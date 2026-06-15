Sol aparece em São Paulo e frio aumenta, mas nova frente fria já tem data para chegar

Esta semana será de tempo mais firme, com sol entre algumas nuvens e frio em parte do estado de São Paulo, inclusive na capital paulista. Porém, uma nova frente fria vai trazer a chuva de volta para a região e capital.

Tempo fica firme e sol volta a aparecer em São Paulo capital nos próximos dias. Mas no fim de semana uma nova frente fria chega à região levando chuvas.

Esta semana começou com tempo fechado, muitas nuvens e chuvas moderadas em boa parte do estado de São Paulo, inclusive na capital paulista, além de temperaturas baixas especialmente na faixa leste do estado. E essas condições devem se manter até amanhã, terça-feira (16).

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A partir da quarta-feira (17) o tempo fica firme, com predomínio de Sol e sensação de frio em todo o estado, inclusive na capital paulista. Contudo, no próximo fim de semana uma nova frente fria vai avançar pela região trazendo de volta as chuvas e temporais.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Tempo firme e retorno do sol na capital paulista

Na terça-feira (16) a faixa leste do estado de São Paulo ainda terá chuva fraca, mas nas demais áreas o sol já aparece e pouca chuva (ou nenhuma) é esperada.

Na capital paulista, a terça (16) ainda deve começar com garoa ou chuviscos, mas que diminuem no decorrer do dia. O céu permanece com muita nebulosidade e as temperaturas não sobem muito, com máxima de 19°C.

A previsão é de tempo firme, com sol aparecendo mais nos próximos dias desta semana no estado de São Paulo e na capital.

A partir da quarta-feira (17), o sol predomina entre algumas nuvens em todo o estado de São Paulo, inclusive na capital, e não há previsão de chuvas. Na sexta-feira (19) a nebulosidade aumenta em toda a região, mas ainda não chove.

Esta semana terá tempo firme, com sol entre algumas nuvens na capital paulista, além de frio. Temperaturas mínimas em torno de 11°C e as máximas de 19°C.

Além disso, uma massa de ar de origem polar começa a ingressar em São Paulo nos próximos dias, fazendo as temperaturas caírem em toda a região. A sensação de frio vai predominar em grande parte do dia, mas especialmente durante as manhãs e na faixa leste do estado.

Previsão das temperaturas mínima à esquerda e máxima à direita para quinta-feira (18), segundo o modelo europeu ECMWF.

As temperaturas mínimas ficam abaixo dos 13°C em grande parte do estado nos próximos dias, e o dia mais frio será a quinta-feira (18), quando elas ficam em torno dos 7°C-8°C em pontos do leste, centro e do norte, próximo à divisa com Minas Gerais.

Já as temperaturas máximas não sobem muito à tarde, ficando abaixo dos 20°C em grande parte do território paulista, com os menores valores variando entre 12°C e 15°C em áreas do leste e do sul do estado.

A capital São Paulo terá frio, com mínimas entre 10°C-11°C nesta semana e máximas de 19°C-20°C.

Nova frente fria chega no fim de semana em SP

Um novo sistema frontal vai se formar e mudar o tempo em São Paulo no próximo sábado (20), trazendo novamente as chuvas e temporais para grande parte do estado, incluindo a capital.

Pancadas de chuva retornam à capital paulista entre a manhã e a tarde do próximo sábado (20).

Contudo, a tendência até o momento é de que a frente fria passe rapidamente sobre o estado, já estando afastada da região no final do sábado.

Nova frente fria vai trazer as chuvas de volta à São Paulo capital entre a manhã e a tarde do próximo sábado (20).

Mas durante a madrugada e ao longo da manhã já chove de forma moderada na porção sul e leste de São Paulo, com risco de pancadas mais fortes e temporais isolados em áreas do leste.

Ao longo da tarde o sistema avança e atinge também demais áreas do centro e do norte do estado. E o potencial para temporais diminui.

Na capital paulista, a previsão é de um sábado (20) com pancadas de chuva e céu nublado de manhã, e sol entre nuvens com chuva fraca à tarde. À noite, o tempo tende a ficar firme.