Ciclone e intensa frente fria deixam em alerta 10 estados do centro-sul; confira a previsão
Uma intensa frente fria avança pelo Brasil nos próximos dias. Sistema, que está associado a um ciclone, provoca mudanças no tempo e deixa pelo menos 10 estados em alerta.
Uma mudança no tempo está sendo aguardada nos próximos dias para diversos municípios da Região Sul, Sudeste e Centro-oeste do Brasil. A chegada de uma intensa frente fria que está associada a um ciclone extratropical vai deixar o tempo instável e provocar chuvas sobre parte do país.
A previsão mostra que 10 estados do centro-sul do país vão ficar em alerta devido às possibilidades de chuvas intensas, tempestades e grandes acumulados pluviométricos nos próximos dias. Confira a lista com os estados em alerta:
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Paraná
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
Em vários destes estados as chuvas desta semana terão potencial para gerar problemas e transtornos como alagamentos, queda de árvores, transbordamento de córregos e rios. O que gera alerta para milhares de moradores e produtores rurais.
Centro-sul em alerta para chuvas intensas
O tempo firme estava predominante sobre o Brasil nos últimos dias, mas as previsões indicam mudanças nesta semana. Na Região Sul do país, um ciclone avançou nas últimas horas, o que já promoveu o aumento da presença de nuvens sobre os três estados e chuva em Santa Catarina.
O início da quarta-feira (10) será com tempo mais firme no Rio Grande do Sul com a presença do sol, principalmente durante a manhã. Nos demais estados do Sul, boa parte do Sudeste (exceção do norte de Minas) e no Centro-Oeste tem tempo nublado e parcialmente nublado, caso do Espírito Santo.
Ainda na quarta (10), estão previstas chuvas com intensidade moderada e forte, acompanhadas de rajadas de vento. O que gera alertas para o Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. A previsão mostra que até o final da manhã de quinta-feira (11) as chuvas avançam e afetam estados do Sudeste, principalmente São Paulo e Minas Gerais. O Rio de Janeiro deve registrar chuva fraca.
Na quinta-feira (11), as instabilidades voltam a ganhar força sobre o Sul e Centro-Oeste. Isto porque teremos uma baixa pressão formada sobre o continente, o que aumenta as instabilidades e atrai a umidade para esta região. Sendo assim haverá convergência e, consequentemente, maiores riscos de chuvas intensas.
Na sexta-feira (12), o ciclone irá se consolidar e com ele a sua intensa frente fria. O sistema frontal vai promover mudanças no tempo do centro-sul. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ficam em alerta por conta das chuvas intensas, tempestades e rajadas de vento. Transtornos podem ser registrados, principalmente no Paraná, por conta do grande volume de chuva previsto.
Partindo para o Centro-Oeste, o Mato Grosso amanhece com risco de chuvas intensas e tempestades em sua porção sul na sexta (12). Todo o Mato Grosso do Sul fica em alerta devido ao grande acumulado de chuva previsto e também devido a intensidade das chuvas. Enquanto que Goiás ficará em atenção à tarde com a aproximação da frente fria.
No Sudeste, o tempo fica fechado nesta sexta-feira (12). Desde as primeiras horas da manhã pancadas de chuva são previstas para o Triângulo Mineiro e oeste paulista. Mas com o passar das horas a frente fria avança e deixa municípios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em alerta. O Espírito Santo, terá o impacto da frente fria apenas na madrugada de sábado (13).
Não perca as últimas novidades da Meteored e aproveite todos os nossos conteúdos no Google Discover, totalmente GRÁTIS+ Siga a Meteored