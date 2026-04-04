Frente fria, ar frio e chuvas pelo Brasil; confira a previsão para o domingo de Páscoa

O feriado da Páscoa será marcado pela presença de nuvens carregadas pelo Brasil, além de ar frio deixando as temperaturas amenas em áreas pontuais Veja também: Formação de ciclone aumentou o risco de tempestades severas na próxima semana

Neste Sábado de Aleluia (4), o dia terá cara de verão, com manhãs em que o sol aparece em boa parte do Brasil e, durante a tarde, a presença de instabilidades favorece a formação de nuvens carregadas. Além disso, as chuvas podem ter potencial para gerar problemas pontuais, devido à sua intensidade moderada a forte.

Neste final de semana, duas frentes frias vão atuar sobre o país e provocar algumas mudanças no padrão do tempo observado nos últimos dias, que foram marcados por maior estabilidade, principalmente no Rio Grande do Sul.

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O primeiro domingo de abril será marcado pelas comemorações da Páscoa, mas como fica o tempo na sua região? Na sua cidade? A seguir, trazemos as informações da previsão para este domingo (5).

Frente fria, ar frio e chuvas marcam feriado da Páscoa

O Domingo de Páscoa (5), um dos feriados mais importantes para os religiosos, será marcado pela presença de frente fria, chuva e também de ar frio sobre o Brasil. Ainda na madrugada, pancadas de chuva são previstas para áreas do Amazonas, Pará, norte do Mato Grosso, região metropolitana de Salvador (BA) e leste do Rio Grande do Sul.

Chuva e nebulosidade prevista para a tarde deste Domingo de Páscoa (5).

Nas demais áreas do país, a previsão é de tempo parcialmente nublado e, durante o amanhecer, há possibilidade de nevoeiros em diversas regiões. Ao longo da manhã, a previsão de chuvas diminui sobre as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil, mas no litoral norte do Nordeste há previsão de chuvas intensas no final da manhã.

Ao longo da tarde, a presença de uma frente fria sobre o oceano auxilia na formação de um fraco corredor de umidade, vindo do Norte em direção ao Sudeste do Brasil. Com isso, as instabilidades estão previstas para a tarde em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, leste de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Mapa de probabilidade de chuva ao longo da tarde deste domingo (5).

Nessas regiões, as chuvas terão intensidades variadas, mas, de forma pontual, há riscos de chuvas fortes, com alertas para alagamentos e formação de enxurradas. Sobre a Região Sul, as chuvas ficam concentradas na porção leste, com intensidade moderada.

A tarde do Nordeste será marcada por chuvas, afetando o sudeste e leste da Bahia, incluindo a capital Salvador. Contudo, os alertas são maiores para o litoral norte, na faixa entre Natal e São Luís, com riscos de chuvas intensas e tempestades. O Norte do Brasil terá chuvas concentradas em duas áreas principais.

Água precipitável para a tarde deste domingo (5), de acordo com o modelo ECMWF.

A primeira área fica na região próxima a Belém, com previsão de chuva intensa, e a segunda se estende pela faixa entre Acre, sul do Amazonas e Rondônia, também com riscos de chuvas fortes e transtornos.

Ar frio deixa Páscoa com temperaturas amenas

O calor dará uma trégua em alguns pontos do Sul do Brasil. Após dias com temperaturas próximas de 37°C, o ar frio irá avançar sobre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, deixando a Páscoa com temperaturas mais baixas.

Temperatura prevista para a tarde de domingo (5).

O amanhecer terá cara de inverno, com temperatura mínima de até 13°C no sul do Rio Grande do Sul, enquanto na porção central e leste as temperaturas variam entre 15°C e 20°C. Em Santa Catarina, o friozinho aparece na região da Serra, com os termômetros variando entre 14°C e 17°C.

Mas é durante a tarde que o frio realmente será sentido. A temperatura máxima não deve superar 22°C no extremo sul gaúcho, e em Porto Alegre (RS) a máxima será de 23°C. Na Serra Gaúcha, o frio ainda persiste, com 18°C em Caxias do Sul e 17°C em Canela. O mesmo cenário é previsto para a Serra Catarinense.

Previsão da anomalia de temperatura em 850 hPa. Mapa mostra oa avanço do ar frio sobre o RS e parte de SC.

O frio deste domingo (5) ficará mais concentrado no centro-leste do Rio Grande do Sul. Já na porção oeste e noroeste do estado gaúcho, em Santa Catarina e em boa parte do Paraná, o calor ainda estará presente, e de forma bem intensa.