Carnaval entre pancadas de chuva, tempestades e acumulados de 100 mm; confira a previsão para o feriado

Carnaval segue com previsão de chuvas e risco de tempestades pelo Brasil, com maior potencial e acumulados elevados nos extremos Norte e Sul. Confira a previsão de chuva para o feriadão. Mais informações: Como será o clima na segunda quinzena de fevereiro

Sistemas de chuvas no Sul passaram a atuar com maior frequência, trazendo alívio ao calor intenso, principalmente a partir da tarde. Devido à persistência desses sistemas somente na porção mais sul do Brasil, a porção central e leste registra diminuição do potencial das chuvas e tendência de aquecimento. Já na Região Norte e porção norte do Nordeste, as chuvas continuam e ocorrem com abrangência.

Até a terça-feira, 17, os maiores acumulados e potencial de chuvas intensas estão para as regiões Sul e Norte, onde os acumulados podem chegar aos 100 mm.

Mesmo com esse cenário mais irregular no Brasil Central, há previsão de chuvas nas 5 regiões, com alertas para potenciais transtornos. Confira a seguir os mapas e os detalhes da previsão.

Acumulado de precipitação até a terça-feira, 17 de fevereiro.

Previsão de chuva e alertas para o Feriadão de Carnaval

A segunda-feira (16) começa com o tempo firme predominando em todo o Brasil, com nebulosidade variável e sem previsão de chuvas intensas. No entanto, por volta do fim da manhã, há possibilidade de pancadas de chuvas sobre a metade norte do Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina, e com maior intensidade na Região Norte e entre o Maranhão e o Piauí, no Nordeste.

No período da tarde, as instabilidades ganham intensidade e há alerta de chuvas intensas e de tempestades pontuais entre o meio da tarde e à noite na metade norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no litoral do Paraná, no Amazonas, Rondônia, Pará, norte do Tocantins e no centro-norte dos estados do Maranhão e do Piauí. Entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia, há possibilidade de pancadas de moderada intensidade e curta duração.

Previsão de chuva a partir da tarde da segunda-feira, 16 de fevereiro.

Nas regiões Centro-Oeste e demais áreas do Sudeste, o potencial de chuvas é baixo, com pancadas muito isoladas somente no norte do Mato Grosso do Sul e no estado do Mato Grosso, o que não traz muito alívio ao calor de mais de 30°C.

Na terça-feira (17), o tempo firme predomina em boa parte do Brasil na primeira parte do dia, mas com ocorrência de chuvas de até forte intensidade na região do Amazonas e no extremo oeste do Rio Grande do Sul.

Previsão de chuva a partir da tarde da terça-feira, 17 de fevereiro.

A partir da tarde, as instabilidades conseguem se desenvolver mais nesta terça-feira e levar potencial de chuvas mais intensas e provocar tempestade pontuais em mais localidades. Assim, fica em alerta todo o Rio Grande do Sul, a porção central e todo o leste de Santa Catarina e do Paraná, o oeste, sul e leste de São Paulo, o extremo sul de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, o Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, centro-norte do Tocantins, e toda a faixa norte do Nordeste. Essa condição se mantém até o período da noite.