Frente fria chega ao Sudeste nesta quarta, 8; saiba o que esperar

Ciclone e frente fria se formam ao longo desta terça-feira no Sul do Brasil. O sistema frontal avançará para o Sudeste na quarta-feira, aumentando as instabilidades nos próximos dias. Veja o que esperar do tempo na região. Mais previsão: Ciclone se forma nas próximas horas: alertas de tempestades e ventos intensos

Um ciclone extratropical e uma frente fria se organizaram nesta terça-feira (7) sobre o continente, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, mudando o tempo por lá. O centro de baixa pressão vai se deslocar para o oceano Atlântico nos próximos dias, porém, a sua frente fria associada vai avançar para o Sudeste do Brasil a partir desta quarta feira (8), aumentando as condições para chuvas fortes e tempestades na região.

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O sistema frontal deve influenciar diretamente o tempo no Sudeste até a sexta-feira (10), trazendo também rajadas de vento de moderada a forte intensidade, em torno de 60 km/h e pontualmente acima disso, e chance de queda de granizo pontual, especialmente no estado paulista e no sul mineiro.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Frente fria deixa chuvas intensas e temporais no Sudeste nos próximos dias

A manhã da quarta-feira (8) começa com tempo firme e Sol entre algumas nuvens em todo o Sudeste. Porém, ao decorrer da tarde, o sistema frontal se aproxima da região e passa a influenciar o tempo, aumentando as instabilidades.

Há riscos de alagamentos pontuais, cortes de energia elétrica e queda de árvores e estruturas em São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8).

Assim, são esperadas pancadas de chuva localmente fortes e tempestades em todo o território de São Paulo, na porção sul de Minas Gerais e no extremo sul do Rio de Janeiro. Não se descartam rajadas de vento moderadas em torno dos 60 km/h (e pontualmente até acima disso) e chance de queda de granizo isolado. À noite, ainda podem ocorrer pancadas isoladas no centro-sul de Minas Gerais.

As demais áreas mineiras e cariocas e o Espírito Santo terão tempo mais firme com variação de nuvens ao longo do dia.

Previsão de densidade de raios para a quarta-feira (8) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF., mostrando as áreas com risco de tempestades.

Na quinta-feira (9), com o deslocamento da frente fria mais para o norte, o sistema estará próximo à costa do Rio de Janeiro e, por isso, passa a afetar o tempo mais no estado carioca, em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Entre a tarde e o início da noite, estão previstas fortes pancadas de chuva e tempestades em todo o Rio de Janeiro, em grande parte de Minas Gerais (com exceção do norte) e no centro-sul do Espírito Santo, além de rajadas de vento moderadas na faixa litorânea carioca. No estado de São Paulo as chuvas diminuem, mas ainda podem ocorrer pancadas de chuva isoladas no norte e no noroeste.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade a quinta-feira (9) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na sexta-feira (10) a frente fria estará mais próxima do litoral sul da Bahia e perde influência sobre o Sudeste. Contudo, áreas de baixa pressão ainda vão favorecer a formação de instabilidades na região a partir da tarde, embora pela manhã já possam ocorrer chuvas em áreas litorâneas.

Ao longo da tarde, são esperadas chuvas mais irregulares e de intensidade fraca a moderada, mas que podem ocorrer em forma de pancadas rápidas e com trovoadas, no nordeste, leste e sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no Vale do Paraíba paulista e norte de São Paulo.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (7) e a noite (21h) de sexta-feira (10), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de chuva entre hoje (7) e a noite de sexta-feira (10) não serão expressivos, como podemos observar no mapa acima, variando entre 20 mm e 50 mm no Espírito Santo, no sul e leste de Minas Gerais e em boa parte de São Paulo e do Rio de Janeiro (tons lilás e rosa). Nas demais áreas, os volumes ficam abaixo dos 15 mm (tons azuis).