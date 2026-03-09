Frente fria, cavado e ar frio aumentam as chuvas no Brasil: INMET emite alertas para 11 estados nesta terça, 10; confira

Nesta terça-feira, 11 estados vão estar sob alerta. Isso porque teremos a atuação de uma frente fria, cavado e também ar frio sobre parte do Brasil, o que deixa a atmosfera instável e com nuvens carregadas. Veja também: Acumulados de chuva podem superar os 200 mm em SP e no RJ nesta semana; confira o alerta

Nesta terça-feira (10), a atuação de uma frente fria deixa o tempo instável sobre boa parte do Brasil. Três regiões podem registrar chuvas intensas: Sul, Sudeste e Centro-Oeste, devido às instabilidades capazes de provocar a formação de nuvens carregadas.

Além da frente fria, organizando o fluxo de umidade, teremos também a atuação de um cavado sobre o norte da Região Sul do Brasil, deixando a atmosfera mais instável. Vale lembrar que cavado é uma área que se estende a partir de um centro de baixa pressão, além da presença de ar frio trazido pela circulação atmosférica após a passagem do sistema frontal.

Com essas informações, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja de perigo para 11 estados. Confira a lista:

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Rondônia

Amazonas

Pará

Outros estados do país se encontram sob alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas. Confira o mapa.

Alerta emitido pelo INMET nesta segunda-feira (9), válido para hoje (10) e amanhã (10).

A seguir, veja a previsão do tempo com mais informações e detalhes para esta terça-feira (10).

Nuvens carregadas dominam o centro-sul do Brasil nesta terça-feira

A terça-feira (10) será marcada por tempo instável em grande parte do Brasil. Nuvens carregadas e chances de chuvas fortes aumentam ao longo do dia, conforme as previsões do modelo de confiança da Meteored | Tempo.com.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Durante a manhã, o tempo permanece parcialmente nublado, com algumas aparições do sol. Contudo, já há previsão de chuva sobre o Rio Grande do Sul, Paraná e em boa parte de São Paulo. No Mato Grosso do Sul, a chuva ocorre de forma leve e pontual.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta terça (10), segundo o modelo ECMWF.

O período da tarde será marcado por chuvas intensas ocorrendo de forma mais abrangente. O Paraná é o estado com maior risco de precipitações fortes na Região Sul, principalmente em municípios próximos à divisa com São Paulo. Onde promovem grandes acumulados para esta terça-feira (10).

Enquanto isso, todo o estado paulista permanece em alerta, principalmente no oeste e noroeste, onde há riscos de tempestades acompanhadas de trovoadas. O mesmo vale para o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e Zona da Mata, região que já registrou grandes volumes de chuva recentemente.

Probabilidade de chuva para a tarde desta terça (10), segundo o modelo ECMWF.

Além do ar frio, os ventos também transportam umidade para áreas costeiras do Sudeste e Sul do país. Com isso, toda a faixa leste dessas regiões fica em atenção. A presença da serra no litoral de São Paulo e no sul fluminense favorece a formação de nuvens carregadas persistentes, aumentando os acumulados de chuva.

Sobre o Centro-Oeste, as chuvas ocorrem de maneira intensa no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, de forma mais generalizada, com potencial para atrapalhar as colheitas. Já em Goiás, a porção sul tem previsão de chuvas fortes, enquanto em outras áreas do estado as precipitações ocorrem de forma mais isolada.

Norte e Nordeste também em alerta

O Norte e Nordeste também estão em alerta para chuvas intensas nesta terça-feira (10). O transporte de umidade do Oceano Atlântico para o norte do Nordeste provoca instabilidades no Maranhão, Piauí e Ceará, onde há risco de transtornos devido às chuvas fortes previstas.

Água precipitável e vetores de vento para a tarde desta terça (10), segundo o modelo ECMWF.

Na Região Norte, a presença de umidade elevada é algo comum no dia a dia da população, assim como o registro de chuvas mais fortes durante a tarde. Esse cenário também é esperado para esta terça-feira (10), principalmente em Rondônia, onde as precipitações podem trazer problemas. Acre, Amazonas e Pará também permanecem em alerta.