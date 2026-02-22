Semana de muita chuva, chegada de frente fria e volumes de 200 mm pelo Brasil; confira a previsão

Chuvas atingem todas as regiões do Brasil, com maior intensidade, volume e frequência no centro-norte do país nesta última semana de fevereiro. Confira a previsão e a tendência nos próximos dias.

Anomalia do acumulado de precipitação para a última semana de fevereiro.

As chuvas vão aumentar no Brasil durante a última semana de fevereiro e atingem todas as regiões do Brasil. Os maiores acumulados e chuvas intensas acontecem no centro-norte do país e podem chegar aos 200 mm no fim da semana. No centro-sul, as chuvas são menos frequentes no Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul.

A seguir trazemos os mapas e os detalhes da previsão para cada dia.

Segunda-feira: chuvas atingem todas as regiões

Nesta segunda-feira (23), as instabilidades já provocam chuvas pela manhã e com até forte intensidade no início do período na Região Norte, interior e faixa norte do Nordeste, no leste da Bahia e na porção do Brasil Central, que abrange o norte e oeste de Minas Gerais, o norte de São Paulo, o estado de Goiás, do Mato Grosso do Sul e o centro-sul e leste do Mato Grosso. Chuvas de fraca intensidade podem ocorrer na faixa leste entre o norte de Santa Catarina, o Paraná e o sul de São Paulo. No oeste catarinense e do Rio Grande do Sul, pancadas isoladas possuem potencial para acontecer entre o início e o meio da manhã.

Previsão de chuva para a tarde da segunda-feira, 23 de fevereiro.

As chuvas continuam ao longo da manhã, mas perdendo intensidade. No entanto, por volta do fim do período e do início da tarde, a nebulosidade em todo o Brasil aumenta e os núcleos de chuva mais intensos começam a se desenvolver, levando potencial de chuvas intensas e de tempestades entre o meio da tarde e a noite.

Região Sul com alertas para o Oeste e Missões no Rio Grande do Sul, no centro e oeste de Santa Catarina e em todas as regiões do Paraná.

com alertas para o Oeste e Missões no Rio Grande do Sul, no centro e oeste de Santa Catarina e em todas as regiões do Paraná. No Sudeste , toda a região está sob alerta, com maior risco para o centro-norte e leste de São Paulo, centro-sul e região da Zona da Mata em Minas Gerais e para o Rio de Janeiro.

, toda a região está sob alerta, com maior risco para o centro-norte e leste de São Paulo, centro-sul e região da Zona da Mata em Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. No Centro-Oeste , todos os estados estão sob alerta.

, todos os estados estão sob alerta. No Nordeste , praticamente toda a Região está sob alerta, com maior potencial para o centro, oeste e sul da Bahia, faixa norte e sul dos estados do Maranhão e do Piauí.

, praticamente toda a Região está sob alerta, com maior potencial para o centro, oeste e sul da Bahia, faixa norte e sul dos estados do Maranhão e do Piauí. Região Norte, sob alerta, com exceção do norte do Amazonas, Amapá e de Roraima. O norte do Pará recebe as chuvas mais intensas.

Terça-feira: chuvas atingem todas as regiões, com aumento no Sul

A terça-feira (24), como a segunda (23), começa o dia com chuvas pelo Brasil de até forte intensidade no Brasil Central e porção norte. No Sul, há previsão de chuva mais fraca e pontual na metade oeste do Rio Grande do Sul, no norte e leste do Paraná e no norte de Santa Catarina.

No decorrer da manhã, as chuvas no Brasil Central continuam, perdem um pouco da intensidade e abrangência, mas podem ocorrer com até moderada intensidade no entre o Centro-Oeste e o Sudeste. Já no Sul, instabilidades podem provocar chuvas de forte intensidade e trovoadas na região Central, Oeste, Missões, Norte e Campanha do Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 24 de fevereiro.

Novamente, a partir da tarde as chuvas levam risco para transtornos entre e meio do período e a noite. Há alertas para praticamente todos os estados, com exceção do Rio Grande do Norte e de Roraima. Para o restante do Brasil, há alertas de chuvas intensas e de tempestades com maior risco para os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e estado da Bahia.

Quarta-feira: ciclone potencializa as chuvas

A formação de uma ciclone no oceano, próximo ao Rio Grande do Sul, vai ajudar a potencializar as chuvas no centro-sul, sem tirar o potencial de chuvas intensas para o restante do país. Somente no território gaúcho que o sistema vai favorecer a redução, uma vez que, devido a sua rotação, favorece a atuação de ventos de Sul e da incursão de um ar mais frio e seco no estado.

No período da manhã da quarta-feira (25), as chuvas acontecem de forma mais pontual, porém, com até forte intensidade entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, na região Norte e entre os estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia.

Previsão de chuva e pressão para a tarde da quarta-feira, 25 de fevereiro.

Neste mesmo período, uma região de cavado atua no leste do Rio Grande do Sul e favorece o tempo mais fechado e as chuvas de fraca a moderada intensidade. É esse sistema que, nas horas seguintes, evoluirá para um ciclone extratropical.

Atenção: o ciclone não traz risco de ventos intensos, apenas é um sistema que vai contribuir para o aumento das chuvas no centro-sul e, posteriormente, para a organização da umidade no centro-norte.

A partir da tarde, as chuvas aumentam de intensidade e se espalham por praticamente todo o Brasil, com aumento do risco para parte do centro-sul em razão da presença do ciclone extratropical.

Na Região Sul , alertas para o nordeste do Rio de Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e do Paraná. O leste catarinense e paranaense ficam sob maior risco de transtornos.

, alertas para o nordeste do Rio de Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e do Paraná. O leste catarinense e paranaense ficam sob maior risco de transtornos. No Sudeste , alerta para todos os estados, com maior risco para o centro-norte de Minas Gerais, o leste e sul de São Paulo, onde há previsão de maiores acumulados no dia.

, alerta para todos os estados, com maior risco para o centro-norte de Minas Gerais, o leste e sul de São Paulo, onde há previsão de maiores acumulados no dia. No Centro-Oeste , alerta para toda a região, com chuvas mais intensas e maiores acumulados para o centro-norte do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso.

, alerta para toda a região, com chuvas mais intensas e maiores acumulados para o centro-norte do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. No Norte e no Nordeste, praticamente todos os estados possuem alertas de chuvas intensas, com exceção de Roraima, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Quinta e sexta-feira: chuvas aumentam muito no centro-norte

Com a formação do ciclone na quarta-feira (25) e a atuação de regiões de cavado na altura do Sudeste, um canal de umidade se forma de forma intensa e aumenta o potencial de chuvas sobre o centro-norte do Brasil, o que, consequentemente, reduz no centro-sul do país.

Acumulado de precipitação até a sexta-feira, 27 de fevereiro. Volumes podem chegar aos 200 mm.

Assim, as chuvas reduzem muito na Região Sul e no Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas mais intensas somente nas regiões de divisa com o estado de São Paulo. Por outro lado, na quinta-feira (26), há alertas de chuvas muito intensas no Sudeste, no Mato Grosso, Goiás e em boa parte do Norte e do Nordeste.

Na sexta-feira (27), o canal de umidade se desloca um pouco mais para o norte e reduz as chuvas em todo o centro-sul, com chuvas fracas e pontuais na Região Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso. Chuvas muito intensas continuam, em Minas Gerais, no Espírito Santo e em boa parte das regiões Norte e Nordeste, principalmente no estado da Bahia.