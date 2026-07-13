Efeito El Niño: calor anômalo de mais de 10°C atinge 4 países vizinhos e 4 estados do Brasil
Os efeitos do El Niño começam a ganhar força no Brasil, favorecendo uma onda de calor em pleno inverno e temperaturas muito acima da média no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os termômetros podem chegar a 40°C no Mato Grosso do Sul.
O El Niño é, talvez, o fenômeno climático mais importante e abrangente que conhecemos. Trata-se de um aquecimento anormal e persistente das águas superficiais no Oceano Pacífico Equatorial, que altera a circulação atmosférica e influencia o clima ao redor de todo o planeta.
O fenômeno esteve se intensificando e se consolidando ao longo do primeiro semestre de 2026, e foi declarado oficialmente em Junho. No entanto, como o El Niño causa um ciclo longo de influências atmosféricas, pode haver uma demora de vários meses para que seus efeitos comecem a se manifestar sobre diferentes partes do planeta.
El Niño está começando a se manifestar no Brasil
Conforme o El Niño modifica a circulação atmosférica sobre a América do Sul, um dos seus efeitos anômalos mais comuns está relacionado a um aumento das temperaturas médias e à incidência de ondas de calor intensas sobre as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste (especialmente no Mato Grosso do Sul).
Esse efeito está começando a se manifestar já nesta semana. Como podemos observar no mapa acima, as últimas previsões climáticas indicam a ocorrência de uma onda de calor significativa sobre a América do Sul, abrangendo não só parte do Brasil como também Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia.
Nestes países, as temperaturas médias podem ficar mais de 4°C acima da média ao longo da semana, assim como em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, parte do Paraná e Mato Grosso do Sul, as anomalias ficam entre 3°C e 4°C acima da média neste período.
Na prática, isso se reflete em um aquecimento gradual ao longo da semana, que resultará em máximas próximas dos 32°C na região Sul e dos 40°C na região Centro-Oeste. Enquanto isso, algumas regiões da Argentina e da Bolívia podem registrar temperaturas acima dos 40°C, chegando a 42°C ou mais em alguns municípios.
Com a consolidação gradual dos efeitos do El Niño sobre o Brasil, não se descarta a possibilidade de que o Outono acabe se mostrando uma estação mais fria do que o Inverno sobre o Centro-Sul do país - Já que o Inverno pode ser marcado por temperaturas acima da média, mais quentes que o normal.
Vale notar que, além das temperaturas, o El Niño também influencia as chuvas sobre o Brasil. O fenômeno fortalece os Jatos de Baixos Níveis , capazes de causar tempestades intensas sobre o Sul do país, e previsões já estão indicando chuvas extremas sobre o Rio Grande do Sul nos próximos 15 dias, que podem chegar a acumulados totais extremos de até 500 mm.