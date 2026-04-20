Volumes de chuva passam dos 100 mm nesta semana; confira as áreas em risco

Acumulados totais de chuva podem ultrapassar os 100 mm de chuva nas regiões Norte, Nordeste e Sul ao longo desta semana, graças à atuação de diversos sistemas meteorológicos. Confira detalhes e riscos abaixo. Mais informações: Frente fria, temporais e chuvas intensas deixam alertas neste Feriado de Tiradentes

Alguns sistemas meteorológicos vão atuar sobre o Brasil ao longo desta semana. Na região Sul, uma frente fria que está se formando ao longo deste feriado vai causar chuvas já nos próximos dias, e manter uma faixa de nebulosidade e precipitação estacionária ao longo da semana sobre parte dos estados.

Graças à essa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de tempestade para o Rio Grande do Sul. Além das chuvas, há risco de ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo, com possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Entre essa segunda-feira (20) e a terça-feira (21), o sistema causará pancadas de chuva no Rio Grande do Sul (especialmente no sul e oeste do estado), onde os acumulados podem ultrapassar os 100 mm de chuva já ao longo deste feriado.

Previsão de acumulados totais até o final do Sábado mostra que os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 mm já neste feriado em alguns municípios do Rio Grande do Sul.

Esse sistema continuará causando pancadas de chuva moderadas ao longo de toda a semana sobre o Rio Grande do Sul, com algumas tempestades atingindo também Santa Catarina. Isso fará com que os acumulados ultrapassem os 100 mm também em outras partes do estado gaúcho, como é possível observar na imagem acima.

Tempestades no Norte e Nordeste

Enquanto isso, entre a região Norte e Nordeste, em especial no litoral norte do Brasil, atua de maneira intensa a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), capaz de impulsionar a formação de tempestades na região equatorial. do planeta. O resultado é que chuvas com acumulados de 100 mm ou mais também serão registradas nessa região durante a semana.

Previsão de acumulados totais até o final do Sábado mostra que os volumes de chuva também podem ultrapassar os 100 mm no litoral norte do país e também em estados da região Norte.

Essa situação é impulsionada ainda pela fase atual da Oscilação de Madden-Julian (OMJ), um fenômeno climático que está em um estado capaz de impulsionar a formação de chuvas sobre todo o Norte e o Nordeste do país ao longo desta semana e também da próxima.

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Como podemos observar na figura acima, o resultado é que há previsão de acumulados altos também em praticamente todos os estados da região Norte do país, sendo que as tempestades podem, pontualmente, ultrapassar até mesmo os 150 mm de chuva ao longo desta semana sobre o Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Previsões da Oscilação Madden Julian ao longo das próximas semanas (CFSv2 / EMCWF)

Como resultado, o INMET também emitiu alertas laranjas de perigo devido à tempestades para toda essa porção do país. Como regra geral, sempre evite enfrentar o mau tempo e transitar em locais de risco, como vias próximas a rios. Durante tempestades, de maneira alguma enfrente a correnteza (mesmo que a água pareça baixa) e nem transite em locais onde há risco de deslizamento.