Turismo espacial: em breve haverá um hotel na Lua?

Já é possível fazer reservas para alojar-se em um hotel na Lua que poderá estar pronto por volta de 2032! O hotel pode acomodar com segurança um máximo de 4 pessoas por 5 noites.

Este ambicioso projeto é obra de um homem: o engenheiro americano Skyler Chan, de 21 anos!

E se pudesse ficar na Lua? Para muitos, continuará a ser um sonho inatingível, mas para os mais ricos entre nós, este sonho pode tornar-se realidade, graças, em particular, a Skyler Chan, de 21 anos, um engenheiro recém-licenciado pela Universidade da Califórnia em Berkeley e à sua empresa em fase de arranque, a Galactic Resource Utilization Space (GRU Space)!

Chan recebeu o apoio da Y Combinator, uma incubadora especializada no financiamento inicial de pequenas empresas. O engenheiro anunciou a abertura do período de candidaturas no início de janeiro, pois é preciso ser selecionado para poder ficar alojado neste hotel, o primeiro no espaço. Para se inscrever, é necessário pagar um depósito inicial de 1.000 dólares (correspondente aos custos administrativos, não reembolsável em caso de cancelamento da viagem).

“Apercebi-me de que nasci numa era em que podemos tornar-nos viajantes interplanetários, e isso é provavelmente a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer com o seu tempo.”



Se a candidatura for posteriormente aceite, será necessário um segundo depósito de entre 250 000 e 1 milhão de dólares para garantir o lugar. O preço do voo e do alojamento ainda não está definido, mas poderá ser superior a 10 milhões de dólares (por pessoa!), segundo a empresa californiana.

O ambicioso engenheiro planeia levar os seus clientes à Lua em 2032. No entanto, as fases de teste devem ser concluídas primeiro. A startup planeia a sua primeira missão em 2029 para enviar o equipamento necessário para transformar o regolito lunar em tijolos, utilizando um aglutinante especificamente formulado para a rocha lunar.

Seguir-se-á outra missão em 2031 para desenvolver módulos experimentais. Estas estruturas serão construídas na Terra e depois transportadas para a Lua. Para tal, a GRU Space planeia utilizar estruturas insufláveis para maximizar o volume habitável e minimizar o peso e, consequentemente, o custo do transporte.

Os módulos que constituirão o hotel serão equipados com sistemas avançados de apoio à vida. Serão capazes de regular o oxigénio, a temperatura e a água. Também proporcionarão proteção contra radiações e micrometeoritos. Inicialmente, a empresa planeia conceber instalações para um máximo de quatro visitantes, que poderão ficar até cinco noites no satélite.

Mas o jovem engenheiro espera desenvolver o seu projeto para uma segunda versão, desta vez construída parcialmente com materiais lunares através da extração de recursos in situ (ISRU), e com capacidade para até 10 pessoas. A arquitetura desta segunda versão seria inspirada no Palácio das Belas Artes, um teatro emblemático de São Francisco.

Este hotel na Lua é apenas o início de uma série de projetos ambiciosos. Depois do hotel, Skyler Chan espera construir outras infraestruturas, como “estradas, depósitos e bases”, antes de repetir os seus projetos em Marte... e pode contar com apoio.

O seu projeto atraiu numerosos investidores, incluindo os associados à SpaceX (fundada por Elon Musk), líder em veículos de lançamento reutilizáveis. A Anduril, uma empresa especializada em tecnologias de defesa, também está interessada no trabalho do jovem engenheiro.

Mas muitos estão ansiosos por desenvolver primeiro o turismo espacial. Quem será o primeiro a ter sucesso, a SpaceX, a Blue Origin (Jeff Bezos) ou Skyler Chan com a GPU Space? Talvez a China...

