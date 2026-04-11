A primeira previsão da temporada de furacões 2026 para a bacia do Atlântico, publicada pela CSU

A primeira previsão para a temporada 2026 de ciclones tropicais no Atlântico foi divulgada. Esta versão, elaborada pela Universidade Estadual do Colorado (CSU, em inglês), oferece uma visão inicial do que esperar nos próximos meses.

A previsão da CSU busca fornecer a melhor estimativa da atividade de furacões no Atlântico durante a próxima temporada e não é uma medida exata.

Pesquisadores da Universidade Estadual do Colorado (CSU, na sigla em inglês), uma das equipes de previsão sazonal mais acompanhadas, afirmam que a temporada de furacões de 2026 deverá ser próxima ou ligeiramente abaixo da média.

A temporada de furacões no Atlântico ocorre oficialmente de 1º de junho a 30 de novembro, com o pico de atividade normalmente entre agosto e outubro.

A previsão da CSU para a temporada de furacões de 2026 é:

13 tempestades tropicais nomeadas.

6 furacões (categorias 1 a 5), dos quais 2 serão furacões de grande intensidade (categoria 3 ou superior).

Esses números estão ligeiramente abaixo da média de aproximadamente 14 tempestades nomeadas, 7 furacões e 3 furacões de grande intensidade.

Que fatores poderiam tornar a temporada de 2026 menos ativa?

Um dos principais fatores considerados até agora que influenciam as previsões deste ano é o desenvolvimento previsto do El Niño. Como se sabe na meteorologia tropical, esse fenômeno tende a aumentar o cisalhamento do vento no Atlântico, o que pode interromper a formação de ciclones e impedir o fortalecimento de sistemas tropicais.

Outro fator é que se espera que as temperaturas da superfície do mar estejam abaixo da média em algumas áreas do Atlântico Leste, uma condição que pode limitar ainda mais a atividade. No entanto, águas mais quentes em outras áreas costeiras desmatadas ainda podem contribuir para o fortalecimento de algumas ondas e tempestades tropicais.

Embora se espere que esta temporada seja mais tranquila, meteorologistas especialistas da CSU enfatizam que uma única tempestade pode ter um impacto significativo na temporada.

Na climatologia de furacões, mesmo temporadas com atividade abaixo da média já produziram furacões muito destrutivos, e as previsões do início da temporada podem mudar à medida que as condições evoluem para os meses de pico de atividade.

Como é feita essa previsão?

A equipe de pesquisa tropical liderada pelo Dr. Phil Klotzbach da CSU publica previsões sazonais há décadas, atualizando-as diversas vezes antes e durante a temporada de furacões.

Essas previsões de furacões são baseadas em uma combinação de dados históricos e anos análogos, bem como em condições atmosféricas e oceânicas. Essas informações alimentam modelos de previsão desenvolvidos por pesquisadores e outras agências de pesquisa meteorológica.

A equipe da CSU prevê 13 tempestades nomeadas durante a temporada de furacões no Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro. Crédito: CSU.

A equipe baseia suas previsões em um modelo estatístico, bem como em três modelos que utilizam uma combinação de informações e previsões de condições em larga escala do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), do Met Office do Reino Unido e do Centro Euro-Mediterrâneo sobre Mudanças Climáticas.

Esses modelos utilizam dados históricos de 25 a 40 anos da temporada de furacões e avaliam variáveis como: temperatura da superfície do Oceano Atlântico, pressão ao nível do mar, níveis de cisalhamento vertical do vento, o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) e outros fatores.

Este ano, pela primeira vez, a equipe utilizou um modelo climático baseado em aprendizado de máquina ('machine learning') chamado "Ai2 Climate Emulator" (ACE2), que é executado com temperaturas da superfície do mar previstas pelo modelo climático do ECMWF.

Embora o modelo estatístico indique uma temporada um pouco acima da média, as indicações de outros modelos, incluindo o novo modelo ACE2, apontam para uma atividade um pouco abaixo da média.

“Até o momento, a temporada de furacões de 2026 apresenta características semelhantes às temporadas de 2006, 2009, 2015 e 2023”, disse Phil Klotzbach, cientista do Departamento de Ciências Atmosféricas da CSU e principal autor do relatório.

“Nossas temporadas análogas variam de atividade de furacões no Atlântico bem abaixo da média a ligeiramente acima da média”, disse Klotzbach.

“Embora nossas temporadas análogas apresentem uma média ligeiramente abaixo do normal, a alta variabilidade na atividade observada durante nossos anos análogos destaca os elevados níveis de incerteza que normalmente estão associados à nossa previsão do início de abril”, acrescentou ele.

É hora de se preparar!

Com a chegada da temporada de furacões, é hora de revisar seu plano de preparação. Verifique seu kit de emergência e suprimentos, planos de evacuação — especialmente se você mora em áreas costeiras — e mantenha-se informado sobre as últimas previsões meteorológicas para o verão.

Com chuvas tropicais intensas e persistentes, lembre-se de que mesmo áreas do interior podem ser afetadas por sistemas tropicais, incluindo chuvas torrenciais, inundações e fortes rajadas de vento.

Mochila de emergência: Água, alimentos não perecíveis, lanterna, rádio a pilhas, kit de primeiros socorros, documentos importantes em saco impermeável, apito, ferramentas básicas e itens de higiene pessoal para três dias.

Em resumo, embora a temporada de furacões de 2026 esteja prevista para ser um pouco menos ativa do que a média, isso não é motivo para baixarmos a guarda. Para referência, as temporadas recentes foram muito mais intensas do que as dos últimos 10 anos.

À medida que a temporada de pico se aproxima, as previsões serão refinadas nos próximos meses, e o preparo continua sendo essencial.

Referência da notícia

Colorado State University, 9 de abril 2026. "Forecast for 2026 Hurricane Activity", Dept. of Atmospheric Science.