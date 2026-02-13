200 mm em 48 horas, chuvas e tempestades por todo o Carnaval na Região Sul; confira as áreas em risco

Previsões indicam chuvas intensas sobre a região Sul ao longo de todo o carnaval, com acumulados severos que podem ocasionar alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

Previsão de probabilidade de chuva neste sábado na região Sul mostra que há risco de tempestades severas no norte de RS, em SC e em grande parte do PR, causando diversos transtornos.

Previsões indicam que o final de semana e todo feriado de carnaval serão marcados por chuvas intensas na região Sul, o que pode dificultar os planos de comemoração em todos os estados.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de grande perigo já entre essa sexta-feira (13) e o sábado (14). Há risco de volumes de chuva que podem chegar a até 220 mm entre a região de Florianópolis e o litoral sul do Paraná. Essa situação traz grandes riscos de alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas em grande parte dos litorais catarinenses e paranaenses.

Além disso, uma grande parte de Santa Catarina e do Paraná além das regiões litorâneas registrará chuvas intensas, com acumulados de até 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km/h, além de queda de granizo. Isso pode também ocasionar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, e queda de árvores.

Carnaval com tempestades fortes na região Sul

Neste sábado (14) durante a tarde, chuvas intensas continuarão se formando na região que já está sendo afetada pelas tempestades nesta sexta-feira (13). Os acumulados totais na região de Florianópolis podem chegar perto dos 220 mm em menos de 48h, como podemos notar na imagem a seguir.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo mostra muita chuva se formando entre o RS, SC e PR, com grandes acumulados esperados para a região de Florianópolis.

Ao todo, as regiões mais afetadas pela chuva serão:

Rio Grande do Sul : Noroeste e Nordeste rio-grandenses, centro oriental e ocidental e pancadas isoladas na região metropolitana de Porto Alegre;

: Noroeste e Nordeste rio-grandenses, centro oriental e ocidental e pancadas isoladas na região metropolitana de Porto Alegre; Santa Catarina : Todo o estado, com os maiores acumulados na região de Florianópolis e no litoral norte do estado;

: Todo o estado, com os maiores acumulados na região de Florianópolis e no litoral norte do estado; Paraná: Todo o estado, embora o Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro paranaenses registrem menos chuva do que o restante do estado.

No domingo (15), chuvas continuam atingindo Santa Catarina, mas deixam de atuar sobre o Paraná, que registrará tempo mais firme e seco. Por outro lado, as chuvas se deslocarão para o Rio Grande do Sul, que passa a registrar pancadas de chuva ao longo de todo o território.

Previsão de probabilidade de chuvas no domingo durante a tarde ilustra que chuvas ainda podem continuar se formando em SS, mas as tempestades mais intensas ocorrerão no RS.

Isso ocorre conforme um ciclone se configura sobre o território gaúcho. Na segunda-feira (16), o sistema estará formado, com centro na altura do Rio Grande do Sul e do Uruguai, como é possível observar na imagem abaixo.

Também é possível notar, nesta imagem, que as chuvas durante a segunda de carnaval continuam se concentrando entre grande parte do Rio Grande do Sul (embora o sudeste do estado seja menos afetado) e também sobre praticamente todo o território de Santa Catarina.

Previsão de ventos, nebulosidade e chuva na segunda-feira durante a tarde mostra muita chuva se formando entre o RS e SC, além de um ciclone se configurando sobre o Oceano Atlântico.

Na terça-feira (17), para fechar o feriado de Carnaval, pancadas de chuva localizadas se formarão em praticamente toda a região Sul, inclusive no Paraná. Essas pancadas podem atingir as capitais Florianópolis e Curitiba, embora o tempo em Porto Alegre permaneça majoritariamente firme.

Como as tempestades começam a assumir um caráter mais localizado e esparço ao longo do dia, alguns municípios da região Sul podem registrar tempo mais firme durante a terça-feira do feriado.

Previsão de chuvas na terça-feira durante a tarde mostra que pancadas de chuva localizadas podem se formar em praticamente toda a região Sul no último dia do feriadão de carnaval.

Depois disso, gradualmente, a chuva deixará de atuar sobre a região. Na quarta-feira (18) o tempo volta a ficar firme e ensolarado em praticamente toda a região Sul, com baixíssima possibilidade de chuva. Infelizmente, o retorno do sol virá justamente após o final do feriadão de carnaval.