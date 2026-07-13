Efeito El Niño: calor anômalo de mais de 10°C atinge 4 países vizinhos e 4 estados do Brasil

Os efeitos do El Niño começam a ganhar força no Brasil, favorecendo uma onda de calor em pleno inverno e temperaturas muito acima da média no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os termômetros podem chegar a 40°C no Mato Grosso do Sul.

Previsão de anomalias de temperatura na sexta-feira durante a tarde mostra que, em grande parte da América do Sul, as temperaturas máximas podem ficar mais de 10°C acima da média.

O El Niño é, talvez, o fenômeno climático mais importante e abrangente que conhecemos. Trata-se de um aquecimento anormal e persistente das águas superficiais no Oceano Pacífico Equatorial, que altera a circulação atmosférica e influencia o clima ao redor de todo o planeta.

Ao contrário do que se noticiou em muitos portais, que culpavam erroneamente qualquer ocorrência meteorológica ao El Niño, o fenômeno só está começando a influenciar o clima no Brasil agora.

O fenômeno esteve se intensificando e se consolidando ao longo do primeiro semestre de 2026, e foi declarado oficialmente em Junho. No entanto, como o El Niño causa um ciclo longo de influências atmosféricas, pode haver uma demora de vários meses para que seus efeitos comecem a se manifestar sobre diferentes partes do planeta.

El Niño está começando a se manifestar no Brasil

Conforme o El Niño modifica a circulação atmosférica sobre a América do Sul, um dos seus efeitos anômalos mais comuns está relacionado a um aumento das temperaturas médias e à incidência de ondas de calor intensas sobre as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste (especialmente no Mato Grosso do Sul).

Previsão de anomalias de temperatura semanais entre os dias 13 e 20 de Julho (modelo ECMWF) mostra a ocorrência de uma onda de calor significativa sobre a América do Sul.

Esse efeito está começando a se manifestar já nesta semana. Como podemos observar no mapa acima, as últimas previsões climáticas indicam a ocorrência de uma onda de calor significativa sobre a América do Sul, abrangendo não só parte do Brasil como também Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia.

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Nestes países, as temperaturas médias podem ficar mais de 4°C acima da média ao longo da semana, assim como em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, parte do Paraná e Mato Grosso do Sul, as anomalias ficam entre 3°C e 4°C acima da média neste período.

Previsão de temperaturas máximas na sexta-feira (17) mostra que parte do Brasil registrará temperaturas acima dos 35°C, enquanto regiões da Argentina e da Bolívia registram até 41°C.

Na prática, isso se reflete em um aquecimento gradual ao longo da semana, que resultará em máximas próximas dos 32°C na região Sul e dos 40°C na região Centro-Oeste. Enquanto isso, algumas regiões da Argentina e da Bolívia podem registrar temperaturas acima dos 40°C, chegando a 42°C ou mais em alguns municípios.

Essas temperaturas pontuais atingem valores que estão mais de 10°C acima do esperado para o período de Inverno. Por isso, desde o início do ano, os meteorologistas mais sérios e profissionais têm avisado sobre o potencial de um inverno mais quente que o normal sobre o Brasil.

Com a consolidação gradual dos efeitos do El Niño sobre o Brasil, não se descarta a possibilidade de que o Outono acabe se mostrando uma estação mais fria do que o Inverno sobre o Centro-Sul do país - Já que o Inverno pode ser marcado por temperaturas acima da média, mais quentes que o normal.

Vale notar que, além das temperaturas, o El Niño também influencia as chuvas sobre o Brasil. O fenômeno fortalece os Jatos de Baixos Níveis , capazes de causar tempestades intensas sobre o Sul do país, e previsões já estão indicando chuvas extremas sobre o Rio Grande do Sul nos próximos 15 dias, que podem chegar a acumulados totais extremos de até 500 mm.