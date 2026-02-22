Ciclone impulsiona ar frio que traz clima de outono para partes do Sul e do Sudeste

Ciclone extratropical se forma nesta semana e vai ajudar a impulsionar o ar frio para o centro-sul do Brasil. Clima de outono é previsto por alguns dias em partes do Sul e do Sudeste.

Massa de ar frio afeta boa parte do centro-sul, mas sendo mais perceptível em parte do Sul e do Sudeste.

A última semana de fevereiro mantém a frequência das chuvas no Brasil, mas com maior intensidade e com a atuação de um ciclone extratropical, que potencializa a precipitação na porção centro-norte do país, mas também ajuda na incursão do ar frio em parte do centro-sul, com maiores efeitos nas regiões Sul e Sudeste.

Vale ressaltar que o ciclone se forma na quarta-feira (25) e não traz risco ou transtornos em função de ventos. É apenas um sistema de fraca intensidade que vai auxiliar na canalização e transporte de umidade no Brasil e também do ar frio no centro-sul.

Assim, o ar frio vai afetar o Brasil a partir da quarta-feira (25) até aproximadamente a quarta-feira (4), quando se encontra mais afastada.

Ar frio chega ao Brasil

Na verdade, está será a segunda massa de ar frio que vai atuar no Brasil. Neste fim de semana, a primeira trouxe condições mais amenas de temperaturas para o leste e sul da Região Sul e para o leste do Sudeste. A partir de quarta-feira (25), a segunda massa de ar frio traz uma condição semelhante e um pouco mais intensa.

Na tarde da quarta-feira (25), o ciclone extratropical se forma e os eventos de sul atuam ainda tímidos no Rio Grande do Sul. Mais para o período da noite, os ventos mais frios de sul proporcionam uma condição agradável para o centro-sul, norte e leste do Rio Grande do Sul e para o leste de Santa Catarina, com temperaturas no fim da noite de 17 a 21°C nessas áreas.

Na quinta-feira (26), o ar frio avança de fato a sua extremidade pelo Rio Grande do Sul, até o sul e meio-oeste de Santa Catarina e extremo oeste do Paraná. Essa condição gera temperaturas máximas de 24 a 26°C. Ao mesmo tempo, o tempo nublado e chuvoso favorece as temperaturas máximas de 24 a 25°C no leste de São Paulo.

Temperaturas máximas na quinta-feira, 26 de fevereiro.

Na sexta-feira (27), a massa de ar frio afeta mais as temperaturas mínimas baixando para 14 e 15°C em boa parte do Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e na região de Curitiba. Em relação às máximas, a porção mais afetada é o leste e sul da Região Sul e o leste do Sudeste, com temperaturas de no máximo 25°C do sul gaúcho até o Rio de Janeiro. No interior, no oeste da Região Sul e no estado de São Paulo, as temperaturas máximas podem chegar aos 32°C.

As temperaturas até meados da próxima semana diminuem um pouco mais, mas em relação às mínimas, com friozinho da madrugada e início da manhã sendo registrado em boa parte do Rio Grande do Sul, na porção central e leste de Santa Catarina, no sul e leste do Paraná, no centro e leste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, com valores entre 12 a 21°C. Nas regiões mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as temperaturas podem chegar aos 9°C ou até abaixo desse patamar. O que chama mais a atenção são as temperaturas mínimas no 1 de março, de 16°C no interior e região da capital de São Paulo.

Temperaturas mínimas no sábado, 28 de fevereiro.

Nos dias seguintes, o calor deve retornar ao centro-sul do Brasil através do afastamento da massa de ar frio e da atuação dos ventos de norte.