Sem frente e com ciclone, Brasil tem 22 estados sob alerta de chuvas intensas nesta quinta,18

Ciclone sem frente fria, mas previsão de chuvas. Assim será a quinta-feira, riscos de chuvas fortes e tempestades aumentam e deixam 22 estados em alerta potencial para transtornos. Veja também: Primeira semana do outono pode ser sob bloqueio atmosférico; confira a tendência

A quinta-feira (19) será marcada pela presença de tempo mais estável no Sul do Brasil, enquanto áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Norte terão céu encoberto e maior presença de nuvens carregadas. Além disso, chuvas fortes também estão previstas para partes do Nordeste.

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Mesmo sem a atuação direta da frente fria, o ciclone ainda influencia o tempo, funcionando como um gatilho para o aumento da umidade sobre áreas do Sudeste e Centro-Oeste.

Com isso, crescem as chances de chuvas intensas em diversos municípios dessas regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) vários estados permanecem em alerta para chuvas intensas.

Mapa de alertas do INMET para esta quinta-feira (19). Áreas em laranja representam perigo e em amarelo perigo potencial de chuvas intensas.

A seguir, confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (19) com mais detalhes para cada região.

Sudeste: chuvas se intensificam nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (19), a previsão indica maior presença de nuvens carregadas desde as primeiras horas do dia no Sudeste. Ainda durante a madrugada, há previsão de pancadas de chuva fortes no noroeste de Minas Gerais e no oeste do Espírito Santo.

Mapa de precipitação e nebulosidade prevista para a tarde desta quinta-feira (19) sobre o Sudeste do Brasil.

Com a chegada da manhã, as chuvas perdem intensidade, mas continuam ocorrendo de forma espalhada em áreas de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Já no período da tarde, as instabilidades ganham força, elevando o risco de tempestades pontuais no norte paulista, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e interior capixaba.

Ao longo da tarde, o modelo da Meteored | Tempo.com indica chuvas distribuídas por praticamente toda a região, com exceção do Rio de Janeiro, onde o sol ainda aparece em boa parte do estado.

Os maiores riscos de tempestades se concentram na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, mas também podem atingir áreas pontuais de Minas Gerais e São Paulo. Os volumes não são extremamente elevados, porém, em curtos períodos, podem causar alagamentos e enxurradas.

Mapa da previsão de probabilidade de chuva para a tarde desta quinta-feira (19) sobre o Sudeste do Brasil.

Na faixa entre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, os acumulados variam entre 25 e 35 mm, assim como no norte de São Paulo e Vale do Paraíba. Em áreas com tempestades, os volumes podem superar os 25 mm.

Centro-Oeste: MT e GO com risco de chuvas fortes

O dia começa com céu encoberto em todo o Centro-Oeste, com previsão de chuvas leves em áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Durante a manhã, o tempo fica parcialmente nublado, com algumas aberturas de sol, favorecendo uma leve elevação das temperaturas.

No entanto, durante a tarde, as instabilidades aumentam significativamente, principalmente no Mato Grosso e no sul de Goiás. Há previsão de chuvas intensas, volumes elevados, além da possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas.

Norte e Nordeste: umidade e calor favorecem instabilidades

A Região Norte segue com grande disponibilidade de umidade, favorecendo a formação de nuvens carregadas e tempestades em praticamente todos os estados. Nas últimas horas, o fluxo de umidade aumentou devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Esse sistema encontra-se em posição que favorece o transporte de ventos úmidos para estados como Pará, Amapá, Tocantins, Amazonas e também áreas do norte do Nordeste, elevando o risco de chuvas intensas e temporais pontuais.

No Nordeste, estados como Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia têm previsão de chuvas entre fracas e moderadas em grande parte do território. No entanto, há pontos com maior intensidade, especialmente no litoral do Maranhão e do Piauí, onde existem alertas para possíveis transtornos, como alagamentos e enxurradas.