    Os 10 carnavais mais icônicos do mundo para visitar e curtir pelo menos uma vez na vida

    Uma das celebrações mais universais do planeta: não perca esta lista que abrange desde desfiles monumentais no Brasil a rituais andinos no norte da Argentina, passando por máscaras venezianas e grupos caribenhos.

    Do Rio de Janeiro a Montevidéu: Os 10 carnavais mais icônicos do mundo para vivenciar e curtir pelo menos uma vez na vida.
    Do Rio de Janeiro a Montevidéu: Os 10 carnavais mais icônicos do mundo para vivenciar e curtir pelo menos uma vez na vida.

    O Carnaval é uma das celebrações mais universais do planeta: uma pausa no calendário em que a música, os trajes e a celebração coletiva transformam cidades inteiras.

    Dos desfiles monumentais no Brasil aos rituais andinos no norte da Argentina, passando pelas máscaras venezianas, grupos caribenhos e bandas de rua do Rio da Prata, cada destino vivencia o carnaval com sua própria identidade.

    Coincide também com uma das épocas mais aguardadas do ano para viagens, celebrações e para escapar da rotina diária. Nos últimos anos, cada vez mais viajantes procuram participar de festivais populares que, além de atraírem multidões, possuem imenso valor cultural e patrimonial.

    Celebrações onde música, tradição e uma forte identidade local se unem, independentemente do canto do mundo em que acontecem: abaixo, uma seleção dos carnavais mais emblemáticos do mundo, escolhidos por sua história, dimensão ou impacto cultural.

    1. Carnaval do Rio de Janeiro, Brasil

      O carnaval mais icônico do planeta é feito no Brasil: desfiles gigantes no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, escolas de samba, festas de rua e uma energia incomparável enche a Cidade Maravilhosa durante o mês de fevereiro.

      O samba é o elemento central: o Carnaval mescla raízes africanas, indígenas e europeias, servindo como uma poderosa expressão da identidade cultural brasileira. Além da música, os figurinos, o cenário e o trabalho comunitário realizado pelas escolas de samba durante todo o ano também são destaques.

      A cada ano, reúne milhões de pessoas entre desfiles oficiais e festas de rua, razão pela qual se tornou um dos eventos culturais mais emblemáticos do Brasil e um dos eventos turísticos mais importantes da América Latina.

      Carnaval do Rio de Janeiro.
      Carnaval do Rio de Janeiro.

      Embora as celebrações no Rio de Janeiro durem vários dias - finalizando na terça-feira de Carnaval, antes do início da Quaresma - é comum sentir o clima festivo por muitas semanas.

      2. Carnaval de Veneza, Itália

      Máscaras tradicionais, trajes barrocos e eventos em palácios históricos ao longo dos canais fazem do Carnaval de Veneza uma das celebrações mais elegantes e fotogênicas do mundo.

      Ao contrário dos carnavais grandiosos e musicais da América Latina, aqui o foco está nas máscaras, nos trajes históricos e na atmosfera teatral que transforma a cidade em um palco do século 18.

      Carnaval de Veneza, na Itália.
      Carnaval de Veneza, na Itália.

      Suas origens remontam à Idade Média: as máscaras foram implementadas porque permitiam apagar as diferenças sociais, possibilitando que nobres e plebeus se misturassem em festas e bailes sem revelar suas identidades. Hoje, ela mantém esse espírito de mistério e estética barroca.

      Um dos carnavais para se apreciar pelo menos uma vez na vida: Veneza já é espetacular sem o carnaval e não é preciso muita imaginação para descobrir o quão atraente ela pode ficar durante essa data.

      O "Voo do Anjo" na Praça de São Marcos marca o início oficial das festividades. Em seguida, diversos desfiles e apresentações tomam conta das praças e canais da cidade. Durante o Carnaval, há tanto festas suntuosas em palácios históricos e experiências exclusivas, quanto eventos mais acessíveis ao público em geral.

      3. Carnaval de Oruro, Bolívia

      É um dos carnavais mais antigos da América Latina, também reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

      Carnaval de Oruro, na Bolívia.
      Carnaval de Oruro, na Bolívia.

