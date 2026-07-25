McDonald’s preserva estrada romana de mais de 2 mil anos e transforma restaurante em museu na Itália

Descoberta arqueológica durante as obras de uma unidade do McDonald’s nos arredores de Roma levou à preservação de um antigo trecho da Via Ápia, hoje integrado ao restaurante e aberto gratuitamente ao público.

Esqueleto romano encontrado sobre McDonald's na Itália - Crédito: Gary He/Mc Atlas

Uma unidade do McDonald’s localizada em Frattocchie, distrito da cidade de Marino, nos arredores de Roma, chama a atenção por abrigar um sítio arqueológico preservado em seu interior. Sob pisos de vidro, clientes e visitantes podem observar um trecho de uma antiga estrada romana, construída há mais de dois mil anos, além de réplicas de esqueletos encontrados durante escavações realizadas no local.

A descoberta aconteceu em 2014, quando equipes trabalhavam na construção do restaurante. Durante as obras, arqueólogos identificaram um segmento de uma antiga via romana ligada à Via Ápia, uma das estradas mais importantes do Império Romano. Em vez de interromper o projeto, a empresa decidiu adaptar a construção para preservar o patrimônio histórico.

Para viabilizar a conservação do sítio arqueológico, o McDonald’s investiu cerca de 300 mil euros na restauração da estrutura e na criação de um espaço de visitação integrado ao restaurante. O caso ganhou repercussão internacional e foi destacado pelo escritor Gary He no livro McAtlas: A Global Guide to the Golden Arches, que reúne algumas das unidades mais inusitadas da rede ao redor do mundo.

Restaurante une alimentação e patrimônio histórico

Após três anos de trabalhos de conservação, o antigo trecho da estrada passou a fazer parte da arquitetura da unidade. Um corredor com piso de vidro foi instalado entre o estacionamento e o interior do restaurante, permitindo que os visitantes acompanhem de perto a estrutura arqueológica enquanto circulam pelo espaço.

Unidade da McDonald´s na Itália foi considera o primeiro restaurante-museu da empresa. Crédito: Getty Images

Segundo Gary He, também é possível observar o sítio durante a refeição graças a áreas com piso transparente distribuídas no restaurante. Além disso, o acesso ao patrimônio histórico não depende do consumo de produtos. O local possui uma entrada independente, localizada atrás da pista de drive-thru, com visitação gratuita ao público.

Na época da inauguração, o então diretor-geral do McDonald’s Itália, Mario Federico, definiu a unidade como o primeiro “museu-restaurante” da empresa. A proposta combina a operação comercial da rede de fast-food com a preservação de um patrimônio arqueológico de relevância histórica para a região.

Trecho integra antiga ligação com a Via Ápia

A descoberta ocorreu em Frattocchie, localidade conhecida na Antiguidade como Bovillae, situada na região italiana do Lácio. Durante o período romano, a área era conectada por diversas estradas que levavam até a Via Ápia, considerada uma das principais rotas de transporte do Império.

Construída a partir de 312 a.C., a Via Ápia ligava inicialmente Roma à cidade de Cápua e, posteriormente, foi estendida até o porto de Brindisi, às margens do mar Adriático. Reconhecida por historiadores como a primeira grande rodovia da Europa, a estrada integra atualmente a lista de Patrimônios Mundiais da UNESCO.

Os arqueólogos identificaram que o trecho encontrado corresponde a um desvio da Via Ápia construído entre os séculos II e I a.C. Com cerca de 46 metros de extensão, a estrutura permaneceu em uso por aproximadamente três séculos antes de ser abandonada.

Escavações revelaram antigos sepultamentos

As pesquisas arqueológicas mostraram que, após deixar de ser utilizada como estrada, a área passou a servir como espaço de sepultamento. Durante as escavações, especialistas encontraram os restos mortais de três homens adultos enterrados nas valas laterais da antiga via.

Os esqueletos originais foram removidos para estudos e preservação, mas o restaurante exibe réplicas em resina posicionadas exatamente nos locais onde os corpos foram encontrados. As reproduções foram produzidas a partir de moldes de borracha aplicados diretamente sobre os vestígios arqueológicos, permitindo registrar todos os detalhes sem causar danos às peças originais.

Além de preservar um importante vestígio da história romana, a iniciativa reforça uma prática comum na Itália, onde empresas privadas colaboram com a conservação do patrimônio cultural. Marcas como Bulgari, Fendi e Tod’s também já financiaram projetos de restauração de monumentos históricos, fortalecendo a parceria entre a iniciativa privada e o poder público na proteção da herança histórica do país.