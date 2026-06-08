Alerta no Sudeste: ciclone e chuva atípica prometem mudança brusca; veja a previsão

Na segunda metade desta semana, um novo ciclone vai se formar e aumentar as instabilidades na Região Sudeste do Brasil, deixando volumes elevados para esta época do ano em algumas áreas.

Um segundo ciclone se forma nesta semana e aumenta as chuvas no Sudeste do Brasil a partir da sexta-feira (12).

Esta semana começa com um processo de formação de ciclone (ciclogênese) na costa do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje (8), mas este sistema vai logo se deslocar para alto mar, afetando apenas a Região Sul do Brasil. Aliás, áreas de instabilidades já atuam nesta manhã sobre o estado gaúcho.

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Contudo, na segunda metade desta semana um segundo ciclone vai se formar na costa da Região Sul e este sistema sim conseguir aumentar as instabilidades sobre o Sudeste a partir da sexta-feira (12), trazendo chuvas atípicas para esta época do ano.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para esta região.

Ciclone aumenta as chuvas no Sudeste a partir de sexta-feira

O segundo centro de baixa pressão atmosférica se formará entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (12) sobre a costa da Região Sul, e vai aumentar as condições para chuvas no Sudeste pelo menos até o fim de semana.

O sistema meteorológico também trará riscos de pancadas fortes, temporais isolados e rajadas de vento para São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro ao longo da sexta-feira (12). E não se descarta a possibilidade de queda de granizo pontual.

Novo ciclone se forma na sexta-feira (12) e vai levar pancadas de chuva, temporais isolados e rajadas de vento para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro até o fim de semana.

Ao longo da madrugada e durante a manhã de sexta-feira (12) chove de forma moderada em áreas do sul e do Triângulo Mineiro, e em praticamente todo o estado de São Paulo. Mas há risco de pancadas pontuais mais fortes e temporais isolados nas regiões Oeste, Centro e Sul de São Paulo e áreas de divisa com o Paraná.

Ao longo da tarde de sexta-feira (12), chuvas moderadas continuam atuando em todo o território paulista, mas se espalham também para o centro e o leste de Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Ainda há risco de temporais isolados nos estados paulista e mineiro.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sexta-feira (12) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

À noite (12), as instabilidades reduzem em São Paulo e as chuvas ficam concentradas no norte do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no centro-leste de Minas Gerais. Podem ocorrer pancadas pontualmente fortes e temporais isolados nestas áreas mineiras.

Na capital paulista, a sexta-feira (12) será de céu nublado e chuva pela manhã, tarde com temporal e noite chuvosa. As capitais fluminense e mineira terão céu parcialmente nublado e chuvas fracas ao longo da tarde.

Previsão de rajadas de vento (em km/h) para sexta-feira (12) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Além disso, rajadas de vento moderadas a fortes também estão previstas para atingir parte do Sudeste nesta sexta-feira (12), especialmente à tarde quando elas serão mais intensas.

Pela manhã, rajadas em torno de 50 km/h já podem atingir áreas do interior, centro e leste de São Paulo.

À tarde, os ventos se intensificam em todo o São Paulo, no sul e sudeste de Minas Gerais e no centro do Rio de Janeiro, onde variam entre 50 e 70 km/h, mas pontualmente podendo chegar aos 80 km/h no leste paulista, na Região Metropolitana de SP.

Previsão de densidade de raios para sábado (13) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (13), o sistema meteorológico já começa a se afastar do continente, porém, ainda há previsão de chuvas em grande parte da Região Sudeste.

Áreas de instabilidade ainda formam chuvas, que podem ocorrer em forma de pancadas pontualmente mais fortes e com temporais ao longo do dia, mas principalmente à tarde, nos quatro estados da Região.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (13) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A capital paulista terá sol com algumas nuvens durante o dia e chuva passageira. A capital Belo Horizonte terá céu parcialmente nublado e chuvas fracas entre a tarde e a noite.

As capitais Rio de Janeiro e Vitória terão tempo firme, com sol entre algumas nuvens.