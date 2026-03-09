Frente fria, cavado e ar frio aumentam as chuvas no Brasil: INMET emite alertas para 11 estados nesta terça, 10; confira
Nesta terça-feira, 11 estados vão estar sob alerta. Isso porque teremos a atuação de uma frente fria, cavado e também ar frio sobre parte do Brasil, o que deixa a atmosfera instável e com nuvens carregadas.
Nesta terça-feira (10), a atuação de uma frente fria deixa o tempo instável sobre boa parte do Brasil. Três regiões podem registrar chuvas intensas: Sul, Sudeste e Centro-Oeste, devido às instabilidades capazes de provocar a formação de nuvens carregadas.
Além da frente fria, organizando o fluxo de umidade, teremos também a atuação de um cavado sobre o norte da Região Sul do Brasil, deixando a atmosfera mais instável. Vale lembrar que cavado é uma área que se estende a partir de um centro de baixa pressão, além da presença de ar frio trazido pela circulação atmosférica após a passagem do sistema frontal.
Com essas informações, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja de perigo para 11 estados. Confira a lista:
- Paraná
- São Paulo
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Espírito Santo
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Rondônia
- Amazonas
- Pará
Outros estados do país se encontram sob alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas. Confira o mapa.
A seguir, veja a previsão do tempo com mais informações e detalhes para esta terça-feira (10).
Nuvens carregadas dominam o centro-sul do Brasil nesta terça-feira
A terça-feira (10) será marcada por tempo instável em grande parte do Brasil. Nuvens carregadas e chances de chuvas fortes aumentam ao longo do dia, conforme as previsões do modelo de confiança da Meteored | Tempo.com.
Durante a manhã, o tempo permanece parcialmente nublado, com algumas aparições do sol. Contudo, já há previsão de chuva sobre o Rio Grande do Sul, Paraná e em boa parte de São Paulo. No Mato Grosso do Sul, a chuva ocorre de forma leve e pontual.
O período da tarde será marcado por chuvas intensas ocorrendo de forma mais abrangente. O Paraná é o estado com maior risco de precipitações fortes na Região Sul, principalmente em municípios próximos à divisa com São Paulo. Onde promovem grandes acumulados para esta terça-feira (10).
Enquanto isso, todo o estado paulista permanece em alerta, principalmente no oeste e noroeste, onde há riscos de tempestades acompanhadas de trovoadas. O mesmo vale para o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e Zona da Mata, região que já registrou grandes volumes de chuva recentemente.
Além do ar frio, os ventos também transportam umidade para áreas costeiras do Sudeste e Sul do país. Com isso, toda a faixa leste dessas regiões fica em atenção. A presença da serra no litoral de São Paulo e no sul fluminense favorece a formação de nuvens carregadas persistentes, aumentando os acumulados de chuva.
Sobre o Centro-Oeste, as chuvas ocorrem de maneira intensa no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, de forma mais generalizada, com potencial para atrapalhar as colheitas. Já em Goiás, a porção sul tem previsão de chuvas fortes, enquanto em outras áreas do estado as precipitações ocorrem de forma mais isolada.
Norte e Nordeste também em alerta
O Norte e Nordeste também estão em alerta para chuvas intensas nesta terça-feira (10). O transporte de umidade do Oceano Atlântico para o norte do Nordeste provoca instabilidades no Maranhão, Piauí e Ceará, onde há risco de transtornos devido às chuvas fortes previstas.
Na Região Norte, a presença de umidade elevada é algo comum no dia a dia da população, assim como o registro de chuvas mais fortes durante a tarde. Esse cenário também é esperado para esta terça-feira (10), principalmente em Rondônia, onde as precipitações podem trazer problemas. Acre, Amazonas e Pará também permanecem em alerta.