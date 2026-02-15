A busca por vida se volta para Vênus: o que existe em suas nuvens despertou o interesse científico

Apesar de suas temperaturas extremas e superfície inóspita, Vênus guarda segredos fascinantes. Estudos recentes sobre suas nuvens sugerem que a vida pode encontrar ali um refúgio inesperado.

Fosfina detectada na atmosfera de Vênus. Crédito: ESO/M. Kornmesser/L. Road e NASA/JPL/Caltech.

Vênus é frequentemente descrito como o planeta gêmeo da Terra devido ao seu tamanho e composição semelhantes. No entanto, de perto, nosso vizinho é um mundo radicalmente diferente, envolto em densas nuvens tóxicas que escondem uma superfície infernal.

Na superfície venusiana, as temperaturas chegam a 500°C, um calor extremo que poderia facilmente derreter chumbo. Isso faz de Vênus o planeta mais quente do sistema solar, ainda mais quente que Mercúrio, apesar de estar mais distante do Sol.

A pressão atmosférica na superfície também é muito alta; o ar é cerca de 90 vezes mais denso que na Terra, o suficiente para comprimir facilmente qualquer objeto. Mesmo as sondas mais resistentes sobreviveram apenas alguns minutos antes de serem esmagadas.

Representação artística de uma imagem real de Vênus com dois espectros sobrepostos, obtidos com o ALMA e o Telescópio James Clerk Maxwell. Crédito: ESA.

Ao contrário do nosso planeta, ele atualmente carece de placas tectônicas ativas para ajudar a regular seu clima, uma ausência que permitiu que o dióxido de carbono se acumulasse sem controle, desencadeando um efeito estufa descontrolado que retém o calor permanentemente.

Apesar desse cenário infernal, os cientistas não pararam de buscar respostas e, em vez de se concentrarem na superfície, voltaram sua atenção para as nuvens, questionando se, em altitudes mais elevadas, poderia haver um lugar onde a vida aprendeu a sobreviver.

Um refúgio acolhedor entre as nuvens

À medida que subimos pela atmosfera deste planeta, a paisagem muda drasticamente. Entre 50 e 60 quilômetros de altitude, existe uma zona onde as condições deixam de ser extremas e começam a assemelhar-se às necessárias para a vida como a conhecemos.

Nessa região, a pressão atmosférica é semelhante à que se experimenta ao nível do mar na Terra, e as temperaturas rondam os 30 graus Celsius, uma faixa muito mais agradável que nos permite imaginar um ambiente potencialmente habitável flutuando acima do inferno da superfície.

Embora essas nuvens sejam compostas principalmente de ácido sulfúrico, nem tudo está perdido. Micro-organismos capazes de sobreviver em ambientes altamente ácidos existem em nosso planeta, o que abre caminho para a ideia de formas de vida microscópicas adaptadas a condições extremas.

Para os astrobiólogos, esses tipos de camadas de nuvens representam uma fronteira fascinante, já que um potencial oásis suspenso em um mundo hostil serviria como um lembrete de que a vida pode encontrar um caminho em lugares que antes considerávamos completamente inóspitos.

O mistério da fosfina e sua controvérsia

O interesse científico por essa região de Vênus intensificou-se após um anúncio surpreendente e controverso em 2021, quando observações feitas com telescópios avançados detectaram sinais de fosfina no planeta, um gás tipicamente associado a processos biológicos na Terra.

Pesquisadores da Universidade de Cardiff apontaram que as fontes conhecidas de fosfina, como vulcões ou descargas elétricas, não explicavam facilmente sua presença em Vênus. Isso levou à sugestão de que micro-organismos desconhecidos poderiam estar produzindo o gás, desencadeando um debate global.

Ilustração mostrando fosfina em nuvens de Vênus, detectada pelo JCMT e ALMA, absorvendo ondas milimétricas entre 55 e 80 quilômetros. Crédito: ESA.

Contudo, após revisão e questionamento dos resultados, estudos subsequentes sugeriram que a quantidade de fosfina detectada era muito menor do que se pensava inicialmente — aproximadamente sete vezes menor —, o que esfriou o entusiasmo inicial da comunidade científica.

Mesmo assim, a possível presença de fosfina na atmosfera venusiana permanece um mistério não resolvido, e novas observações buscam determinar se trata-se de um erro, de um processo químico desconhecido ou de um sinal biológico inesperado.

Marcas de um passado compartilhado

Cada vez mais, estudos sugerem que Vênus nem sempre foi o lugar infernal que conhecemos hoje, apoiados por simulações climáticas que indicam que o planeta pode ter abrigado oceanos, placas tectônicas ativas e condições muito semelhantes às da Terra primitiva, há cerca de 4 bilhões de anos.

A descoberta de regiões montanhosas conhecidas como tesselas reforça essa ideia. Essas tesselas parecem se formar de maneira comparável aos crátons terrestres, sugerindo que ambos os planetas compartilharam processos geológicos fundamentais durante seus estágios evolutivos iniciais.

Compreender o que levou Vênus a seguir um caminho tão diferente nos ajudará a entender o colapso de sua regulação climática e a compreender como um planeta rochoso pode perder sua habitabilidade, além de nos ajudar a entender o delicado equilíbrio que mantém a Terra viva.

Observar Vênus hoje é um exercício de curiosidade, e a busca por vida em suas nuvens não apenas tenta responder à pergunta se estamos sozinhos no universo, mas também nos ajuda a compreender nosso próprio passado e a refletir sobre os possíveis futuros do nosso planeta se continuarmos a negligenciá-lo.

