Frente fria e ar frio atuam no Sudeste nesta quinta-feira, 9; saiba o que esperar

Frente fria continuará atuando em parte do Sudeste nesta quinta-feira, provocando chuvas intensas e tempestades. E na sua retaguarda, um ar mais frio começa a entrar na região, deixando as temperaturas amenas.

Frente fria ainda atuará no Sudeste do Brasil nesta quinta-feira, provocando chuvas fortes e temporais; e uma massa de ar mais frio começa a ingressar na região, trazendo um alívio nos próximos dias.

Uma frente fria já está mudando o tempo no Sudeste do Brasil nesta quarta-feira (8), aumentando as condições para chuvas fortes e tempestades na Região. E o sistema vai continuar atuando nesta quinta-feira (9), formando muitas instabilidades, principalmente entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

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Após a passagem desta frente fria pela Região, uma massa de ar polar começa a ingressar nesta quinta-feira (9), deixando as temperaturas mais amenas durante a tarde em algumas áreas, e com a manhã mais fresquinha. E esse refresco deve continuar nos próximos dias.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira (8) na região.

Frente fria ainda atuará no Sudeste na quinta-feira

O sistema frontal que já está afetando o tempo no Sudeste do Brasil vai continuar mantendo condições para chuvas fortes e temporais em parte da região na quinta-feira (9).

Durante a manhã, Sol entre muitas nuvens em São Paulo e variação de céu claro a poucas nuvens nos demais estados. Podem ocorrer alguns chuviscos bem isolados em áreas do Rio de Janeiro, do centro de Minas Gerais e do norte de São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quinta-feira (9) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da tarde desta quinta-feira (9) as instabilidades ganham força e são esperadas chuvas moderadas a fortes que podem ocorrer em forma de pancadas e com tempestades em todo o Rio de Janeiro, em grande parte de Minas Gerais (com exceção do norte) e no centro-sul do Espírito Santo, além de rajadas de vento moderadas especialmente na faixa litorânea carioca.

No estado de São Paulo as chuvas diminuem em relação ao dia anterior, mas ainda podem ocorrer pancadas mais fortes na região do Vale do Paraíba Paulista e chuvas fracas e isoladas no norte, no noroeste e leste.

Aviso de perigo para quinta-feira (8): chuvas pontuais de até 100 mm, rajadas de vento moderadas e riscos de cortes de energia elétrica, de queda de galhos e estruturas, e de alagamentos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo, no Vale do Paraíba Paulista e região Macro Metropolitana Paulista.

À noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas isoladas no Rio de Janeiro e, especialmente, em áreas do norte e do leste mineiro e no Espírito Santo.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (9) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com risco de tempestades.

A tendência é de que o tempo volte a ficar mais firme no Sudeste no próximo fim de semana, com chuvas mais significativas apenas no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Ar frio começa a ingressar no Sudeste nesta quinta-feira

Uma massa de ar polar começa a ingressar na região nesta quinta-feira (9) e deve atuar, pelo menos, até o fim de semana, trazendo um ar mais frio e mantendo as temperaturas mais amenas durante as tardes e as noites/manhãs mais frescas.

É importante destacar que não será um frio intenso, mas sim, um leve refresco para a região.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para a manhã (6h) de quinta-feira (9), segundo o modelo europeu ECMWF.

As temperaturas durante a manhã e a noite de quinta-feira (9) não passam dos 21°C em São Paulo, na Região Serrana do Rio de Janeiro e em grande parte de Minas Gerais. As mínimas variam de 15°C a 17°C na sub-região de Itapetininga em São Paulo e em áreas do sul e do centro de Minas Gerais (tons verdes no mapa acima).

As regiões que sentirão as temperaturas mais amenas à tarde são o sul de Minas Gerais e o Vale do Paraíba Paulista, onde as temperaturas não passam dos 25°C; e a Região Serrana do Rio de Janeiro, onde as máximas variam entre 17°C e 21°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a tarde (15h) de quinta-feira (9), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nas capitais, as temperaturas mínimas e máximas nesta quinta-feira (9) serão de: São Paulo: 18°C/26°C; Rio de Janeiro: 23°C/29°C; Belo Horizonte: 18°C/28°C; e Vitória: 23°C/33°C.