      Diferentemente de outros carnavais mais festivos, o Oruro possui um forte componente religioso e ritualístico, tornando-se uma experiência intensa e profundamente cultural, mais ritualística do que turística, que revela a riqueza simbólica do mundo andino.

      A sua celebração destaca eventos de especial importância, como a Diablada, a sua dança mais emblemática que representa a luta entre o bem e o mal com máscaras de demônios, anjos e figuras mitológicas, e as danças andinas com forte raiz religiosa.

      Esta edição única acontece entre fevereiro e março, de acordo com o calendário litúrgico, embora o momento central seja o sábado de peregrinação, quando milhares de dançarinos percorrem a cidade até o Santuário da Virgem de Socavón.

      4. Carnaval de Jujuy, Argentina

      Na Argentina, o Carnaval de Jujuy é uma das celebrações mais autênticas e simbólicas, combinando rituais indígenas, tradições coloniais e expressões populares. Oferendas à Pachamama (Mãe Terra) com comida, bebida e folhas de coca são essenciais para a programação do evento.

      É vivido com particular intensidade na Quebrada de Humahuaca -Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Maimará e Uquía- e combina tradições ancestrais andinas com festividades populares.

      Neste carnaval, o protagonista simbólico é o diabo carnavalesco, que representa a festa, o excesso e a liberdade temporária antes do tempo de reflexão.

      Carnaval de Jujuy, na Argentina.
      Carnaval de Jujuy, na Argentina.

      As celebrações se estendem por vários dias e até semanas, com rituais muito marcantes: Quinta-feira das madrinhas; desenterramento do diabo (início do carnaval); Terça-feira do chaya; e enterro do diabo (encerramento).

      Outra das festas mais representativas do país é La Chaya, o tradicional Carnaval de La Rioja, uma celebração que também homenageia a terra, a colheita e a identidade local. De 13 a 15 de fevereiro, a cidade se enche de música folclórica e encontros populares que celebram a terra, a colheita e a identidade local. Nesses dias, moradores e visitantes compartilham as festividades ao ritmo das zambas e chacareras.

      5. Carnaval de Olinda, Brasil

      Também no Brasil, o Carnaval de Olinda transforma a cidade em um grande palco a céu aberto, onde grupos, bandas e os tradicionais bonecos gigantes desfilam pelas ruas.

      Carnaval de Olinda, no Brasil.
      Carnaval de Olinda, no Brasil.

      Realizado no estado de Pernambuco, este é um dos carnavais mais tradicionais e vibrantes do país. Diferentemente do carnaval do Rio de Janeiro, aqui não há sambódromo: tudo acontece nas ruas de paralelepípedos do centro histórico.

      Em Olinda, as festividades são festas de rua, populares e diurnas, com forte espírito comunitário e identidade cultural típica do Nordeste brasileiro. A música principal não é o samba, mas o frevo, que é mais rápido e energético.

      Este ano, a celebração acontecerá de 13 a 18 de fevereiro, com festividades começando cedo e continuando ao longo do dia, convidando moradores locais e visitantes a participarem da festa.

      6. Carnaval de Barranquilla, Colômbia

      Na Colômbia, o Carnaval de Barranquilla é uma das celebrações culturais mais importantes da região e é reconhecido pela UNESCO. É um carnaval profundamente caribenho que mescla tradições africanas, indígenas e espanholas em uma celebração grandiosa, musical e repleta de simbolismo.

      A cada ano, o calendário inclui momentos-chave como: a Leitura da Proclamação (abertura simbólica); a Guacherna (desfile noturno); a Batalha das Flores (evento principal); o Grande Desfile; e o Enterro de Joselito Carnaval (encerramento).

      Carnaval de Barranquilla, na Colômbia.
      Carnaval de Barranquilla, na Colômbia.

      De 14 a 17 de fevereiro, a cidade se transforma com desfiles, música e danças que refletem a diversidade e o espírito festivo do país. Eventos icônicos como a Batalha das Flores e uma programação repleta de atividades convidam os viajantes a vivenciar o Carnaval de perto, em cada canto da cidade.

      7. Carnaval de Veracruz, México

      No México, o Carnaval de Veracruz oferece uma experiência onde a festa se mistura com o mar, a música e a culinária local.

