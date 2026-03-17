Fevereiro já está entre os mais quentes da história e 2026 pode figurar entre os 5 anos mais quentes

Um relatório climático global de fevereiro confirma que 2026 está a caminho de ser um dos anos mais quentes já registrados, quase certamente figurando entre os 10 primeiros e muito provavelmente entre os 5 primeiros.

O ano de 2026 começou com um clima relativamente quente para a Terra.

Nosso planeta acaba de vivenciar o 5º fevereiro mais quente já registrado, com uma temperatura média global da superfície mais de 2°C acima da média do século 20.

Este foi o 47º fevereiro consecutivo mais quente já registrado. Todos os dez fevereiros mais quentes já registrados ocorreram desde 2016.

Anomalias combinadas da temperatura da superfície terrestre e marítima em fevereiro de 2026, expressas em graus Celsius.

De acordo com o relatório climático de fevereiro dos Centros Nacionais de Informação Ambiental (NCEI), "temperaturas acima da média prevaleceram em grande parte da superfície da Terra".

"Em terra, variações de temperatura notáveis de pelo menos 2,0°C foram observadas em grande parte dos Estados Unidos continentais, sul do Canadá, Ártico, norte da África, oeste e sul da Europa, sul e leste da Ásia e porções da Antártica".

Calor recorde em fevereiro para muitos

Temperaturas recordes foram registradas em fevereiro em partes da Ásia, África, regiões isoladas dos Estados Unidos e nos oceanos do mundo.

Aproximadamente 5,1% da superfície terrestre experimentou temperaturas recordes em fevereiro, a quinta maior proporção já registrada para esse mês. Até o momento, o período de janeiro a fevereiro deste ano está 2,07°C acima da média, tornando-se o quinto período mais quente já registrado.

Here is the latest update on global sea-surface temperatures.



That spike in late February finally made it from "preliminary" to "final" and was scaled back by about 0.01°C. This made yesterday's SST of 21.075°C (preliminary) the hottest of the year (so far). pic.twitter.com/kFDCEPq32Z — Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) March 11, 2026

O Reino Unido registrou seu nono fevereiro mais quente da história. A França teve seu segundo fevereiro mais quente, enquanto a Espanha registrou o quarto. O Japão superou a média em mais de 3°C no mês passado, registrando seu segundo fevereiro mais quente desde o início dos registros nacionais, em 1898.

Um fevereiro quente significa que este ano entrará para a história. Há agora 92,3% de chance de que 2026 esteja entre os cinco anos mais quentes já registrados. É praticamente certo, com probabilidade superior a 99,9%, que o planeta vivenciará um dos 10 anos mais quentes já registrados.

Níveis mínimos de gelo marinho e um fevereiro quente e seco nos EUA

O relatório climático global de fevereiro do NCEI listou diversos "eventos climáticos e meteorológicos notáveis" que ocorreram durante o mês. Entre eles, a terceira menor extensão de gelo marinho já registrada para fevereiro e a décima menor extensão global de gelo marinho já registrada para fevereiro na história da Terra.

A América do Norte registrou o 15º fevereiro mais quente da história, com a terceira menor cobertura de neve para o mês nos últimos 60 anos.

Alguns dos fenômenos climáticos e meteorológicos mais notáveis de fevereiro.

A publicação do relatório climático global de fevereiro ocorreu logo após a publicação do relatório nacional do NCEI para o mesmo mês, há poucos dias.

O relatório destacou um último mês de inverno excepcionalmente quente e seco nos Estados Unidos, o 4º mais quente e o 5º mais seco já registrado. Arizona, Novo México e Colorado estiveram entre os sete estados que registraram um de seus dois meses de fevereiro mais quentes da história.