200 mm em 48 horas, chuvas e tempestades por todo o Carnaval na Região Sul; confira as áreas em risco
Previsões indicam chuvas intensas sobre a região Sul ao longo de todo o carnaval, com acumulados severos que podem ocasionar alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.
- Mais informações: Sábado de Carnaval com 21 estados sob alerta de chuvas intensas
Previsões indicam que o final de semana e todo feriado de carnaval serão marcados por chuvas intensas na região Sul, o que pode dificultar os planos de comemoração em todos os estados.
Além disso, uma grande parte de Santa Catarina e do Paraná além das regiões litorâneas registrará chuvas intensas, com acumulados de até 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km/h, além de queda de granizo. Isso pode também ocasionar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, e queda de árvores.
Carnaval com tempestades fortes na região Sul
Neste sábado (14) durante a tarde, chuvas intensas continuarão se formando na região que já está sendo afetada pelas tempestades nesta sexta-feira (13). Os acumulados totais na região de Florianópolis podem chegar perto dos 220 mm em menos de 48h, como podemos notar na imagem a seguir.
Ao todo, as regiões mais afetadas pela chuva serão:
- Rio Grande do Sul: Noroeste e Nordeste rio-grandenses, centro oriental e ocidental e pancadas isoladas na região metropolitana de Porto Alegre;
- Santa Catarina: Todo o estado, com os maiores acumulados na região de Florianópolis e no litoral norte do estado;
- Paraná: Todo o estado, embora o Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro paranaenses registrem menos chuva do que o restante do estado.
No domingo (15), chuvas continuam atingindo Santa Catarina, mas deixam de atuar sobre o Paraná, que registrará tempo mais firme e seco. Por outro lado, as chuvas se deslocarão para o Rio Grande do Sul, que passa a registrar pancadas de chuva ao longo de todo o território.
Isso ocorre conforme um ciclone se configura sobre o território gaúcho. Na segunda-feira (16), o sistema estará formado, com centro na altura do Rio Grande do Sul e do Uruguai, como é possível observar na imagem abaixo.
Também é possível notar, nesta imagem, que as chuvas durante a segunda de carnaval continuam se concentrando entre grande parte do Rio Grande do Sul (embora o sudeste do estado seja menos afetado) e também sobre praticamente todo o território de Santa Catarina.
Na terça-feira (17), para fechar o feriado de Carnaval, pancadas de chuva localizadas se formarão em praticamente toda a região Sul, inclusive no Paraná. Essas pancadas podem atingir as capitais Florianópolis e Curitiba, embora o tempo em Porto Alegre permaneça majoritariamente firme.
Como as tempestades começam a assumir um caráter mais localizado e esparço ao longo do dia, alguns municípios da região Sul podem registrar tempo mais firme durante a terça-feira do feriado.
Depois disso, gradualmente, a chuva deixará de atuar sobre a região. Na quarta-feira (18) o tempo volta a ficar firme e ensolarado em praticamente toda a região Sul, com baixíssima possibilidade de chuva. Infelizmente, o retorno do sol virá justamente após o final do feriadão de carnaval.