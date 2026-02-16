A Terra treme a cada 26 segundos e os sismólogos ainda não sabem o porquê

Embora tenham sido avançadas várias teorias, os geólogos ainda não conseguem explicar com certeza por que razão são detetadas vibrações regulares sob a superfície da Terra.

Os terramotos muito ligeiros ocorrem a cada 26 segundos sob a superfície da Terra. Como é que se explicam?

Está agora provado que a Terra “treme” a um ritmo particularmente regular de 26 segundos. Embora este fenômeno seja conhecido há cerca de sessenta anos, os geólogos ainda não conseguiram explicá-lo.

Um microterremoto de 26 em 26 segundos

Em 1962, um estudo do sismólogo americano Jack Oliver revelou que a Terra estava sujeita a microterremotos muito regulares, que se repetiam a cada 26 segundos. Embora este estudo tenha sido inicialmente recebido com ceticismo, os cientistas depressa se aperceberam de que estas vibrações eram detectáveis em vários continentes ao mesmo tempo.

É claro que estes tremores são muito fracos e, por isso, não são detectáveis à superfície da Terra pelos seres humanos. No entanto, é possível detectá-los graças a instrumentos específicos para a detecção de sismos.

Já nessa altura, o pesquisador americano tinha conseguido identificar a origem destas vibrações incrivelmente regulares. Tinha definido o Golfo da Guiné como epicentro, sem conseguir ser mais preciso com os instrumentos disponíveis na altura.

Só no início dos anos 2000 é que novos estudos permitiram identificar com maior precisão a origem destes micro-terramotos. Jack Olivier tinha razão ao escolher o Golfo da Guiné, mas estudos efetuados 60 anos mais tarde conseguiram identificar com maior precisão o Golfo da Biafra (ou Golfo de Bonny), a nordeste do Golfo da Guiné.

Como é que estas vibrações podem ser explicadas?

Embora a primeira parte do mistério estivesse resolvida, não explicava a origem destas vibrações que se faziam sentir regularmente em toda a Terra. Assim, surgiram várias teorias no seio da comunidade científica, nomeadamente duas hipóteses que explicariam estes tremores periódicos.

A primeira hipótese aponta para o oceano e, em particular, para as ondas. Segundo os cientistas, quando as ondas atingem este ponto específico da plataforma continental do Golfo da Guiné, criam uma espécie de ressonância que se propaga sob a forma de ondas sísmicas por todo o resto do planeta.

Outros investigadores apontam para um vulcão na ilha de São Tomé, uma ilha situada no Golfo do Biafra. Com base num fenómeno semelhante que ocorre no vulcão japonês Aso, os cientistas levantaram a hipótese de estes microterremotos serem simplesmente causados pelo vulcão de São Tomé.

Outra hipótese mais recente aponta para a infiltração de fluidos através de fissuras fractais sob o fundo do mar, o que causaria estes tremores regulares à medida que se infiltram entre as rochas. No entanto, nenhuma destas teorias foi confirmada até à data, o que significa que o mistério continua por resolver.

Para além dos debates, os sismólogos concordam que seria necessário estudar este tremor em mais pormenor. No entanto, não é prioritário, uma vez que não representa qualquer perigo para a humanidade ou para o ambiente, ao contrário dos terramotos destruidores que todos os anos causam numerosos danos e vítimas.

