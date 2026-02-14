Como será o clima na segunda quinzena de fevereiro

A previsão para a segunda quinzena indica contraste maior entre regiões secas e chuvosas e temperaturas acima da média no Carnaval. Além disso, um novo episódio de ZCAS pode se formar no fim do mês.

Confira o que diz a previsão de anomalias semanais de chuva e temperatura do modelo ECMWF.

O mês de fevereiro tem sido de precipitação acima da média entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), e também no litoral do Nordeste. Já nas regiões Norte e Sul, anomalias negativas vêm predominando.

Este padrão também se reflete nas temperaturas máximas, que estão abaixo da média nas áreas chuvosas, uma vez que a nebulosidade reflete radiação e não deixa as temperaturas subirem tanto, e acima da média nas demais.

Anomalia de precipitação (mm, à esquerda) e de temperatura máxima (°C, à direita) entre 1 e 10 de fevereiro. Créditos: CPTEC/INPE.

Será que este padrão irá se manter até o final do mês? Confira a seguir o que indica a previsão do modelo de confiança da Meteored, o ECMWF, para a segunda quinzena de fevereiro.

Anomalias de precipitação

A previsão de anomalia semanal de precipitação indica que a semana entre 16 e 23 de fevereiro será de chuvas ligeiramente acima da média em uma área que abrange desde a faixa leste de Santa Catarina e Paraná, passando pelo Sudeste e o interior do Nordeste, além do extremo oeste do Rio Grande do Sul. Na Região Norte, anomalias negativas predominam, enquanto nas demais áreas, a chuva deve ser dentro da média.

Previsão semanal de anomalia de precipitação de acordo com o ECMWF para a segunda quinzena de fevereiro. Créditos: Adaptado de ECMWF.

Já entre 23 de fevereiro e 2 de março, o contraste entre regiões chuvosas e secas aumenta. O padrão de chuvas até 90 mm acima da média entre o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste indica que um novo episódio de ZCAS pode se formar. Nas regiões Sul e Norte, chuvas abaixo da média devem predominar, com anomalias de até 60 mm na Amazônia.

Anomalias de temperatura

O padrão de temperatura média previsto para a semana 16 e 23 de fevereiro indica que as temperaturas devem ser acima da média em praticamente todo o país. Na maior parte do país, as temperaturas devem ficar até 3°C acima da média, com anomalias de até 6°C acima da média em uma pequena área no norte de Minas Gerais.

Previsão semanal de anomalia de temperatura de acordo com o ECMWF para a segunda quinzena de fevereiro. Créditos: Adaptado de ECMWF.

Na última semana do mês, entre 23 de fevereiro e 2 de março, as anomalias positivas de temperatura perdem força e abrangência. Estão previstas temperaturas entre a média e abaixo da média em grande parte do país, especialmente entre o Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste, associado com as chuvas acima da média sobre essa região. No Nordeste, Norte e parte da região Sul, as temperaturas previstas devem ser cerca de 1°C acima da média.

Aqui é importante reforçar que estes produtos (previsão semanal de anomalia) são atualizados diariamente pelo ECMWF, ao assimilar dados observados e refazer os cálculos. Desta forma, é importante continuar monitorando e acompanhando as atualizações.