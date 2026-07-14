Telescópio Euclid faz uma das descobertas mais importantes sobre o Universo jovem

O telescópio da ESA identificou 31 quasares antigos, incluindo os mais distantes já observados apenas 670 milhões de anos após o Big Bang.

O telescópio Euclid identificou os quasares mais antigos já registrados, oferecendo uma forma de estudar o Universo quando ele tinha menos de um bilhão de anos. Crédito: Yang et al. 2026

A época da reionização corresponde a um dos primeiros estágios da evolução do Universo, ocorrida algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Nesse período, a radiação emitida pelas primeiras estrelas, galáxias e quasares reionizou o hidrogênio neutro que preenchia o meio intergaláctico.

Os quasares são os núcleos mais luminosos de algumas galáxias, alimentados por buracos negros supermassivos em intenso processo de acreção. À medida que gás e poeira caem em direção ao buraco negro, quantidades de energia são liberadas em diferentes comprimentos de onda.

Agora, dados obtidos pelo telescópio espacial Euclid revelaram 31 quasares antigos, incluindo dois dos mais antigo já identificados, observados quando o Universo tinha apenas cerca de 670 milhões de anos. Essas descobertas permitem estudar como os primeiros buracos negros supermassivos cresceram tão rapidamente.

Época da reionização

A época da reionização foi um dos eventos mais importantes da história do Universo, ocorrendo algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Após a recombinação, que formou hidrogênio neutro, o Universo permaneceu preenchido por essa molécula, formando um período conhecido como "Idade das Trevas".

Com o surgimento das primeiras estrelas, galáxias e quasares, a radiação ultravioleta começou a ionizar novamente esse hidrogênio.

Determinar quais objetos foram os principais responsáveis pela reionização continua sendo uma das principais questões da Cosmologia. As evidências indicam que as primeiras galáxias desempenharam um papel, mas quasares muito antigos também podem ter contribuído para o fornecimento dessa radiação.

Mais de 30 quasares

O telescópio espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia, identificou 31 novos quasares entre os mais antigos já observados. Entre eles, dois representam os quasares mais antigos já detectados, emitindo sua luz quando o Universo tinha apenas cerca de 670 milhões de anos, aproximadamente 5% de sua idade atual.

Quasares são os núcleos extremamente brilhantes de galáxias, alimentados por buracos negros supermassivos que consomem grandes quantidades de matéria. Crédito: ESA

Os novos dados também acrescentaram 12 quasares correspondendo aos primeiros 770 milhões de anos após o Big Bang. Essa amostra permitirá aos astrônomos estudar como buracos negros supermassivos conseguiram crescer tão rapidamente em um Universo jovem.

Os mais antigos

Entre os 31 objetos identificados pelo Euclid, dois estabeleceram um novo recorde como os quasares mais antigos já observados. Os quasares EUCL J172902.75+641018.1 e EUCL J125308.55+705432.3 foram observados de uma época quando o Universo tinha apenas cerca de 670 milhões de anos.

Localizados a pouco mais de 13 bilhões de anos-luz da Terra, eles representam alguns dos primeiros buracos negros supermassivos conhecidos. Um deles está inserido em uma galáxia rica em gás e poeira, com intensa formação estelar, sugerindo como poderiam ser os ambientes que deram origem aos primeiros buracos negros supermassivos.

Telescópio Euclid

Para esse estudo, os pesquisadores usaram o telescópio Euclid que é um telescópio lançado em 2023 com o objetivo principal de investigar a matéria escura e energia escura por meio do mapeamento da estrutura em larga escala do Universo.

Dois desses quasares forneceram novas pistas sobre como os buracos negros supermassivos cresceram tão rapidamente no Universo primitivo. Crédito: Yang et al. 2026

Além de estudar a expansão cósmica, o telescópio é capaz de identificar objetos distantes, como galáxias e quasares formados nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang. O Euclid consegue detectar objetos tão remotos porque combina imagens de alta sensibilidade no visível e no infravermelho próximo.