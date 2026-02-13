Os 10 carnavais mais icônicos do mundo para visitar e curtir pelo menos uma vez na vida

Uma das celebrações mais universais do planeta: não perca esta lista que abrange desde desfiles monumentais no Brasil a rituais andinos no norte da Argentina, passando por máscaras venezianas e grupos caribenhos.

Do Rio de Janeiro a Montevidéu: Os 10 carnavais mais icônicos do mundo para vivenciar e curtir pelo menos uma vez na vida.

O Carnaval é uma das celebrações mais universais do planeta: uma pausa no calendário em que a música, os trajes e a celebração coletiva transformam cidades inteiras.

Dos desfiles monumentais no Brasil aos rituais andinos no norte da Argentina, passando pelas máscaras venezianas, grupos caribenhos e bandas de rua do Rio da Prata, cada destino vivencia o carnaval com sua própria identidade.

Coincide também com uma das épocas mais aguardadas do ano para viagens, celebrações e para escapar da rotina diária. Nos últimos anos, cada vez mais viajantes procuram participar de festivais populares que, além de atraírem multidões, possuem imenso valor cultural e patrimonial.

Celebrações onde música, tradição e uma forte identidade local se unem, independentemente do canto do mundo em que acontecem: abaixo, uma seleção dos carnavais mais emblemáticos do mundo, escolhidos por sua história, dimensão ou impacto cultural.

1. Carnaval do Rio de Janeiro, Brasil

O carnaval mais icônico do planeta é feito no Brasil: desfiles gigantes no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, escolas de samba, festas de rua e uma energia incomparável enche a Cidade Maravilhosa durante o mês de fevereiro.

O samba é o elemento central: o Carnaval mescla raízes africanas, indígenas e europeias, servindo como uma poderosa expressão da identidade cultural brasileira. Além da música, os figurinos, o cenário e o trabalho comunitário realizado pelas escolas de samba durante todo o ano também são destaques.

A cada ano, reúne milhões de pessoas entre desfiles oficiais e festas de rua, razão pela qual se tornou um dos eventos culturais mais emblemáticos do Brasil e um dos eventos turísticos mais importantes da América Latina.

Carnaval do Rio de Janeiro.

Embora as celebrações no Rio de Janeiro durem vários dias - finalizando na terça-feira de Carnaval, antes do início da Quaresma - é comum sentir o clima festivo por muitas semanas.

2. Carnaval de Veneza, Itália

Máscaras tradicionais, trajes barrocos e eventos em palácios históricos ao longo dos canais fazem do Carnaval de Veneza uma das celebrações mais elegantes e fotogênicas do mundo.

Ao contrário dos carnavais grandiosos e musicais da América Latina, aqui o foco está nas máscaras, nos trajes históricos e na atmosfera teatral que transforma a cidade em um palco do século 18.

Carnaval de Veneza, na Itália.

Suas origens remontam à Idade Média: as máscaras foram implementadas porque permitiam apagar as diferenças sociais, possibilitando que nobres e plebeus se misturassem em festas e bailes sem revelar suas identidades. Hoje, ela mantém esse espírito de mistério e estética barroca.

Um dos carnavais para se apreciar pelo menos uma vez na vida: Veneza já é espetacular sem o carnaval e não é preciso muita imaginação para descobrir o quão atraente ela pode ficar durante essa data.

O "Voo do Anjo" na Praça de São Marcos marca o início oficial das festividades. Em seguida, diversos desfiles e apresentações tomam conta das praças e canais da cidade. Durante o Carnaval, há tanto festas suntuosas em palácios históricos e experiências exclusivas, quanto eventos mais acessíveis ao público em geral.

3. Carnaval de Oruro, Bolívia

É um dos carnavais mais antigos da América Latina, também reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Carnaval de Oruro, na Bolívia.

Diferentemente de outros carnavais mais festivos, o Oruro possui um forte componente religioso e ritualístico, tornando-se uma experiência intensa e profundamente cultural, mais ritualística do que turística, que revela a riqueza simbólica do mundo andino.

