG): 30°C; Limeira do Oeste (MG): 31°C.

Além disso, a atuação da massa de ar quente e seco vai deixar níveis baixos de umidade relativa do ar nos próximos dias no interior do Centro-Oeste e em parte do Sudeste (São Paulo e Minas Gerais), e principalmente na sexta-feira (17), como podemos observar no mapa abaixo.

Previsão da umidade relativa do ar (%) para sexta-feira (17) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os índices vão ficar entre 20% e 30% no oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro, em Goiás, no leste do Mato Grosso e no leste e norte do Mato Grosso do Sul, pelo menos até a sexta-feira (17).

Este caso exige um estado de atenção pois pode causar ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e garganta.