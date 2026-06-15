Frente fria e ar polar dividem o Sudeste com chuva, sol e frio; veja a previsão

Uma frente fria e uma massa de ar polar vão manter o tempo instável no Sudeste, com chuva forte, risco de temporais, frio e geadas em parte de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, enquanto o restante da região segue com calor intenso e tempo seco. Mais informações: Frente fria avança e traz virada no tempo em 9 estados

A semana começou com chuvas e frio em parte da região Sudeste, como resultado da atuação de uma frente fria sobre São Paulo, Rio de Janeiro eo Espírito Santo. As chuvas trazem um pequeno risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Nesta segunda-feira (15), o INMET emitiu um aviso de perigo potencial para o Rio de Janeiro, Vale do Paraíba paulista, sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo devido à possibilidade de tempestades. Na terça-feira (16), o aviso se expande para o leste de Minas, norte do Rio de Janeiro e todo o Espírito Santo.

Ao longo dos próximos dias, o sistema se desloca em direção Norte, causando chuvas em outras regiões, como é possível observar no vídeo acima. Há risco de pancadas de até 50 mm por dia, ventos intensos de até 60 km/h, e não se descarta a possibilidade de queda de granizo. No entanto, o sistema não foi capaz de fazer o tempo mudar em todos os municípios.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da sexta-feira mostra quais regiões serão mais afetadas pela chuva essa semana, e quais registrarão tempo mais firme e seco.

É possível observar essa situação na imagem acima, que ilustra a possibilidade de acumulados de até 50 mm em São Paulo, Rio de Janeiro (especialmente região litorânea), Espírito Santo e extremo leste de Minas Gerais ao longo da semana, enquanto outra região - que inclui o Alto paranaíba, Noroeste e Norte de Minas Gerais - permanece com previsão de pouquíssima chuva nos próximos dias, e predomínio de tempo seco e ensolarado.

Temperaturas também dividem o Sudeste

Ao longo dos próximos dias, uma massa de ar polar também avançará pelo Sudeste, fazendo as temperaturas caírem de maneira expressiva em São Paulo, Minas Gerais (especialmente o Sul mineiro) e Rio de Janeiro. Na quinta-feira (18), grande parte de São Paulo estará registrando temperaturas mínimas abaixo dos 10°C.

Previsão de temperaturas mínimas na quinta-feira entre a madrugada e a manhã mostra que há risco de formação de geada em boa parte do Sudeste, especialmente no Sul de Minas.

Não se descarta a possibilidade de geadas pontuais em algumas regiões de maior altitude, especialmente nos arredores da Serra da Mantiqueira e em municípios paulistas como Campos de Jordão, além da Serra Fluminense e do Alto Caparaó.

Enquanto isso, a região de Minas Gerais menos afetada pelas chuvas - especialmente o Norte e Noroeste do Estado - continuará registrando temperaturas altas ao longo de toda a semana, com possibilidade de máximas de até 35°C durante a tarde, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas máximas na quarta-feira durante a tarde mostra valores de até 35°C no Norte de Minas Gerais, região pouco afetada pelas chuvas e pelo frio nos próximos dias.

Isso traz, efetivamente, uma “divisão meteorológica” para a região Sudeste: Enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais registram tempo frio e chuvoso, com temperaturas mínimas de até 4°C e 50 mm de chuva, outras regiões como o norte de Minas Gerais registram tempo predominantemente firme, seco e quente, com pouca chuva e temperaturas máximas de até 35°C.

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Tamanho contraste nas temperaturas e na chuva pode ocasionar transtornos e imprevistos em diversos municípios. Por isso, não ainda deixe de acompanhar as previsões de chuva e temperatura máxima e mínima específicas para o seu município. Assim você evita ser pego de surpresa pelo mau tempo.