A sua celebração destaca eventos de especial importância, como a Diablada, a sua dança mais emblemática que representa a luta entre o bem e o mal com máscaras de demônios, anjos e figuras mitológicas, e as danças andinas com forte raiz religiosa.

Esta edição única acontece entre fevereiro e março, de acordo com o calendário litúrgico, embora o momento central seja o sábado de peregrinação, quando milhares de dançarinos percorrem a cidade até o Santuário da Virgem de Socavón.

4. Carnaval de Jujuy, Argentina

Na Argentina, o Carnaval de Jujuy é uma das celebrações mais autênticas e simbólicas, combinando rituais indígenas, tradições coloniais e expressões populares. Oferendas à Pachamama (Mãe Terra) com comida, bebida e folhas de coca são essenciais para a programação do evento.

É vivido com particular intensidade na Quebrada de Humahuaca -Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Maimará e Uquía- e combina tradições ancestrais andinas com festividades populares.

Neste carnaval, o protagonista simbólico é o diabo carnavalesco, que representa a festa, o excesso e a liberdade temporária antes do tempo de reflexão.

Carnaval de Jujuy, na Argentina.

As celebrações se estendem por vários dias e até semanas, com rituais muito marcantes: Quinta-feira das madrinhas; desenterramento do diabo (início do carnaval); Terça-feira do chaya; e enterro do diabo (encerramento).

Outra das festas mais representativas do país é La Chaya, o tradicional Carnaval de La Rioja, uma celebração que também homenageia a terra, a colheita e a identidade local. De 13 a 15 de fevereiro, a cidade se enche de música folclórica e encontros populares que celebram a terra, a colheita e a identidade local. Nesses dias, moradores e visitantes compartilham as festividades ao ritmo das zambas e chacareras.

5. Carnaval de Olinda, Brasil

Também no Brasil, o Carnaval de Olinda transforma a cidade em um grande palco a céu aberto, onde grupos, bandas e os tradicionais bonecos gigantes desfilam pelas ruas.

Carnaval de Olinda, no Brasil.

Realizado no estado de Pernambuco, este é um dos carnavais mais tradicionais e vibrantes do país. Diferentemente do carnaval do Rio de Janeiro, aqui não há sambódromo: tudo acontece nas ruas de paralelepípedos do centro histórico.

Em Olinda, as festividades são festas de rua, populares e diurnas, com forte espírito comunitário e identidade cultural típica do Nordeste brasileiro. A música principal não é o samba, mas o frevo, que é mais rápido e energético.

Este ano, a celebração acontecerá de 13 a 18 de fevereiro, com festividades começando cedo e continuando ao longo do dia, convidando moradores locais e visitantes a participarem da festa.

6. Carnaval de Barranquilla, Colômbia

Na Colômbia, o Carnaval de Barranquilla é uma das celebrações culturais mais importantes da região e é reconhecido pela UNESCO. É um carnaval profundamente caribenho que mescla tradições africanas, indígenas e espanholas em uma celebração grandiosa, musical e repleta de simbolismo.

A cada ano, o calendário inclui momentos-chave como: a Leitura da Proclamação (abertura simbólica); a Guacherna (desfile noturno); a Batalha das Flores (evento principal); o Grande Desfile; e o Enterro de Joselito Carnaval (encerramento).

Carnaval de Barranquilla, na Colômbia.

De 14 a 17 de fevereiro, a cidade se transforma com desfiles, música e danças que refletem a diversidade e o espírito festivo do país. Eventos icônicos como a Batalha das Flores e uma programação repleta de atividades convidam os viajantes a vivenciar o Carnaval de perto, em cada canto da cidade.

7. Carnaval de Veracruz, México

No México, o Carnaval de Veracruz oferece uma experiência onde a festa se mistura com o mar, a música e a culinária local.

Carnaval de Veracruz, no México.

