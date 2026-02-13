Ciclone e frente fria trazem mudança e atuam no Brasil no pós Carnaval; veja a tendência

Na semana que vem, após o feriado de Carnaval, o tempo muda no Brasil Central. Um novo ciclone se forma e, junto com sua frente fria associada, provocam pancadas de chuva e temporais nesta região do país.

Na próxima semana, após o feriado de Carnaval, teremos uma mudança no tempo no centro-sul do Brasil. Entre segunda (16) e terça-feira (17) teremos o processo de formação de um novo ciclone sobre o oceano, próximo à costa da Região Sul.

Na quarta-feira (18) pós-carnaval, o sistema meteorológico já estará formado e mais afastado da costa, em alto mar, mas ainda assim, juntamente com sua frente fria associada, vão influenciar as condições do tempo na porção central do país.

Então, na segunda metade da semana que vem, o sistema vai contribuir para o aumento das chuvas no Brasil Central, incluindo o Sudeste, região que está tendo tempo mais firme neste Carnaval. E por outro lado, haverá uma redução das chuvas na Região Sul do país.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuvas retornam ao Brasil Central após o Carnaval

As previsões indicam até o momento que a quarta-feira (18) pós-carnaval será de tempo firme e poucas nuvens em grande parte da Região Sul, uma condição diferente da esperada para os dias de Carnaval. Estão previstas chuvas fracas e isoladas apenas na faixa litorânea de Santa Catarina e no Paraná, especialmente durante a tarde.

Já a Região Sudeste, com a aproximação da frente fria, voltará a registrar chuvas na quarta-feira (18). No período da manhã já podem ocorrer algumas instabilidades mais localizadas no estado de São Paulo.

Previsão de precipitação (em mm) para a quarta-feira (18) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, a partir da tarde as instabilidades ganham força e são esperadas chuvas moderadas em todo o território paulista, no Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo e de Minas Gerais, mas que podem ser pontualmente intensas e vir acompanhadas por tempestades. À noite, ainda haverá condições para pancadas de chuva no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e com trovoadas isoladas no estado mineiro.

A porção mais central do Brasil que engloba o Centro-Oeste também terá um aumento das instabilidades na quarta-feira (18). Durante a manhã já podem ocorrer pancadas isoladas no interior da região, na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás.

Previsão de densidade de raios para a quarta-feira (18) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas com chance de tempestades.

À tarde, as chuvas ganham força e se espalham por todo o Goiás, o Mato Grosso do Sul e no leste e oeste do Mato Grosso. Nestas áreas, também há riscos de pancadas de chuva localmente intensas e tempestades.

Além disso, a circulação do sistema também vai trazer rajadas de vento moderadas, em torno dos 50 km/h, em áreas litorâneas de Santa Catarina, especialmente no seu Litoral Norte, no litoral do Paraná e no litoral sul paulista, ao longo da quarta-feira (18).

Previsão de precipitação (em mm), nuvens e linhas de pressão para a sexta-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência da previsão para os dias posteriores, ou seja, quinta (19) e sexta-feira (20), é que o tempo firme e ensolarado continue atuando na Região Sul, com baixíssimo potencial para chuvas.

E no Brasil Central, as chuvas também devem continuar ocorrendo, inclusive de forma intensa em várias regiões; contudo, na sexta-feira (20), elas se deslocam mais para norte e conseguem chegar até ao norte do Espírito Santo e sul da Bahia.