      Carnaval de Veracruz, no México.
      Carnaval de Veracruz, no México.

      Conhecido como "o carnaval mais feliz do mundo", ele combina desfiles grandiosos, música tropical e uma atmosfera festiva que se estende por todo o porto: o calçadão, as praias e o centro histórico servem de palco para a celebração.

      Grupos carnavalescos, desfiles e apresentações musicais fazem parte de uma celebração alegre e descontraída, ideal para quem busca combinar relaxamento e diversão.

      O Carnaval de Veracruz começa oficialmente com a "Queima do Mau Humor", um ato simbólico em que um personagem ou figura representando as energias negativas ou os problemas do ano é queimado.

      Energia caribenha, forte conexão com o público e uma mistura de tradição e celebração contemporânea: em 2026, o Carnaval de Veracruz será comemorado de 10 a 18 de fevereiro, com vários dias de festividades ao longo da costa.

      8. Mardi Gras en Nova Orleans, Estados Unidos

      O Mardi Gras de Nova Orleans é um dos carnavais mais famosos do mundo e o mais icônico dos Estados Unidos. Ele combina as heranças francesa, africana e crioula em uma celebração grandiosa de desfiles, música e festas de rua que termina na terça-feira de Carnaval.

      Carnaval de Mardi Gras, em Nova Orleans (EUA).
      Carnaval de Mardi Gras, em Nova Orleans (EUA).

      O que ver neste Carnaval? Carros alegóricos, colares de contas, jazz e celebrações que misturam a tradição francesa com a cultura americana. Durante as festividades, a multidão grita "Joga alguma coisa pra mim, senhor!" para receber colares, brinquedos ou lembrancinhas atirados dos carros alegóricos: é um dos símbolos mais reconhecidos do Mardi Gras.

      Menos coreografado que o Rio ou Veneza, destaca-se pela sua energia de rua, musical e cultural, e pela sua história profundamente ligada à identidade da cidade.

      A temporada do Mardi Gras começa em 6 de janeiro – Dia de Reis – e se intensifica nas duas semanas que antecedem a Terça-feira Gorda, entre fevereiro e março. O dia principal é a 'Fat Tuesday', ou Terça-feira Gorda, pouco antes da Quaresma.

      9. Carnaval de Colonia, Alemanha

      Os habitantes de Colonia são conhecidos por serem extrovertidos e sociáveis, mesmo fora do Carnaval. No entanto, durante a época do Carnaval, eles se entregam completamente: o desfile da segunda-feira de Carnaval já registrou 1,5 milhão de visitantes. É o maior e mais antigo desfile de toda a Alemanha.

      Conhecida como a “quinta estação do ano” na região de Rin, caracteriza-se pelo seu humor satírico, trajes criativos e desfiles grandiosos.

      Os "Jecken" partem de quatro praças em direção ao Alter Markt, onde às 18h00 começa um animado programa de Carnaval com muita música e o Triunvirato.

      Carnaval de Colonia, na Alemanha.
      Carnaval de Colonia, na Alemanha.

      Além dos grupos de pedestres fantasiados, bandas marciais e cavaleiros, o desfile também inclui carros alegóricos extravagantes que se estendem por cerca de oito quilômetros com figuras caricaturais que geralmente satirizam políticos e figuras públicas.

      10. Carnaval de Montevidéu, Uruguai

      É o carnaval mais longo do mundo: em Montevidéu, capital do Uruguai, a festa dura mais de um mês. Lá, esse evento vibrante atrai multidões que vêm para curtir as murgas (bandas de rua), o candombe (um tipo de percussão) e a forte identidade cultural do Rio da Prata.

      Começa no final de janeiro e continua durante todo o mês de fevereiro e até março. Os destaques da festa incluem: o desfile de abertura na Avenida 18 de Julio; as Llamadas (desfiles de candombe); os palcos nos bairros ao longo do mês; e o concurso oficial de grupos carnavalescos.

      Carnaval de Montevidéu, no Uruguai.
      Carnaval de Montevidéu, no Uruguai.

      Sem dúvida, uma das celebrações culturais mais importantes do Uruguai, que enfeita a capital com um carnaval para ser visto, ouvido e compartilhado em comunidade, e não para o turismo de massa.