Conhecido como "o carnaval mais feliz do mundo", ele combina desfiles grandiosos, música tropical e uma atmosfera festiva que se estende por todo o porto: o calçadão, as praias e o centro histórico servem de palco para a celebração.

Grupos carnavalescos, desfiles e apresentações musicais fazem parte de uma celebração alegre e descontraída, ideal para quem busca combinar relaxamento e diversão.

O Carnaval de Veracruz começa oficialmente com a "Queima do Mau Humor", um ato simbólico em que um personagem ou figura representando as energias negativas ou os problemas do ano é queimado.

Energia caribenha, forte conexão com o público e uma mistura de tradição e celebração contemporânea: em 2026, o Carnaval de Veracruz será comemorado de 10 a 18 de fevereiro, com vários dias de festividades ao longo da costa.

8. Mardi Gras en Nova Orleans, Estados Unidos

O Mardi Gras de Nova Orleans é um dos carnavais mais famosos do mundo e o mais icônico dos Estados Unidos. Ele combina as heranças francesa, africana e crioula em uma celebração grandiosa de desfiles, música e festas de rua que termina na terça-feira de Carnaval.

Carnaval de Mardi Gras, em Nova Orleans (EUA).

O que ver neste Carnaval? Carros alegóricos, colares de contas, jazz e celebrações que misturam a tradição francesa com a cultura americana. Durante as festividades, a multidão grita "Joga alguma coisa pra mim, senhor!" para receber colares, brinquedos ou lembrancinhas atirados dos carros alegóricos: é um dos símbolos mais reconhecidos do Mardi Gras.

Menos coreografado que o Rio ou Veneza, destaca-se pela sua energia de rua, musical e cultural, e pela sua história profundamente ligada à identidade da cidade.

A temporada do Mardi Gras começa em 6 de janeiro – Dia de Reis – e se intensifica nas duas semanas que antecedem a Terça-feira Gorda, entre fevereiro e março. O dia principal é a 'Fat Tuesday', ou Terça-feira Gorda, pouco antes da Quaresma.

9. Carnaval de Colonia, Alemanha

Os habitantes de Colonia são conhecidos por serem extrovertidos e sociáveis, mesmo fora do Carnaval. No entanto, durante a época do Carnaval, eles se entregam completamente: o desfile da segunda-feira de Carnaval já registrou 1,5 milhão de visitantes. É o maior e mais antigo desfile de toda a Alemanha.

Conhecida como a “quinta estação do ano” na região de Rin, caracteriza-se pelo seu humor satírico, trajes criativos e desfiles grandiosos.

Os "Jecken" partem de quatro praças em direção ao Alter Markt, onde às 18h00 começa um animado programa de Carnaval com muita música e o Triunvirato.

Carnaval de Colonia, na Alemanha.

Além dos grupos de pedestres fantasiados, bandas marciais e cavaleiros, o desfile também inclui carros alegóricos extravagantes que se estendem por cerca de oito quilômetros com figuras caricaturais que geralmente satirizam políticos e figuras públicas.

10. Carnaval de Montevidéu, Uruguai

É o carnaval mais longo do mundo: em Montevidéu, capital do Uruguai, a festa dura mais de um mês. Lá, esse evento vibrante atrai multidões que vêm para curtir as murgas (bandas de rua), o candombe (um tipo de percussão) e a forte identidade cultural do Rio da Prata.

Começa no final de janeiro e continua durante todo o mês de fevereiro e até março. Os destaques da festa incluem: o desfile de abertura na Avenida 18 de Julio; as Llamadas (desfiles de candombe); os palcos nos bairros ao longo do mês; e o concurso oficial de grupos carnavalescos.

Carnaval de Montevidéu, no Uruguai.

Sem dúvida, uma das celebrações culturais mais importantes do Uruguai, que enfeita a capital com um carnaval para ser visto, ouvido e compartilhado em comunidade, e não para o turismo de massa.