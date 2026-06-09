Ciclone e intensa frente fria deixam em alerta 10 estados do centro-sul; confira a previsão

Uma intensa frente fria avança pelo Brasil nos próximos dias. Sistema, que está associado a um ciclone, provoca mudanças no tempo e deixa pelo menos 10 estados em alerta. Veja também: Alerta no Sudeste: ciclone e chuva atípica prometem mudança brusca; veja a previsão

Uma mudança no tempo está sendo aguardada nos próximos dias para diversos municípios da Região Sul, Sudeste e Centro-oeste do Brasil. A chegada de uma intensa frente fria que está associada a um ciclone extratropical vai deixar o tempo instável e provocar chuvas sobre parte do país.

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A previsão mostra que 10 estados do centro-sul do país vão ficar em alerta devido às possibilidades de chuvas intensas, tempestades e grandes acumulados pluviométricos nos próximos dias. Confira a lista com os estados em alerta:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Goiás

Em vários destes estados as chuvas desta semana terão potencial para gerar problemas e transtornos como alagamentos, queda de árvores, transbordamento de córregos e rios. O que gera alerta para milhares de moradores e produtores rurais.

Centro-sul em alerta para chuvas intensas

O tempo firme estava predominante sobre o Brasil nos últimos dias, mas as previsões indicam mudanças nesta semana. Na Região Sul do país, um ciclone avançou nas últimas horas, o que já promoveu o aumento da presença de nuvens sobre os três estados e chuva em Santa Catarina.

O início da quarta-feira (10) será com tempo mais firme no Rio Grande do Sul com a presença do sol, principalmente durante a manhã. Nos demais estados do Sul, boa parte do Sudeste (exceção do norte de Minas) e no Centro-Oeste tem tempo nublado e parcialmente nublado, caso do Espírito Santo.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde desta quarta-feira (10), segundo o modelo ECMWF.

Ainda na quarta (10), estão previstas chuvas com intensidade moderada e forte, acompanhadas de rajadas de vento. O que gera alertas para o Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. A previsão mostra que até o final da manhã de quinta-feira (11) as chuvas avançam e afetam estados do Sudeste, principalmente São Paulo e Minas Gerais. O Rio de Janeiro deve registrar chuva fraca.

Na quinta-feira (11), as instabilidades voltam a ganhar força sobre o Sul e Centro-Oeste. Isto porque teremos uma baixa pressão formada sobre o continente, o que aumenta as instabilidades e atrai a umidade para esta região. Sendo assim haverá convergência e, consequentemente, maiores riscos de chuvas intensas.

Transporte de umidade ocorrendo deste o Norte para o Sul do Brasil, devido a presença do ciclone na manhã de sexta-feira (12)..

Na sexta-feira (12), o ciclone irá se consolidar e com ele a sua intensa frente fria. O sistema frontal vai promover mudanças no tempo do centro-sul. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ficam em alerta por conta das chuvas intensas, tempestades e rajadas de vento. Transtornos podem ser registrados, principalmente no Paraná, por conta do grande volume de chuva previsto.

Partindo para o Centro-Oeste, o Mato Grosso amanhece com risco de chuvas intensas e tempestades em sua porção sul na sexta (12). Todo o Mato Grosso do Sul fica em alerta devido ao grande acumulado de chuva previsto e também devido a intensidade das chuvas. Enquanto que Goiás ficará em atenção à tarde com a aproximação da frente fria.

Precipitação e nebulosidade prevista para a tarde de sexta-feira (12) .

No Sudeste, o tempo fica fechado nesta sexta-feira (12). Desde as primeiras horas da manhã pancadas de chuva são previstas para o Triângulo Mineiro e oeste paulista. Mas com o passar das horas a frente fria avança e deixa municípios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em alerta. O Espírito Santo, terá o impacto da frente fria apenas na madrugada de sábado (13).