Frente fria avança e traz virada no tempo em 9 estados de 4 regiões; confira
A partir de sexta-feira (20), uma nova frente fria está previta cruzar o Centro-Sul do Brasil, deixando alerta de tempestades e trazendo reforço do frio.
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A segunda quinzena de junho começa com uma mudança importante no tempo em quatro regiões do Brasil. Uma nova frente fria avança pelo país entre quinta (18) e sexta-feira (19), levando chuva para áreas do Sul, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Há alerta de tempestades, com possibilidade de granizo e chuvas intensas.
Além da instabilidade, o sistema também favorece nova queda nas temperaturas em parte dessas regiões. Veja quais estados serão atingidos e os impactos previstos para os próximos dias.
Alerta de tempestades
As chuvas relacionadas ao avanço da frente fria devem começar entre a noite de quinta (18) e madrugada de sexta-feira (19) sobre o Rio Grande do Sul, com intensidade moderada a forte.
Entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (19), as chuvas avançam em direção à metade leste do Rio Grande do Sul, onde serão irregulares, mas também sobre a porção oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.
Há alerta para tempestades entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, com possibilidade de formação de granizo, chuvas intensas e rajadas de vento, deixando a população e as autoridades em alerta.
Os sistemas mais intensos estão previstos ocorrer na fronteira oeste do Mato Grosso do Sul, embora todos os estados citados anteriormente estejam em alerta para possibilidade de tempo severo. Até o final do dia, tempestades estão previstas alcançarem o interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro, embora com menor intensidade.
Entre sexta (19) e sábado (20), as chuvas associadas à frente fria avançam sobre a metade leste de Santa Catarina e Paraná, alcançando também São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. No litoral sul de São Paulo as chuvas podem ser mais intensas e com formação de tempestades.
A precipitação, no entanto, será irregular. Até a noite de sábado (20), os acumulados máximos previstos são da ordem de 40 mm na fronteira oeste do país, principalmente no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Entre São Paulo e Rio de Janeiro, os acumulados podem ficar entre 50 mm e 70 mm, mas a maior parte se deve às chuvas do início da semana, e não à frente fria que atuará a partir de sexta (20).
Reforço no frio: queda nas temperaturas
Na sequência desta frente fria, uma massa de ar polar chega na sua retaguarda trazendo um reforço para o frio, que vem predominando no centro-sul do país neste início de inverno.
O ar frio intenso avança sobre a região Sul, parte do Centro-Oeste e Sudeste a partir de sábado (20). Na terça-feira (23), temperaturas entre 0°C e 5°C devem predominar nos três estados do Sul e no sul do Mato Grosso do Sul, enquanto valores abaixo de 15°C estão previstos para o centro-sul.