Fotossíntese no olho: a descoberta científica que pode dar fim ao olho seco

Estudo publicado na Cell testou nanopartículas derivadas de espinafre capazes de usar luz visível para produzir NADPH, reduzir radicais livres e aliviar sinais de olho seco em células, lágrimas humanas e modelos animais durante testes pré-clínicos controlados.

Cloroplasto com grana de tilacoides, estruturas membranosas que participam das reações luminosas da fotossíntese e inspiraram o uso de partículas vegetais em células de mamíferos. Crédito: Biophoto Associates

A luz que entra pelos olhos serve, antes de tudo, para enxergar. Mas um estudo publicado na revista Cell testou uma ideia incomum: usar parte da maquinaria fotossintética das plantas para ajudar células da superfície ocular a combater inflamação e estresse oxidativo.

A proposta ainda é experimental, mas chama atenção por transformar a luz visível em uma fonte local de energia química para tecidos de mamíferos.

O trabalho se concentrou na doença do olho seco, também chamada de ceratoconjuntivite seca, uma condição comum que provoca ardência, sensação de areia, vermelhidão e instabilidade do filme lacrimal. Em vez de apenas bloquear a inflamação, os pesquisadores buscaram reforçar o sistema antioxidante do olho com uma estrutura derivada de cloroplastos, capaz de produzir nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH) sob luz ambiente.

Como uma estrutura de planta foi parar no estudo do olho seco

Os cientistas extraíram de folhas de espinafre estruturas muito pequenas associadas aos tilacoides, as membranas internas dos cloroplastos onde ocorrem as reações luminosas da fotossíntese. Esse material foi reorganizado em nanopartículas chamadas LEAF, sigla em inglês para uma espécie de “fábrica” de NADPH ativada por luz.

Infografia mostra como nanopartículas derivadas de estruturas fotossintéticas podem usar luz visível para produzir NADPH, reduzir o estresse oxidativo e aliviar sinais inflamatórios associados ao olho seco em testes experimentais.

Na prática, a ideia não é fazer o olho produzir açúcar como uma folha. O objetivo é usar a parte luminosa da fotossíntese para gerar moléculas que ajudam a equilibrar o ambiente celular. No estudo, essas partículas foram avaliadas em células, amostras de lágrimas de pacientes e modelos animais.

O LEAF usa luz visível para produzir NADPH.

O NADPH ajuda sistemas antioxidantes a controlar radicais livres.

A redução do estresse oxidativo pode aliviar processos inflamatórios.

Por que o NADPH é tão importante para as células

O NADPH funciona como uma reserva de poder redutor. Em linguagem simples, ele ajuda a manter ativas defesas naturais contra moléculas instáveis, como espécies reativas de oxigênio. Quando há inflamação persistente, esse equilíbrio se perde: as células gastam mais antioxidantes, acumulam dano e passam a liberar sinais que alimentam ainda mais a inflamação.

"Transplanting light-dependent reactions for mammalian eye photosynthesis"



Read more in Cell: https://t.co/A0S3XXfjXZ



Xianguang Ding, Xiao Sun, Juan Ye, David Tai Leong & colleagues@cellcellpress pic.twitter.com/v3agGZBSQz — Cell Press (@CellPressNews) May 15, 2026

No olho seco, esse ciclo é especialmente importante porque a superfície ocular depende de uma lágrima estável e de um epitélio saudável. O estudo mostrou que, sob luz, o LEAF aumentou NADPH, reduziu marcadores de estresse oxidativo e diminuiu sinais inflamatórios em células relacionadas à córnea e ao sistema imune. Em lágrimas de pacientes, o tratamento experimental também reduziu moléculas oxidantes em testes fora do corpo.

Uma descoberta que amplia a fronteira entre plantas e animais

Em modelos animais de olho seco, as partículas ativadas por luz melhoraram sinais como dano na córnea, estabilidade do filme lacrimal e recuperação de células produtoras de muco. Os autores também compararam o efeito com tratamento já usado para olho seco e observaram melhora relevante nos grupos que receberam LEAF com exposição à luz.

Ainda assim, o achado não significa que uma nova terapia esteja pronta para chegar às farmácias. O estudo avaliou segurança pré-clínica e não observou sinais importantes de irritação ou toxicidade nos testes apresentados, mas ainda faltam etapas essenciais, como ensaios clínicos controlados em humanos, definição de dose, duração do efeito e resposta em diferentes tipos de olho seco.

Daqui para frente, a descoberta pode inspirar novas terapias movidas por luz para tecidos acessíveis à iluminação, especialmente onde inflamação e estresse oxidativo caminham juntos.

Referência da notícia

Transplanting light-dependent reactions for mammalian eye photosynthesis. 15 de maio, 2026. Xing, K., et. al.