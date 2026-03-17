Mudança atinge o Brasil e aumenta as chuvas nos últimos dias do verão

São esperadas mudanças no tempo nos próximos dias sobre o Brasil. A frente fria auxilia na formação de instabilidades em diversas áreas do país, aumentando as chuvas nos últimos dias de verão. Veja também: Fevereiro já está entre os mais quentes da história e 2026 pode figurar entre os 5 anos mais quentes

Nos últimos dias, temos registrado tempo estável e calor sobre áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. No entanto, esse cenário deve mudar até o final da semana com o avanço de uma frente fria a partir desta terça-feira (17).

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A frente fria não será tão intensa quanto as últimas que atuaram no país, mas será suficiente para provocar o aumento da nebulosidade e, consequentemente, elevar os volumes de chuva no centro-sul do Brasil.

Além disso, o calorão dará lugar a temperaturas mais amenas. A seguir, acompanhe a previsão do tempo para os próximos dias, marcando o final do verão 2025/2026.

Quarta-feira: frente fria deixa nuvens carregadas no centro-sul do Brasil

A frente fria seguirá avançando entre terça (17) e quarta-feira (18), promovendo mudanças no tempo da Região Sul. Mesmo perdendo força rapidamente, o sistema atuará como um gatilho para formação de nuvens carregadas sobre o Centro-Oeste e Sudeste.

Durante a manhã de quarta-feira (18), o tempo fica fechado no Sul, Centro-Oeste e parte do Sudeste. Há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, além de áreas pontuais do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

O mapa mostra chuvas espalhadas pelo Brasil na tarde desta quarta-feira (18) sendo mais intensas no Centro-Oeste e Sudeste do país.

No período da tarde, mesmo com a frente fria mais afastada do continente, as chuvas ganham força. Isso ocorre porque o sistema favorece a formação de um corredor úmido, intensificando as instabilidades. Com isso, há previsão de chuvas intensas e até tempestades.

Os riscos de tempestades pontuais se espalham por diversos estados, com destaque para o leste da Região Sul, norte e noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, a divisa entre Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, além de boa parte do Mato Grosso.

A presença das chuvas traz alívio para o calor dos últimos dias, mas não significa que fará frio. A previsão mostra temperaturas acima de 30°C em diversos municípios da Região Sul, em especial no noroeste do Paraná e, após as chuvas, possibilidade de queda de até 5°C .

Temperatura prevista para a tarde de quarta-feira (18). O mapa mostra temperaturas elevadas sobre o Centro-Oeste superior aos 30°C.

No Centro-Oeste e Sudeste, o padrão é semelhante: manhã e início da tarde com calor e tempo abafado, seguida por aumento de nuvens e chuva. Em áreas do Mato Grosso do Sul e São Paulo, as temperaturas ainda podem se aproximar dos 30°C. Na capital paulista os termômetros chegam aos 32°C.

Quinta-feira: chuvas se concentram no Centro-Oeste e Sudeste

A quinta-feira (19) marca uma nova mudança no tempo na Região Sul. Com o enfraquecimento da frente fria, o tempo volta a ficar mais estável na maior parte da região. Ainda assim, há previsão de chuvas fracas e isoladas no leste de Santa Catarina e do Paraná, além de pontos do Rio Grande do Sul.

O mapa mostra chuvas espalhadas pelo Brasil na tarde desta quinta-feira (19) com maiores chances de transtornos no Sudeste e Centro-Oeste.

Já no Sudeste e Centro-Oeste, o cenário é diferente. São esperadas chuvas intensas e aumento nas chances de tempestades em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com maior atenção para a divisa entre esses estados, onde há potencial para transtornos devido a riscos de rajadas de vento e trovoadas.

No Centro-Oeste, há previsão de chuvas intensas e risco de tempestades na faixa entre Goiás e o norte do Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, as chuvas se concentram nas áreas próximas à divisa com Goiás e Mato Grosso, enquanto no restante do estado o sol aparece entre nuvens.

Temperatura prevista para a tarde de quinta-feira (19). O mapa mostra temperaturas elevadas sobre o Sul e parte do Centro-Oeste, próxima de 30°C.

No Sul do Brasil, as temperaturas voltam a subir na tarde de quinta-feira (19), com valores próximos aos 30°C, principalmente no oeste da região. No noroeste do Paraná, a máxima se mantém inferior, em relação ao dia anterior.

Já no Sudeste e Centro-Oeste, a maior presença de nebulosidade e pancadas de chuva ajuda a amenizar o calor, trazendo um certo alívio após os dias mais quentes recentes.