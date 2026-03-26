OMM declara “emergência” climática após relatar tendências de aquecimento sem precedentes

Novo relatório destaca o crescente desequilíbrio energético do planeta, com os oceanos absorvendo a maior parte do excesso de calor, as geleiras derretendo, o gelo marinho diminuindo e 1,2 bilhão de trabalhadores expostos ao calor.

Um novo relatório sobre as mudanças climáticas na Terra destaca o desequilíbrio energético do planeta. (Ahnaf Ibne Nasir)

Relatórios alarmantes sobre as mudanças climáticas estão se tornando comuns. Relatórios climáticos globais mensais detalham o quanto nosso planeta aqueceu, muito acima da média.

O relatório mais recente, de fevereiro, revelou que 2026 quase certamente estará entre os 10 anos mais quentes dos 177 anos de registros. Isso significaria que os anos entre 2015 e 2026 seriam os 12 anos mais quentes já registrados.

O novo relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) foi publicado esta semana.

Parece que, atualmente, é difícil para as notícias sobre o clima captarem nossa atenção, depois de anos de notícias ruins que deixaram muitos de nós insensíveis.

O último relatório importante sobre o clima da Terra, assim como seus antecessores, contém uma longa lista de estatísticas alarmantes, mas também se concentra em algo importante que oferece uma perspectiva diferente sobre o quão desequilibrado está o nosso planeta.

O relatório destaca o desequilíbrio energético

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) publicou esta semana seu relatório sobre o estado do clima de 2025. O documento contém diversas constatações preocupantes a respeito das mudanças climáticas. De acordo com os dados analisados, o ano passado (2025) foi o segundo ou terceiro mais quente já registrado.

Aproximadamente um em cada três trabalhadores em todo o mundo, representando 1,2 bilhão de pessoas, está exposto ao risco de altas temperaturas todos os anos, particularmente nos setores da agricultura e da construção civil.

Nos últimos 50 anos, a Terra tem experimentado um crescente desequilíbrio energético.

O relatório da OMM também destacou como o clima da Terra está se tornando cada vez mais desequilibrado. "O clima da Terra está mais desequilibrado do que em qualquer outro momento da história registrada, à medida que as concentrações de gases de efeito estufa impulsionam o aquecimento contínuo da atmosfera e dos oceanos, bem como o derretimento do gelo", observou a OMM. Nas últimas duas décadas, os oceanos absorveram aproximadamente 18 vezes a quantidade de energia que os humanos consomem anualmente.

"O estado do clima global é de emergência", alertou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres. "O planeta Terra está sendo levado ao limite. Todos os principais indicadores climáticos estão em alerta vermelho. A humanidade acaba de passar pelos onze anos mais quentes já registrados. Quando a história se repete onze vezes, não é mais uma coincidência. É um chamado à ação".

Ameaça à segurança global

O oceano armazena mais de 91% do excesso de calor do planeta, atuando como um amortecedor para limitar o aquecimento em terra. Aproximadamente 3% desse excesso de energia aquece e derrete o gelo do nosso planeta.

O relatório da OMM identificou as consequências do aquecimento contínuo dos oceanos à medida que absorvem dióxido de carbono. O gelo marinho do Ártico permaneceu em níveis historicamente baixos ou próximos a eles, a extensão do gelo marinho da Antártica foi a terceira menor já registrada e o derretimento glacial não mostrou sinais de desaceleração, de acordo com o relatório.

Alterações na temperatura média da superfície da Terra desde 1850.

O relatório alerta que os impactos das mudanças climáticas vão muito além da criosfera da Terra, a região da superfície do planeta onde a água existe na forma de gelo ou neve. "E nesta era de guerra, o estresse climático também está revelando outra verdade: nossa dependência de combustíveis fósseis está desestabilizando tanto o clima quanto a segurança global", acrescentou Guterres. "O relatório de hoje deve vir acompanhado de um alerta: o caos climático está se acelerando e a demora é fatal".