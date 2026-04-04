Frente fria, ar frio e chuvas pelo Brasil; confira a previsão para o domingo de Páscoa
O feriado da Páscoa será marcado pela presença de nuvens carregadas pelo Brasil, além de ar frio deixando as temperaturas amenas em áreas pontuais
Neste Sábado de Aleluia (4), o dia terá cara de verão, com manhãs em que o sol aparece em boa parte do Brasil e, durante a tarde, a presença de instabilidades favorece a formação de nuvens carregadas. Além disso, as chuvas podem ter potencial para gerar problemas pontuais, devido à sua intensidade moderada a forte.
Neste final de semana, duas frentes frias vão atuar sobre o país e provocar algumas mudanças no padrão do tempo observado nos últimos dias, que foram marcados por maior estabilidade, principalmente no Rio Grande do Sul.
O primeiro domingo de abril será marcado pelas comemorações da Páscoa, mas como fica o tempo na sua região? Na sua cidade? A seguir, trazemos as informações da previsão para este domingo (5).
Frente fria, ar frio e chuvas marcam feriado da Páscoa
O Domingo de Páscoa (5), um dos feriados mais importantes para os religiosos, será marcado pela presença de frente fria, chuva e também de ar frio sobre o Brasil. Ainda na madrugada, pancadas de chuva são previstas para áreas do Amazonas, Pará, norte do Mato Grosso, região metropolitana de Salvador (BA) e leste do Rio Grande do Sul.
Nas demais áreas do país, a previsão é de tempo parcialmente nublado e, durante o amanhecer, há possibilidade de nevoeiros em diversas regiões. Ao longo da manhã, a previsão de chuvas diminui sobre as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil, mas no litoral norte do Nordeste há previsão de chuvas intensas no final da manhã.
Ao longo da tarde, a presença de uma frente fria sobre o oceano auxilia na formação de um fraco corredor de umidade, vindo do Norte em direção ao Sudeste do Brasil. Com isso, as instabilidades estão previstas para a tarde em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, leste de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Nessas regiões, as chuvas terão intensidades variadas, mas, de forma pontual, há riscos de chuvas fortes, com alertas para alagamentos e formação de enxurradas. Sobre a Região Sul, as chuvas ficam concentradas na porção leste, com intensidade moderada.
A tarde do Nordeste será marcada por chuvas, afetando o sudeste e leste da Bahia, incluindo a capital Salvador. Contudo, os alertas são maiores para o litoral norte, na faixa entre Natal e São Luís, com riscos de chuvas intensas e tempestades. O Norte do Brasil terá chuvas concentradas em duas áreas principais.
A primeira área fica na região próxima a Belém, com previsão de chuva intensa, e a segunda se estende pela faixa entre Acre, sul do Amazonas e Rondônia, também com riscos de chuvas fortes e transtornos.
Ar frio deixa Páscoa com temperaturas amenas
O calor dará uma trégua em alguns pontos do Sul do Brasil. Após dias com temperaturas próximas de 37°C, o ar frio irá avançar sobre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, deixando a Páscoa com temperaturas mais baixas.
O amanhecer terá cara de inverno, com temperatura mínima de até 13°C no sul do Rio Grande do Sul, enquanto na porção central e leste as temperaturas variam entre 15°C e 20°C. Em Santa Catarina, o friozinho aparece na região da Serra, com os termômetros variando entre 14°C e 17°C.
Mas é durante a tarde que o frio realmente será sentido. A temperatura máxima não deve superar 22°C no extremo sul gaúcho, e em Porto Alegre (RS) a máxima será de 23°C. Na Serra Gaúcha, o frio ainda persiste, com 18°C em Caxias do Sul e 17°C em Canela. O mesmo cenário é previsto para a Serra Catarinense.
O frio deste domingo (5) ficará mais concentrado no centro-leste do Rio Grande do Sul. Já na porção oeste e noroeste do estado gaúcho, em Santa Catarina e em boa parte do Paraná, o calor ainda estará presente, e de forma bem intensa.
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