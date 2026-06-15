Frente fria avança e traz virada no tempo em 9 estados de 4 regiões; confira

A partir de sexta-feira (20), uma nova frente fria está previta cruzar o Centro-Sul do Brasil, deixando alerta de tempestades e trazendo reforço do frio. Mais informações: Efeito El Niño? Previsão mostra semanas consecutivas de chuva no Sul

A segunda quinzena de junho começa com uma mudança importante no tempo em quatro regiões do Brasil. Uma nova frente fria avança pelo país entre quinta (18) e sexta-feira (19), levando chuva para áreas do Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Há alerta de tempestades, com possibilidade de granizo e chuvas intensas.

Além da instabilidade, o sistema também favorece nova queda nas temperaturas em parte dessas regiões. Veja quais estados serão atingidos e os impactos previstos para os próximos dias.

Alerta de tempestades

As chuvas relacionadas ao avanço da frente fria devem começar entre a noite de quinta (18) e madrugada de sexta-feira (19) sobre o Rio Grande do Sul, com intensidade moderada a forte.

Previsão de chuva para a madrugada de sexta-feira (19), segundo o ECMWF.

Entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (19), as chuvas avançam em direção à metade leste do Rio Grande do Sul, onde serão irregulares, mas também sobre a porção oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.

Há alerta para tempestades entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, com possibilidade de formação de granizo, chuvas intensas e rajadas de vento, deixando a população e as autoridades em alerta.

Previsão de tempestades para sexta-feira (19), segundo o ECMWF.

Os sistemas mais intensos estão previstos ocorrer na fronteira oeste do Mato Grosso do Sul, embora todos os estados citados anteriormente estejam em alerta para possibilidade de tempo severo. Até o final do dia, tempestades estão previstas alcançarem o interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro, embora com menor intensidade.

Previsão de chuva para sábado (20), segundo o ECMWF.

Entre sexta (19) e sábado (20), as chuvas associadas à frente fria avançam sobre a metade leste de Santa Catarina e Paraná, alcançando também São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. No litoral sul de São Paulo as chuvas podem ser mais intensas e com formação de tempestades.

Previsão de chuva acumulada até a noite de sábado (20), segundo o ECMWF.

A precipitação, no entanto, será irregular. Até a noite de sábado (20), os acumulados máximos previstos são da ordem de 40 mm na fronteira oeste do país, principalmente no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Entre São Paulo e Rio de Janeiro, os acumulados podem ficar entre 50 mm e 70 mm, mas a maior parte se deve às chuvas do início da semana, e não à frente fria que atuará a partir de sexta (20).

Reforço no frio: queda nas temperaturas

Na sequência desta frente fria, uma massa de ar polar chega na sua retaguarda trazendo um reforço para o frio, que vem predominando no centro-sul do país neste início de inverno.

Previsão de temperatura para a madrugada de terça-feira (23), segundo o ECMWF.

O ar frio intenso avança sobre a região Sul, parte do Centro-Oeste e Sudeste a partir de sábado (20). Na terça-feira (23), temperaturas entre 0°C e 5°C devem predominar nos três estados do Sul e no sul do Mato Grosso do Sul, enquanto valores abaixo de 15°C estão previstos para o centro-sul.