Ar frio no Brasil não traz frio rigoroso nesta semana; entenda influência e saiba como ficam as temperaturas

Massa de ar frio fez as temperaturas caírem no centro-sul do país neste final de semana, mas previsões indicam que o frio não será intenso e terminará em breve. Confira detalhes a seguir.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final da segunda-feira mostra uma massa de ar frio atuando sobre as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste do Brasil.

Ao longo do final de semana, uma massa de ar frio avançou pela região Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, fazendo as temperaturas caírem de maneira significativa. A abrangência deste sistema no final da segunda-feira (9) pode ser observado acima.

Nesta segunda-feira (9), municípios do Sul e Sudeste registraram temperaturas mínimas de 15°C ou menos, chegando a até 12°C. Entre eles estão Herval (RS), Pico do Couto (RJ) e Maria da Fé (MG). O estado com temperaturas mais frias foi o Rio Grande do Sul, onde 8 das 10 menores temperaturas do dia foram registradas.

No entanto, vale mencionar que, até o momento, não foram registradas temperaturas inferiores a 10°C pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e não há previsão de temperaturas extremas ao longo desta semana.

Frio já tem data para acabar

Nesta terça-feira (10) durante a madrugada e a manhã, temperaturas baixas ainda continuarão sendo registradas no Sul e no Sudeste, atingindo patamares similares aos registrados nesta segunda-feira (9). As mínimas não atingirão valores abaixo dos 10°C.

Previsão de temperaturas mínimas nesta terça-feira mostra que muitos municípios brasileiros registrarão temperaturas mínimas entre 15°C e 12°C durante a madrugada e a manhã.

No entanto, já ao longo da quarta-feira (11), essa massa de ar frio localizada sobre o Brasil começa a se afastar em direção ao oceano. Com isso, as temperaturas voltam a subir no país. Até o sábado (14) a massa de ar frio já terá deixado de atuar sobre o país, como podemos observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final do sábado mostra que a massa de ar frio já não estará mais presente sobre o Brasil, dando espaço para uma massa de ar mais quente.

Gradualmente, as temperaturas máximas registradas durante a tarde vão subir. Os termômetros voltarão a registrar máximas de 30°C ou mais em grande parte do centro-sul do país durante o próximo final de semana - no sábado (14) e no domingo (15).

Em outras palavras, embora a semana tenha começado com temperaturas mais baixas do que o normal, a tendência é de que a massa de ar frio se afaste do Brasil e as temperaturas voltem a subir, atingindo seus máximos entre o sábado (14) e o domingo (15).

Vale notar, no entanto, que as mínimas durante a madrugada e o início da manhã podem permanecer baixas, especialmente na região sul, devido ao céu aberto, baixa nebulosidade e perda radiativa da superfície. Isso sinaliza uma grande amplitude térmica ao longo do dia.

Em outras palavras, vários municípios da região Sul podem registrar madrugadas frias, com temperaturas por volta dos 15°C, e tardes quentes com temperaturas de até 30°C.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 09 a 16/03 (esquerda) e 16 a 23/03 (direita) mostra que, no Sul do país, a massa de ar frio dará espaço a uma massa de ar quente.

Como podemos observar na imagem acima (previsão do modelo numérico ECMWF), o ar frio dará espaço para uma massa de ar quente na semana que vem, fazendo as temperaturas subirem significativamente na região Sul. Isso corrobora a ideia de que o frio não perdurará por muito tempo.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Vale notar que a persistência de uma anomalia de temperaturas mais baixas que o normal entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil ocorre não devido à presença de uma massa de ar frio, mas sim à intensa formação de nebulosidade e chuvas, tanto nessa semana quanto na próxima.