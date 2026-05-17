Frio e chuva: frente fria e intenso ar polar marcam o centro-sul nesta semana

Uma nova frente fria avança pelo Brasil e muda o tempo em parte do centro-sul do Brasil, com ar polar de forte intensidade trazendo frio rigoroso para várias localidades no Sul, Sudeste e do Centro-Oeste. Mais informações: Ar polar afeta o Brasil de Sul a Norte neste fim de semana; veja onde as temperaturas caem

Uma nova frente fria está em formação sobre o centro-sul do Brasil e já trouxe chuvas intensas e tempestades com granizo e rajadas de vento entre os estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo neste domingo (17).

Além disso, o ar polar já atua em boa parte do Sul do Brasil, com seu centro na Argentina. Assim, o sistema causa frio, mas ainda há o favorecimento do tempo nublado e com chuvas fraca ou chuvisco sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná.

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Esses dois sistemas, a frente fria e a massa de ar polar vão ditar as condições do tempo ao longo da semana em boa parte do Brasil. Confira a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Início de semana com avanço de frente fria e queda nas temperaturas

A frente fria continua avançando nesta segunda-feira (18) em direção ao Sudeste e ainda favorece a ocorrência de tempestades entre o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Na madrugada, há alerta para o norte e nordeste do Paraná, centro-sul e leste de São Paulo. Há previsão de chuva de fraca a moderada intensidade na região Central, Leste, Norte e Serra do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Porto Alegre. Em Santa Catarina, o tempo segue nublado e com possibilidade de chuvisco em todo o estado, principalmente nas áreas do leste.

Previsão de chuvas e nebulosidade para a madrugada da segunda-feira, 18 de maio.

No período da manhã, os alertas diminuem, mas ainda há risco de chuvas forte no leste de São Paulo, com maior risco para o litoral e região metropolitana da capital. Chuvas ainda ocorrem ainda com fraca intensidade no nordeste do Rio Grande do Sul e no leste do estado de Santa Catarina e do Paraná. No interior paulista, no norte do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, há previsão de muita nebulosidade, com possibilidade de chuva fraca e pontual.

Previsão de chuvas e nebulosidade para o fim da tarde da segunda-feira, 18 de maio.

A partir da tarde, as instabilidades voltam a ganhar intensidade e deixam em alerta para chuvas de moderada a forte intensidade no centro, norte e todo o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro, o sul e sudeste de Minas Gerais e a região entre o Mato grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o sul de Goiás. Na Região Sul, as chuvas continuam com fraca intensidade no centro e leste de Santa Catarina e no leste do Paraná.

Na terça-feira (19), a frente fria atua de forma mais costeira no Sudeste e aumenta o potencial de chuvas sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O tempo fica nublado e há previsão de chuvas de moderada a forte intensidade a partir da tarde, no centro-sul de Minas Gerais, na região do triângulo Mineiro entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, sem risco para a região da capital fluminense. Em São Paulo, o tempo fica nublado no norte, centro e leste, com chuvas fracas ou chuviscos nas regiões litorâneas.

Previsão de chuvas e nebulosidade para a tarde da terça-feira, 19 de maio.

Nas regiões Sul e Centro-Oeste, o tempo mais firme predomina na maioria das localidades, com tempo mais fechado no leste do Paraná, no norte de Santa Catarina, no norte do Mato Grosso do Sul, no centro-sul e noroeste do Mato Grosso do Sul. Chance de chuva fraca e pontual no período da tarde.

Em relação às temperaturas, devido ao avanço das massas de ar polar, as mínimas acontecem no fim de noite da segunda-feira (18). No entanto, a sensação de frio atingem boa parte do centro-sul do Brasil ao longo do dia, como em toda a Região Sul, o Mato Grosso do Sul e boa parte do Mato Grosso, e o estado de São Paulo. As máximas não passam dos 22°C, com temperaturas no período da tarde de 10 a 19°C na Região Sul, de 18 a 24°C em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, e de 22°C no Mato Grosso.

No fim de noite, o frio vem com tudo, com temperaturas abaixo dos 10°C em toda a Região Sul e já próximas dos 0°C nas regiões mais elevadas da Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Sudeste, as temperaturas mais baixas atingem os 15 e 16°C no oeste, sul e leste de São Paulo.

Temperaturas para o início da manhã da terça-feira, 19 de maio.

Na terça-feira (19), o frio continua ganhando força e as temperaturas amanhecem em patamares próximos dos 0°C em todo o Rio Grande do Sul até o oeste e região da Serra Catarinense, o que favorece a formação de geadas generalizadas. No Sudeste e no Centro-Oeste, há redução de 1 a 3°C nas temperaturas, nas pedras do interior. No leste de São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as temperaturas não caem tanto devido a manutenção do tempo nublado.

Frio e chuvas continuam no centro-sul no restante da semana

A massa de a r frio não consegue progredir e se mantém afetando toda a Região Sul, o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro, até a metade sul de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Além disso, os ventos de sul conseguem levar o ar mais frio até o oeste da Região Norte.

Assim, não há intensificação do frio e sim a manutenção com ligeiro enfraquecimento. De qualquer forma, serão dias frios, com temperaturas típicas do inverno para o Sul, o Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Previsão de chuvas e pressão para a tarde da quarta-feira, 20 de maio.

Além da continuidade do frio, a frente fria continua provocando chuvas no Sudeste. Na quarta-feira (20), há potencial de chuvas de até forte intensidade na região do Triângulo Mineiro, na porção central, sul e leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Na quinta-feira (21), o potencial de chuvas mais intensas diminui, mas o tempo nublado e chuvoso, com chuva fraca ao longo do dia é previsto para o leste de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo e para o centro, leste e sul de Minas Gerais. Na Região Sul, só há aumento da nebulosidade no Rio Grande do Sul.

Previsão de chuvas e pressão para o fim da tarde da sexta-feira, 22 de maio.

Na sexta-feira (22), uma nova mudança do tempo através de uma nova região de instabilidades que se forma sobre a Região Sul, o que traz de volta as chuvas de até forte intensidade em Santa Catarina, no Paraná, nas regiões de divisa com o Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo.