Parece ter saído diretamente de um conto de fadas: esta aldeia fascina com as suas mais de 2.000 casas de enxaimel

Situada no sopé norte das montanhas Harz, encontra-se uma das mais belas cidades da Alemanha. O seu centro histórico é Património Mundial da UNESCO, sendo um destino ideal para uma viagem de um dia ou um fim de semana relaxante.

As casas de enxaimel com 800 anos fazem de Quedlinburg, nas montanhas Harz, um lugar único.

Poucas cidades na Alemanha conseguem concentrar tanta história, arquitetura e charme num espaço tão pequeno como Quedlinburg.

Hoje, vivem ali cerca de 23.000 pessoas, mas a cidade tem mais de mil anos de história. É particularmente famosa pelas suas mais de 2.100 casas de estilo enxaimel, construídas ao longo de oito séculos.

Por detrás destas fachadas de madeira cuidadosamente restauradas encontram-se cafés acolhedores, lojas de artesanato e característicos pátios interiores.

Uma atmosfera mágica ao cair da noite

Ao pôr-do-sol, a cidade revela todo o seu encanto. Quando os edifícios históricos são banhados por uma luz quente, as suas ruas estreitas ganham um ar de conto de fadas. Não admira, por isso, que Quedlinburg seja considerada uma das mais belas cidades da Alemanha.

À noite, a iluminação acolhedora cria uma atmosfera particularmente romântica.

A combinação de história e cultura faz de Quedlinburg um destino ideal para uma viagem de um dia ou para um fim de semana relaxante. As suas românticas ruas empedradas são ladeadas por magníficos edifícios renascentistas, barrocos, rococós e neoclássicos.

Um castelo, juntamente com catorze igrejas e capelas, completa este extraordinário complexo histórico.

Um tesouro medieval e um museu dedicado às casas de enxaimel

Entre os pontos turísticos imperdíveis estão a cidade velha com as suas casas em estilo enxaimel, a praça do mercado com a câmara municipal e a estátua de Roland, bem como a colina do castelo e a igreja colegiada de São Servácio (Stiftskirche St. Servatii), que domina toda a paisagem.

Juntamente com o centro histórico e o castelo, esta igreja é Património Mundial da UNESCO. No seu interior, alberga um precioso tesouro medieval, considerado um dos mais importantes tesouros eclesiásticos da Alemanha.

A igreja colegiada de São Servácio começou a ser construída em 1070, em Castle Hill. Foto: Adobe Stock.

Vale a pena também reservar algum tempo para descobrir Münzenberg, com a igreja do antigo mosteiro de Santa Maria e o museu de casas em enxaimel instalado no Ständerbau.

Uma cidade que é protagonista no grande ecrã

Graças ao seu património medieval excecional e perfeitamente preservado, Quedlinburg é frequentemente escolhida como cenário para produções cinematográficas e televisivas.

Para além dos seus tesouros históricos e culturais, a cidade oferece inúmeros espaços verdes. Com quinze hectares, o Parque Brühl é o maior de Quedlinburg e, graças às suas árvores centenárias, faz parte do Projeto de Paisagismo de Jardins da Saxónia-Anhalt.

Entre o rio Brühl e a colina do castelo encontra-se o histórico jardim da abadia, que sofreu um importante projeto de remodelação há cerca de vinte anos.

Por fim, o bairro de Münzenberg também merece uma visita, com a igreja do antigo mosteiro de Santa Maria e o museu de casas em enxaimel, instalado no histórico edifício Ständerbau.