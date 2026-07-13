Frente fria avança pelo Brasil e muda o tempo até no extremo Nordeste; veja a previsão

Uma frente fria avança pelo Brasil nos próximos dias acompanhada de uma massa de ar polar. O sistema deve mudar o tempo e as temperaturas em quatro regiões do país, influenciando o tempo inclusive no Nordeste.

Desde o final de semana, uma frente fria vem se deslocando de maneira rápida pelo Brasil. O sistema já provocou mudanças no tempo pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde houve registros de chuvas intensas, queda de granizo e diversos prejuízos ao longo de sua evolução.

Nesta semana, o sistema frontal ainda irá influenciar as condições do tempo em áreas de Minas Gerais, no Espírito Santo e em alguns estados nordestinos. Contudo, outros fatores também associados à frente fria vão provocar mudanças no tempo do Nordeste. Aproveite para acompanhar a previsão do tempo e veja a seguir quais são estes fatores.

Frente fria avança e espalha chuvas pelo Sudeste e Nordeste

O restante desta segunda-feira (13) ainda terá a presença da frente fria sobre áreas do Brasil. Desta vez os estados afetados são Minas Gerais e o Espírito Santo. Com destaque para riscos de chuvas intensas e temporais no estado capixaba. Enquanto isso, em Minas, chuvas com intensidade fraca e moderada atingem áreas entre o Vale do Aço e o noroeste do estado.

Chuvas moderadas e fortes estão previstas para o NE do Brasil nos próximos dias.

A circulação atmosférica também permite a entrada de umidade oceânica no leste do Sudeste. Municípios localizados no litoral, devem registrar pancadas de chuva. Ao longo da terça-feira (14), a frente fria segue avançando e muda o tempo sobre o leste da Bahia, provocando chuvas moderadas.

Deste modo as chuvas passam a se concentrar no Nordeste do Brasil. Isso porque a frente fria terá um posicionamento estratégico no Oceano Atlântico. A sua circulação permite que ventos de sul/sudeste alcancem o Nordeste do Brasil transportando umidade.

Mapa mostra o aumento de água precipitável no NE do Brasil, por conta do posicionamento da frente fria no Atlântico.

Pancadas de chuva estão sendo previstas já nesta terça-feira (14), mas ainda de forma irregular. No decorrer de quarta-feira (15), a umidade adentra mais ao continente e ao encontrar ar quente, tem-se a formação de nuvens carregadas, originando em chuvas mais intensas.

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Os estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, devem ser afetados por chuvas moderadas ao longo do dia. Enquanto que os estados do Sergipe, Alagoas, Maranhão e Piauí tem previsão de chuvas intensas e até mesmo de trovoadas entre a manhã e a tarde desta quarta-feira (15).

Após frente fria, ar polar derruba as temperaturas

Depois da passagem da frente fria sobre o Centro-Sul do Brasil, uma massa de ar polar com boa intensidade diminui as temperaturas em diversas regiões do país. A começar pela Região Sul, onde as diminuição das temperaturas já foram registradas ao final da tarde de domingo (12) e manhã desta segunda (13).

Mapa mostra a presença de ar frio sobre áreas de 4 regiões do país.

O frio continua nesta tarde e os termômetros variam entre 11°C e 22°C no Sul. No Sudeste, áreas da porção leste serão as mais frias com termômetros não superando os 21°C, caso do leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo.

Temperaturas agradáveis sobre o Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul, onde a máxima varia entre 20°C e 26°C. Sobre o sul de Goiás e a faixa entre oeste e sul do Mato Grosso, a máxima não supera os 27°C.

Temperatura mínima prevista para o amanhecer desta terça-feira (14).

O amanhecer de terça-feira (14) será gelado com risco de geadas na Serra Gaúcha e Catarinense, com termômetros abaixo dos 5°C. O frio também será forte nas áreas mais altas do Sudeste do país, há possibilidade de temperaturas negativas na Serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e São Paulo.

No Centro-Oeste, as primeiras horas do dia terão temperaturas entre 12°C e 16°C em Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. No Mato Grosso e Rondônia o ar frio também chega mas como uma friagem e deixa as temperaturas abaixo dos 20°C.